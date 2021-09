Harvards fond på 360 milliarder kroner selger seg ut av alt fossilt

Verdens største legatfond snur om fossile investeringer.

Harvard vil ikke lenger investere i selskap som leter etter eller foredler fossile brensler. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 11:14

Universitetet Harvard har et fond på 360 milliarder kroner. Nå selger fondet seg ut av alt fossilt.

– Vi har ingen direkte investeringer i selskap som leter etter eller som foredler fossile brensler, og vi kommer ikke til å gjøre slike investeringer i fremtiden, skriver Harvards president, Lawrence Bacow, i en uttalelse.

Universitetet har fortsatt noen indirekte investeringer i fossile brensler, gjennom partnerskap med oppkjøpsfond, men disse investeringene vil bli avsluttet. I dag utgjør de rundt to prosent av fondet, ifølge Harvard selv.

– Klimaendringer er den største trusselen menneskeheten står overfor, skriver Bacow i uttalelsen, mens han refererer til den nyeste rapporten fra FN klimapanel.

Milliardfondet har også lovet at hele investeringsporteføljen skal være klimanøytral innen 2050.

Stor seier for klimaaktivister

Nedsalget i alt av fossilt er en svær seier for klimaaktivister som har jobbet for at Harvard og andre universitet skal slutte med slike investeringer, skriver Washington Post.

Inntil nylig har Harvard motsatt seg ønsker fra studentledere og klimagrupper som ønsket å kvitte seg med investeringer som bidro til klimaendringer, ifølge Reuters.

Gruppen Fossil Fuel Divest Harvard skriver selv på Twitter at avgjørelsen kommer etter et tiår med konstant press, og at nedsalget i fossile brensler er en massiv seier.

Vedens største legatfond

Harvard er det universitet med det største legatfondet i USA, ifølge tidsskriftet US News. I fondet har Harvard hele 42 milliarder dollar, ifølge Reuters, og hvert år går to milliarder av disse til driften av universitetet, ifølge fondet selv.

42 milliarder dollar tilsvarer nesten 360 milliarder kroner, og er rundt én tredel av Norges samlede skatteinntekter.

Harvards store finansielle eiendeler har blant annet gitt opphav til en vits om at «Harvard er et investeringsselskap, med et universitet på si».

Det er likevel ikke bare Harvard som har store legatfond. Til sammen hadde universiteter og høyskoler i USA legatfond på minst 5.644 milliarder kroner i 2018, ifølge Det nasjonale senteret for utdannelsesstatistikk i USA. Samme år var Oljefondet på 8256 milliarder kroner, til sammenligning.

Håper flere universitet følger etter

Klimaaktivistene som bidro til at Harvard selger seg ut av fossile brensler, håper nå flere andre universitet følger etter.

– Folk følger med på hva Harvard gjør, og det at Harvard endelig indikerer at de ikke lenger støtter fossilindustrien, er en stor dominobrikke som faller, sier aktivist Danielle Strasburger til New York Times.

Store universitet som Oxford og Cambridge har allerede tatt samme steg som Harvard.

– Det er en bred trend på stor skala, og resultatet er færre investorer i olje og gass, som øker prisen på kapital for fossile selskap, sier Pavel Molchanov i investeringsbanken Raymond James til Washington Post.