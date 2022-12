Oljefondet er tredje største investor av fossilt i Afrika

Afrikanske klimaaktivister frykter vestlige selskaper låser kontinentet inne i en fossil tidsalder. Ifølge en undersøkelse fra tyske Urgewald står Oljefondet i ryggen til en stor andel fossile selskaper som opererer i Afrika.

«Don’t Gas Africa» var et av slagordene fra aktivister og delegater under klimatoppmøtet i Egypt i november.

På klimatoppmøtet i Egypt ble det holdt en rekke protester mot olje- og gassutvinning på det afrikanske kontinentet.

I 49 av 54 afrikanske land leter fossile selskaper etter nye prosjekter, ifølge en undersøkelse fra den tyske organisasjonen Urgewald. To tredjedeler av selskapene er europeiske.

Den samme undersøkelsen viser at Oljefondet er den tredje største investoren av fossil energi i Afrika.

Holder tett dialog med selskaper

Noen av de største olje- og gasselskapene som opererer i afrikanske land er franske TotalEnergies, italienske Eni, amerikanske Exxon Mobile Corp og indiske Bharat Petroleum Corp Ltd. Oljefondet har et eierskap i alle disse selskapene.

De eier henholdsvis 3,24 prosent av TotalEnergies, 2,44 prosent av Eni, 1,21 prosent av Exxon og 0,35 prosent av Bharat.

E24 har sendt en e-post til presseavdelingen i Oljefondet og spurt hva de tenker om å være en stor finansiell støtte for selskaper som utvinner olje eller gass i Afrika.

Det er også stilt spørsmål om hva de tenker om kritikken som går på at Oljefondet og andre store investeringsbanker er med på å låse Afrika inne i en fossil tidsalder.

– Vi har lenge hatt en tett dialog med integrerte olje- og gasselskaper i vår portefølje om deres planer for å håndtere klimaovergangen og tilpasse sin virksomhet til å være forenlig med målene i Parisavtalen, og dette fortsetter vi med, skriver presseansvarlig Line Aaltvedt i en e-post.

– Trenger fornybar energi

På klimatoppmøtet møtte E24 aktivister sammen har dannet protestgruppen «Don’t Gas Africa». De mobiliserer mot selskaper som ønsker å utvinne olje og gass som skal sendes til Europa.

Dean Bhebhe fra Zimbabwe leder kampanjen «Don’t Gas Africa».

– Å adoptere fossile praksiser her vil føre til mer tørke, flom og global oppvarming. Det har allerede rammet Afrika i stor grad, sier Dean Bhebhe fra Zimbabwe, som leder kampanjen «Don’t Gas Africa».

En rekke afrikanske land merker klimaendringene på kroppen i form av flom, hetebølger og tørke. Tørken er for eksempel verre enn på 40 år, og hvert fjerde sekund dør et menneske av sult.

Bhabhe mener det er frustrerende at olje- og gasselskaper bruker historien om energimangel i Afrika som et narrativ for å lete etter gass som kan eksporteres til Europa.

– Vi trenger fornybar energi i Afrika. Det vil det gjøre Afrika til en større spiller internasjonalt, i stedet for et offer for klimakrisen, sier han.

Et «rør» hvor det sto «Don’t Gas Africa» ble flittig brukt av aktivistene på klimatoppmøtet i Egypt.

Overinvesteringer i gass kan også ødelegge for klimamålene, ifølge en årlig analyse fra Climate Action Tracker. I den fremgår det også at de mange gassprosjektene kan fortrenge investeringer i fornybar energi.

Peker på fornybare bistandspenger

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er klar på at Norge bidrar til omstilling i afrikanske land gjennom bistandsmidler.

På spørsmål om hva han tenker om at Oljefondet er en såpass sentral investor av fossilt i afrikanske land, svarer han at det er komplisert, ettersom fondet investerer i store energiselskaper som både driver med fossilt og fornybart.

– Oljefondet har et overordnet mandat, tydelige føringer og veldig klar egen vilje til å vri investeringer i fornybar og bærekraftig retning. Det er vi veldig stolte av, men så sitter vi ikke i regjeringen og detaljbestemmer enkeltinvesteringer, sier Eide.

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) var til stede på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt.

Klimaministeren mener ellers det er viktig at Norge bidrar til å øke investeringer i fornybar energi, noe han mener Norge jobber med både hjemme og ute i verden.

– Når det gjelder offentlig bistand så går ikke det til fossilt. Det har vi faset ut. Det er et viktig poeng, sier Eide.