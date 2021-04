Finansbransjen vokser kraftig i Bergen. Én type studenter er særlig etterspurt.

For fem år siden fryktet man at digitalisering skulle føre til at det ble færre arbeidsplasser i finansmiljøet. Det motsatte skjedde i Bergen.

Masterstudentene Katrine Vikenes og Celine Dahle på Norges Handelshøyskole mener det bør tydeliggjøres hvilke muligheter som finnes i finansbransjen i Bergen. Vis mer byoutline Eirik Brekke

