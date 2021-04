Oljemilliarder på havvind, batterirevolusjon og en robot som plukker vindruer

I vår nye kronikkserie i E24 har vi spurt utvalgte gjesteskribenter hva som blir det viktigste i det grønne skiftet. Nina Jensen, Siri Kalvig og Ida Pernille Haltebrekke trekker frem forretningsmulighetene, rød hydrogen og sirkulærøkonomi. Denne uken er det solcelle-gründer Andreas Torsheim sin tur. Han tror vi vil se en batterirevolusjon med enorme konsekvenser.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

1. Oljefondet bruker milliarder på havvindpark

Nicolai Tangen er sjef for Oljefondet. Han fortalte om det første kjøpet i fornybar infrastruktur under en pressekonferanse onsdag. Vis mer byoutline Olav Olsen

Oljefondssjef Nicolai Tangen har lagt 13,9 milliarder kroner på bordet for halvparten av havvindparken Borssele 1 og 2 utenfor Nederland. Det er verdens nest største vindpark, og er bygget av det danske energiselskapet Ørsted.

Det er første gang Oljefondet kjøper seg direkte inn i fornybar energi.

Havvindparken har en kapasitet på 752 MW. Det vil si at den produserer nok energi til å forsyne om lag én million nederlandske husholdninger med årlig strømforbruk.

Grønn pengesekk: Oljefondet har en strategisk ambisjon om å investere rundt 120 milliarder kroner i fornybar energi, men vil ta seg god tid, sier Tangen.

Dykk dypere: Ørsted har klart det alle snakker om. På rekordtid har det danske selskapet gått fra å være tungt inne i olje, til å bli helgrønne. Hør podkasten Det vi lever av om energiselskapets omstilling her.

2. Så heftig blir batterirevolusjonen

Andreas Thorsheim er gründer og daglig leder i solenergiselskapet Otovo. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Otovo-gründer Andreas Torsheim spår en batterirevolusjon i denne ukens kronikk om det grønne skiftet.

Otovo driver med salg av solpaneler i Europa, og starter i år med salg av hjemmebatterier i Italia. Torsheim skriver at når prisen på batterier faller utover 2020-tallet, kommer en bølge av endringer få klarer å forestille seg.

Blant konsekvensene han lister opp er at elbiler blir billigere enn bensinbiler. Hjemmelaget strøm billigere enn selv den billigste vannkraften. Strømkabler vil stå ubrukt store deler av tiden, og industrien vil flytte på seg.

3. Flere kaster seg på hydrogenbølgen

Alstom Vis mer byoutline Det statlige jernbaneselskapet i Frankrike SNCF satser på hydrogentog for å kutte utslipp.

Stadig flere kaster seg på hydrogenbølgen. I Frankrike har det statlige jernbaneselskapet bestilt tolv hydrogentog til 190 millioner euro – om lag 2 milliarder kroner. Verdens første frakteskip drevet av komprimert hydrogen skal også seile gjennom Seinen i Paris i løpet av 2021, melder Teknisk Ukeblad. Flere norske selskaper bidrar i prestisjeprosjektet.

Her hjemme varsler også Hydro at de vil satse på hydrogen. Mer konkret vurderer selskapet å bygge og drive elektrolyseanlegg som kan produsere hydrogen ved hjelp av fornybar strøm. Det er en prosess som ikke gir CO₂-utslipp.

4. Roboter som plukker vindruer kan redusere klimagassutslipp

Thorvald jobber gjerne i nattemørket. Her bruker roboten UV-lys for å ta knekken på mjøldugg på jordbærplanter. Vis mer byoutline Kristoffer Skarsgård/Saga Robotics

Roboten Thorvald skal redusere behovet for arbeidskraft i landbruket. Den kan lære seg en rekke oppgaver som å plukke, luke, sprøyte og analyse av avlinger.

Roboten er utviklet av Saga Robotics og bygges i dag hos Egersund-bedriften Westcontrol Robertson. Etterspørselen er stor, og det skal leveres Thorvalder til blant annet jordbæråkre i USA og England og vingårder i Italia.

Det store bildet: Ifølge Nysnø-sjef Siri Kalvig kan roboter i landbruket redusere bruken av dieseldrevne maskiner. De kan også hindre jordpakking og dermed bidra til at jorden binder mer klimagass.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippsamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier:

Publisert: Publisert: 9. april 2021 12:11