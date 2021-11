Eide om globalt kvotesystem: – Kan komme på plass

GLASGOW, SKOTTLAND (E24): Denne uken leder klima- og miljøminister Espen Barth Eide forhandlingene om kvotehandelen sammen med Singapore.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er på plass for å forhandle frem kvotesystemet på klimatoppmøtet i Glasgow. Vis mer

– Så langt har jeg ikke funnet noen land som ser ut til å ha som plan å ødelegge dette, sier Espen Barth Eide til E24.

Klima- og miljøministeren er inne i sin andre uke på klimakonferansen i Glasgow.

Denne uken leder han forhandlingene om kvotehandel og markedsmekanismer sammen med klima- og miljøminister Grace Fu fra Singapore.

Kvotesystemet er den siste uavklarte delen av regelverket i Parisavtalen. Forhandlingene har gått i stå på flere tidligere klimatoppmøter. Glasgow blir tredje forsøk på å komme til en enighet etter mislykkede forsøk i Katowice 2018 og i Madrid 2019.

– Rapporten så langt er at stemningen er ganske god, sier Eide.

– Det kan komme på plass. Det er en slags forståelse på at det er lurt å komme videre med dette, sier han.

Klimakvoter En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut en viss mengde klimagasser. Et system for handel med klimakvoter kalles kvotesystem.

I et kvotesystem finnes det et bestemt antall kvoter som kan selges og kjøpes. Over tid reduseres antall kvoter slik at utslippene av klimagasser totalt sett blir mindre.

I Parisavtalen er hensikten med et globalt karbonmarked at land kan forplikte seg til mer ambisiøse klimakutt.

Det finnes flere typer klimakvoter, de vanligste i Norge er utstedt fra EU og FN. Kilde: Regjeringen og Miljødirektoratet. Vis mer

Uenigheter om bokføring

Noe av det som mangler i kvotesystemet er en mekanisme for kjøp og salg av utslippskutt mellom land.

Det er uenighet om hvordan reglene for utslippskutt skal bokføres.

En bekymring er at er at kvotehandelen kan miste troverdighet dersom regelverket blir for slapt. Klimakvoter har fra før av et generelt dårlig rykte. Selskaper har blant annet blitt beskyldt for å nøytralisere egne utslipp ved å finansiere utslippskutt annet sted.

Et viktig spørsmål som gjenstår, er hva som skjer med kvotene fra Kyoto-avtalen. Kvotene har i årenes løp fått et svært dårlig rykte fordi de ofte ikke førte til reelle utslippskutt.

«Grønnvasking»

Norge og Singapore har jobbet gjennom sommeren for å forberede forhandlingene.

Hvis forhandlingene kommer i havn under klimatoppmøtet i Glasgow, kan resultatet være et globalt marked for kvoter og kompensasjon. Det vil kunne påvirke næringslivet i stor grad.

– Mange i næringslivet er opptatt av dette. Det er interessant for store aktører, sier Eide.

Han mener at et globalt kvotesystem kan føre til mindre «grønnvasking».

– På en måte er jo dette litt som en opprydding fra «grønnvasking» til ekte bruk av kvotemarkedet, sier Eide.