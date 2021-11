– Har ikke tre milliarder på baklomma nå

Jonas Gahr Støre sier han ikke har «milliarder på baklomma» i høst til CO₂-fangst i Oslo. Men han vurderer å gi litt statlige penger nå, så ikke prosjektet må vente et halvår til på EU.

Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke milliarder å gi midt i budsjettforhandlingene med SV, men har kanskje likevel litt penger så CO2-anlegget på Klemetsrud i Oslo kan komme i gang. Vis mer

Etter at EU i forrige sa nei til å gi milliardstøtte til et anlegg for CO₂-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, er hele prosjektet i fare.

Dermed mangler det mange milliarder kroner ut over hva staten og eierne tidligere har lovet å bidra med.

Anlegget ville ikke vært fullt ut finansiert, selv med EU-støtte.

Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum eier 50 prosent hver av selskapet Fortum Oslo Varme.

Vil dette avfallet i Oslo både unngå å slippe ut CO2 og kanskje også gi noen kvoteinntekter i fremtiden? Vis mer

Støre har ikke kontanter i lomma

Uten et fangstanlegg på Klemetsrud vil Oslo kommune ikke klare å nå sine mål for redusere byens CO₂-utslipp.

Det jobbes derfor på spreng for å finne en løsning.

Men en rask sådan, der staten alt i høst blar opp for alle pengene som mangler, er ikke realistisk.

– Jeg har ikke tre milliarder på baklomma til å slenge inn i budsjettforhandlingene. Dette må vi snakke grundig med Fortum, Oslo kommune og industriaktørene om.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fra scenen på Zerokonferansen onsdag.

Uten startpenger etter EU-nei

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har signalisert at Fortum Oslo Varme bør søke EU på nytt. EU skal dele ut nye milliarder til klimaprosjekter sommeren 2022.

Men uten penger fra EU nå, settes prosjektet på vent. Fortum Oslo Varme sier de ikke har penger til å sette i gang.

Hvordan holde varmen oppe hos prosjektstaben ved Klemetsrud om de skal sitte og vente i et halvår til på nytt svar fra EU? Vis mer

Frykter kompetanseflukt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser også det kan bli vanskelig å holde på prosjektgruppen på Klemetsrud:

– Å lene seg alene på EUs innovasjonsfond tror jeg ikke er riktig. Vi er avhengig av å holde på staben i Fortum Oslo Varme som jobber med prosjektet.

– Du får ikke holdt folk gående på gress med gode ord og gode intensjoner, legger Johansen til.

Men så er spørsmålet om hvem som da skal bla opp penger nå, staten eller eierne?

– Vi jobber på spreng både mot selskapet, mot Fortum og mot staten for å finne løsninger, svarer byrådslederen.

På glid om litt penger nå

Selv om ikke Støre har «milliarder på baklomma» så åpner han døren på gløtt for at staten kan gi noe penger nå. Slik at anlegget ikke forsinkes med minst et halvår til.

– Er det muligheter for tidligere finansiering fra statens side så de kommer i gang?

– Vi er i samtaler med dem om det nå. Så får vi se, svarer Støre.

Samtidig tar Støre til orde for at det må mer enn penger på plass. Han sier at regjeringen jobber for en bredere løsning industrielt.

I praksis handler dette siste trolig om hvor stor plass EU skal gi fangst og lagring av CO₂. Og kanskje også om å få på plass et EU-system for salg av kvoter for CO 2 fra avfall som har biologisk opprinnelse.

Finleser EUs avslag

For at det skal være noe poeng i å søke EU på nytt, bør EUs vurdering ha vært positiv, tross avslaget.

Derfor gjennomgås nå EUs avslag nøye av prosjektgruppen ved Fortum Oslo Varme.

– Vi holder fremdeles på med en intern vurdering av om vi vil søke på nytt. (...) Denne avgjørelsen er foreløpig ikke tatt.

Det skriver Jannicke Gerner Bjerås, direktør for CO₂-fangst hos Fortum Oslo Varme, i en e-post.