Klesskapet er en klimaversting

Lederen for Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

1. Klær kan ha høyere utslipp enn fly

Influencer Sania Smestad (26) selger brukte klær på appen Tise. Vis mer

Tekstilbransjen har høyere utslipp enn all verdens flytrafikk. Samtidig har vi aldri kjøpt mer klær enn nå, skriver Aftenposten.

Hver og én av oss kjøper 13,3 kilo tekstiler i året. Det er dobbelt så mye som for 30 år siden, og forskerne anslår at forbruker bare vil øke.

Lederen i Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, mener politikerne må på banen dersom klimaavtrykket fra klær skal ned, og at prisene på klesplagg må opp.

Kjøp/selg: Tidligere hadde influencer Sania Smested (26) storforbruk av klær og yndlingsbutikken var ultra fast fashion-giganten Shein. Den kinesiske nettbutikken produserer billige og populære klær i enorme kvanta og lanserer tusenvis av nye plagg hver eneste dag. Nå er Smestad mer opptatt av å selge brukte klær på appen Tise, som har fått over 2,3 millioner brukere, ifølge Aftenbladet. Markedsplassen Finn melder også om en stor økning i antall annonser for kjøp og salg av brukte klær.

2. Slik blir regjeringens havvindsatsing

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre. Vis mer

Denne uken la Støre-regjeringen frem sine planer for norsk havvind. Kort oppsummert er dette nytt:

1. Utbyggingen av havvindområdet Sørlige Nordsjø II deles opp i to faser, der deler av området bygges ut nærmere 2030.

2. Utbyggingen skal skje helt på grensen mot Danmark, men kun kobles til kraftnettet på land i Norge. Regjeringen dropper dermed de omstridte hybridkabler som kunne sendt kraften rett til utlandet. Planene om hybridkabler har fått mye motstand etter at kraftkabler til utlandet har fått deler av skylden for de skyhøye strømprisene i vinter.

3. Olje- og energidepartementet skal utvikle en auksjonsmodell for tildeling av arealer til selskaper som vil bygge ut havvind. De skal også finne ut om andre områder kan være aktuelle for havvind.

I motvind: Kritikken mot planene lot ikke vente på seg. Høyre kalte planene for et industripolitisk mageplask, mens Rødt sier regjeringen med dette later som om de gjør noe med den pågående strømpriskrisen. Miljøorganisasjoner kaller satsingen stusslig, mens næringen frykter utbyggingen ikke skal bli lønnsom uten kabler til utlandet. Næringsminister Jan Christian Vestre medgir at dette trolig vil føre til at staten må subsidiere havvindutbyggingen.

3. Motstanden mot elektrifisering øker

Troll A-plattformen har fått kraft fra land i 25 år. Vis mer

Vi fortsetter litt til i Nordsjøen, for 2023 ligger an til å bli et rekordår for aktivitet på norsk sokkel, når oljeselskapene nå leverer inn planer for neste år. Årsaken er oljeskattepakken som ble vedtatt under korona, som har gjort det lønnsomt for oljeselskapene å sette i gang med en rekke nye prosjekter.

En stor trend er ifølge analyseselskapet Rystad Energy elektrifisering. Det innebærer å forsyne oljeplattformer med strøm fra land for å få ned klimautslippene i oljeproduksjonen. Både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen har pekt på dette som et av de viktigste langsiktige klimatiltakene for at Norge skal kunne nå klimamålene i Parisavtalen.

Men: Med de skyhøye strømprisene i vinter har stadig flere tatt til motmæle. Rogaland Høyre har gått inn for en ny gjennomgang av elektrifiseringsplanene og politikerne i Vestland fylkeskommune sa denne uken nei til å sende mer strøm ut på sokkelen. Frp har foreslått full stans i elektrifiseringen. Forslaget skal behandles i løpet av februar/mars.

4. Danskene girer opp for grønn luftfart

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Vis mer

Et nytt partnerskap kalt «Green Fuels for Denmark» vil fremskynde planene om å produsere grønt drivstoff både til tungtransport og luftfart. Danskene har som mål om å være grønne i luften innen 2030, og i nyttårstalen sa statsminister Mette Fredriksen at danskene burde ta sin første grønne flytur allerede i 2025.

Det er noen av Danmarks største selskaper, shippingiganten Mærsk, Ørsted, DFDA, SAS og Københavns lufthavn, som nå går sammen. I første omgang satser de stort på produksjon av såkalt e-metanol til skipsfart, og utbygging av flere havvindturbiner som skal bruker til å produsere grønt drivstoff til fly.

Luftslott eller realitet? Her hjemme jobbes det nå for å realisere den første elflyruten mellom Bergen og Stavanger allerede i 2026. I fjor ble det lagt frem en rapport som viste at prosjektet var økonomisk bærekraftig.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

