Greenpeace om FNs klimarapport: – Norsk olje står i veien

Klimaorganisasjonene står i kø for å etterlyse kraftigere tiltak i etterkant av FNs siste klimarapport. Norsk olje blir gjort til syndebukk.

Truls Gulowsen leder i Greenpeace Norge

Uten nye tiltak og høyere ambisjoner er verden på vei mot global oppvarming på omtrent 2,8 grader i 2100, påpeker FNs klimapanel i en fersk rapport.

Naturvernforbundet mener den norske regjeringens troverdighet står på spill dersom de ikke umiddelbart kommer med tiltak som svar på klimarapporten.

– I stedet for klimahandling, krangler regjeringspartiene om Norges klimamål skal utsettes, sier leder Truls Gulowsen.

– Støre og Vedum kan ikke vente til etter påske. De må komme med umiddelbare krisetiltak for en rettferdig klimaomstilling, med redusert forbruk, mer naturvern, stans i ny olje- og gassutvinning, satsing på energieffektivisering og nye grønne arbeidsplasser, sier han.

Organisasjonen Greenpeace kritiserer norsk oljebransje.

Greenpeace gjør norsk olje til syndebukk

Organisasjonen Greenpeace mener «løsningene på klimakrisen finnes, men norsk olje står i veien».

– Norskprodusert olje bidrar til at hele nasjoner i Stillehavet står i fare for å viskes ut og store deler av kloden blir ubeboelig for millioner av mennesker. Vi forventer at norske myndigheter stanser all ny leting etter olje og gass og legger en plan for nedtrapping av nåværende produksjon, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Organisasjonen kaller rapporten fra FN en bruksanvisning for hvordan verden kan unngå de verste konsekvensene av klimakrisen.

– Norge er et av landene i verden som har best forutsetninger for å få til en rettferdig, grønn omstilling. Det er en skam at politikerne våre ikke tar de grepene de vet trengs for å sikre et levelig klima, sier Pleym.

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland

Frp: – Symbolpolitikk

Regjeringen bør prioritere billige klimatiltak, som kvotekjøp, mener Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland. Norges klimamål kaller han symbolpolitikk.

– Norge trenger hverken å legge ned olje- og gassnæringen for å nå de internasjonale klimaforpliktelsene. Tiden er overmoden for at regjeringen i stedet fokuserer på å gjennomføre kuttene der de er billigst og mest effektive, som blant annet ved kvotekjøp i utlandet, sier Halleland.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener det kan være gode grunner til å gjennomføre klimatiltak i Norge som er dyrere enn det FNs klimapanel mener trengs globalt.

– Vi må gjøre noe i tillegg, for vi vil ikke bare at noen skal finne opp disse løsningene, vi vil jo gjerne at en del av dem blir funnet opp i Norge. Da trenger vi en aktiv virkemiddelbruk som gjør at vi er godt plassert i konkurransen om disse fremtidsløsningene, sier Eide.

SV-leder Audun Lysbakken krever nok en gang full letestans etter olje- og gass etter FN-rapporten.

– Nå må regjeringen ta dette på alvor og levere statsbudsjett med store kutt de neste årene. I tillegg er vi helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass, sier Lysbakken.

