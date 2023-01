Japanere og kinesere satser på norsk hydrogen-teknologi: – Betydelig potensial.

Flere nye utenlandske investorer går inn i det norske hydrogenselskapet Hystar. Innen to år skal selskapet starte produksjon av et apparat som er nødvendig for å skille ut hydrogen fra vann.

Denne illustrasjonen viser pilotanlegget for testing av Hystars hydrogenteknologi på Kårstø. Anlegget er montert inn i fire containere.

– Vi tror Hystars unike teknologi har et betydelig potensial, sier Toshihiro Hayashi i en pressemelding.

Han er direktør i avdelingen for mineralressurser i den japanske giganten Mitsubishi Corporation, en av investorene i det vel to år gamle norske selskapet.

Teknologien det er snakk om, heter elektrolysør. Det er et apparat verden trenger flere av dersom det skal produseres nok hydrogen til bruk som drivstoff for blant annet skip.

EU har anslått at produksjonen av elektrolysører må tidobles for å møte Europas behov for hydrogen.

Selskapet Hystar, med kontor på Høvik i Bærum, har utviklet og patentert en versjon av dette apparatet som har vekket internasjonal oppmerksomhet.

Foreløpig er apparatet under utprøving. Men med de siste investeringene i selskapet, håper ledelsen å komme i gang med kommersiell produksjon i 2025.

Hydrogen må produseres Det er ventet at bruk av hydrogen vil øke i årene fremover, som drivstoff til blant biler, busser, lastebiler og skip.

Hydrogen er ingen primær energikilde, til forskjell fra petroleum. Det må produseres.

Det er mange måter å lage hydrogen på. Elektrolyse med strøm fra fornybar energi regnes for å være den mest klimavennlige prosessen.

Apparatet som bruker til elektrolyse kalles en elektrolysør. Det skiller ut hydrogen fra vann. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Selskapet Hystar ble etablert høsten 2020. Nå har direktør Fredrik Mowill fått tilført nye 260 millioner kroner.

Penger fra Belgia og Asia

Selskapet har fått på plass ytterligere 26 millioner dollar, i underkant av 260 millioner kroner. Pengene kommer fra både nye og gamle investorer.

Det britiske kapitalfondet AP Ventures, som er den nest største aksjonæren, har sammen med Mitsubishi vært sentrale i kapitaltilførselen.

Det belgiske finansieringsselskapet Finindus, japanske Nippon Steel Trading, Hillhouse Investment i Singapore og kinesiske Trustbridge Partners er også med. Det samme er eksisterende investorer som Sintef Ventures og Firda. Sistnevnte står seriegründeren Geir Førre bak.

– Vi er glade for å ha avsluttet finansieringsrunden med så sterke industrielle og finansielle investorer, som kan bidra til å øke veksten vår, sier direktør Fredrik Mowill i Hystar.

Dobler tallet på ansatte

Teknologien til Hystar er basert på Sintef-forskning, og den er nå under utprøving på Kårstø, i forbindelse med et pilotprosjekt i samarbeid med Equinor og Gassco.

Når selskapet har på plass en produksjonslinje, skal elektrolysørene sammenstilles i produksjonslokaler på Høvik i Bærum.

– I dag har vi 30 ansatte og forventer en dobling i løpet av de neste to årene, forteller markeds- og kommunikasjonssjef Leila Asdal Danielsen.

Oppskriften er tynnere membran

Det som er spesielt med Hystars elektrolysør, er energibruken. Å produsere ren hydrogen krever mye strøm, og apparatet til Hystar skal potensielt kunne redusere energibruken med 10 prosent sammenlignet med andre apparat av denne typen.

Nøkkelen til å få ned strømforbruket, har vært å bruke tynnere membran. Dette er en hinne som holder elektrodene, de metalliske lederne, adskilt.

– Den har en 90 prosent tynnere membran enn vanlig elektrolysør. Det muliggjør produksjon av opptil 150 prosent mer grønt hydrogen, opplyser selskapet.