Vil åpne flere områder for havvind

Regjeringen vil starte en prosess for å åpne nye områder for havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) Vis mer

Det kom fram under olje- og energiminister Tina Brus åpningstale under havvindkonferansen i Haugesund tirsdag morgen.

Det ble ikke sagt noe om hvilke konkrete områder regjeringen vil se på, men at det skal startes en prossess for å identifisere nye områder for mulig utbygging av havvind.

Per i dag er det to områder som er åpnet: Sørlige Nordsjø II som er egnet for bunnfast havvind, og Utsira Nord der det er dypt vann og må bygges ut med flytende turbiner.

En lang rekke tunge industriaktører har meldt at de vil søke konsesjon om å bygge ut i de områdene som til nå er åpnet.

Under talen fortalte Tina Bru at det vil bli gitt konsesjoner til to eller tre aktører i Sørlige Nordsjø to, som skal velges ut etter en kvalifiseringsrunde og en auksjon.

Bru har som mål at auksjonene skal annonseres første kvartal i 2022.

I Utsira Nord, der det skal bygges flytende havvind, vil det åpnes for tre utbygginger på opp til 500 megawatt hver.