Ammoniakkfabrikk i Sauda ett skritt nærmere

Selskapet som vil etablere en fabrikk for miljøvennlig, grønn ammoniakk i Sauda har fått 10 millioner kroner i starthjelp fra Ulla-Førrefondet.

Her på Birkeland i Sauda er det planlagt en stor ammoniakkfabrikk til anslagsvis 4 milliarder kroner. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vårt prosjekt i Sauda vil ha betydning for industriell utvikling både regionalt og nasjonalt. En slik tildeling fra Ulla-Førrefondet er et sterkt bidrag inn i neste fase. Sauda og regionen har et stort potensial for storskala produksjon av grønn ammoniakk, sier Thor Magnus Rovik, administrerende direktør i Hy2gen Norge AS i en pressemelding.

Han sier at selskapet Hy2gen AB nå vil finne nok midler til å realisere dette pilotprosjektet for grønn ammoniakk.

Satser i Frankrike

Mandag kom det forøvrig en melding fra det tyske eierselskapet Hy2Gen om at det investerer 4,5 milliarder kroner i Hynovera-prosjektet sør i Frankrike. Der skal det produseres både grønn hydrogen, grønn ammoniakk og andre miljøvennlige drivstoff, alt ved hjelp av fornybare energikilder.

Miljøvennlig drivstoff

Grønn ammoniakk kan brukes som utslippsfritt drivstoff for eksempel for ferjer. Det framstilles ved hjelp av elektrolyse av vann drevet av fornybar energi.

Thor Magnus Rovik er administrerende direktør i Hy2gen Norge AS, etter datterselskap av tyske Hy2Gen AG. Vis mer

Fabrikken planlegges på Birkeland, et av industriområdene i Sauda som bys fram til kraftkrevende industri gjennom det offentlig eide selskapet New Kaupang.

Ringvirkninger

– Vi er forespeilet 40–60 nye arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger for Sauda, har Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland tidligere sagt til Aftenbladet.

Etter planen skal fabrikken til fire milliarder kroner produsere over 200.000 tonn grønn ammoniakk årlig. I likhet med hydrogen kan ammoniakk brukes som utslippsfritt drivstoff.

Ulla-Førrefondet delte totalt ut 36 millioner kroner til seks ulike formål, se faktaliste.

Grønn, blå og grå

Forskjellen mellom grønt, blått og grått hydrogen er at grønt er laget med elektrolyse av vann drevet av fornybar energi. Blått er produsert fra gass kombinert med CO₂-lagring. Grått er fra gass med CO₂-utslipp i prosessen. Vis mer