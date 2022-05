Equinor beskyldes for grønnvasking av forskere – endrer avtale

I oljegigantens sponsoravtaler med norske universiteter oppgis det at samarbeidet skal omtales på en positiv måte i mediene.

Equinor får kritikk for formuleringer om positiv medieomtale i akademia-avtaler.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Equinors finansieringskontrakter med norske universiteter krever at når man er i kontakt med mediene vedrørende samarbeidet, må universitetene snakke positivt om det».

Det skrev forskere og studenter ved Sustainability lab ved Universitetet i Oslo (UiO) på sin twitterkonto forrige uke, og la til emneknaggene «grønnvasking» og «fossilfri forskning».

Avtalen de viser til er Equinors såkalte akademia-avtale, som gir sponsormidler til forskning på avtalte områder. Kontrakten med UiO gir universitetet 50 millioner kroner i forskningsmidler fordelt over fem år.

E24 har sett den aktuelle delen av kontrakten:

«Der arbeidet under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media, skal institusjonen arbeide aktivt for å gi helhetlig og positiv omtale av arbeidet. Equinor skal varsles tidlig om relevante pressekonferanser og potensielle mediesaker i tilknytning til dette», står det i UiOs avtale.

Har du tips? Kontakt E24s journalister her!

Ifølge Khrono har både Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Tromsø (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS) lignende formuleringer i sine avtaler med Equinor.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har fått fjernet formuleringen fra sin avtale.

– Uakseptabelt

Rektor ved UiO, Svein Stølen, skriver som svar til forskningslaben på Twitter at formuleringen er uakseptabel.

– Jeg hadde ikke sett det i kontrakten da jeg signerte, for å si det sånn. Jeg skjønner at studentene reagerer, sier Stølen til E24.

Rektor Svein Stølen ved UiO vil fjerne positivitets-formuleringen fra universitetets samarbeidsavtale med Equinor.

Han forteller at dette punktet i kontrakten aldri er blitt brukt, og at UiO ikke har følt på noe press fra Equinor.

Stølen har likevel tatt kontakt med Equinor vedrørende formuleringen.

– Equinor har allerede akseptert at dette skal endres, skriver Stølen til E24 i en tekstmelding.

Equinor: – En standardformulering

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor understreker at avtalen de har med universitetene skal stimulere til grunnforskning, kunnskapsbygging og utdanning.

Formuleringen i akademia-avtalen er en standardformulering som har vært med siden 2009, forteller han.

– Formuleringen handler om positiv omtale av arbeidet gjennom avtalen, ikke om Equinor som selskap. Vi respekterer akademisk uavhengighet i grunnforskningen vi sponser, sier Eriksen.

– Hvordan oppsto denne formuleringen?

– Vi ser at det pågår mye bra arbeid innenfor avtalene vi sponser, så en så for seg at det ville være positivt dersom dette arbeidet blir omtalt. Men det er opp til hvert enkelt universitet om de ønsker formuleringen i avtalen. Vi synes det er uproblematisk om formuleringen tas ut.

Les også Equinor-eiere stiller spørsmål ved omstillingsplan

På beskyldningen om grønnvasking på Twitter, svarer Eriksen at avtalene støtter 50 prosent petroleumsforskning og 50 prosent forskning innenfor lavkarbon og fornybar energi.

– Det er ikke grønnvasking, men fri og uavhengig forskning, sier Eriksen.

– Er dette en formulering som finnes samarbeidsavtaler Equinor har med andre aktører?

– Det er opp til hver enkelt samarbeidspartner å offentliggjøre sine avtaler, men i begrepet standardformulering ligger det at det er naturlig at det også står i andre avtaler.