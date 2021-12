Shell har satt opp sin første flytende vindturbin utenfor norskekysten

Den 120 meter høye havvindturbinen fra Shell, Innogy og Stiesdal er nå installert utenfor Karmøy i Rogaland. Selskapene har bladd opp over 170 millioner kroner for testprosjektet.

Nå er det to havvindmøller på plass utenfor Karmøy i Rogaland. Den første kom på plass for tolv år siden. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den første havvindmøllen kom på plass utenfor Karmøy i 2009.

Nå er dens nabo satt opp, over tolv år senere.

Prosjektet blir kalt TetraSpar, og er et samarbeidsprosjekt mellom Shell, Stiesdal, RWE og TEPCO. Selskapene har brukt til sammen over 170 millioner kroner for å få på plass turbinen.

Den flytende havvindmøllen er produsert i Danmark og ble tauet til Norge i juli. Installasjonen er vellykket, og vindmøllen er nå oppe og produserer strøm, ifølge en pressemelding fra selskapene.

Turbinen hviler ved 200 meters havdyp, og er 120 meter høy. Den kan generere 3,6 megawatt. Det er lite i forhold til hva en kan forvente av fremtidige turbiner i produksjon, ifølge representanter fra Shell som Stavanger Aftenblad/E24 tidligere har snakket med.

Unmute video

Søker om å utvide prosjektet

Testprosjektet TetraSpar ble kunngjort i 2018 og er en del av MET-senteret (Marine Energy Test Centre). Senteret utenfor Karmøy i Rogaland ble etablert som en følge av Hywind-prosjektet, som ble startet av Norsk Hydro. I dag er senteret eid av Rogaland fylkeskommune, Haugaland Kraft og Equinor.

Fra før av står vindmøllen Unitech Zephyros, som er god for 2,3 megawatt, på havet. Den gikk i 2009 under navnet Hywind Demo, og hadde Equinor som hovedeier.

De to turbinene bruker til sammen den gitte konsesjonskapasiteten som prosjektet har fått, men MET-senteret har store planar for fremtiden. Senteret har søkt om å få utvidet prosjektet til 85 megawatt, og søknaden skal nå ut på høring.

Målet til senteret er å tiltrekke seg internasjonale aktører som igjen kan kobles norske bedrifter. Norske IKM har fått servicekontrakten til TetraSpar.

Les også Her testar Shell og co. fremtidens havvindteknologi

Havvind ennå ikke lønnsomt

Allerede i 2009 påpekte statsråd Terje Riis-Johansen (Sp) at havvind kunne bli et av Norges nye industrieventyr.

12 år senere har resten av Europa bygget ut 26 gigawatt havvind, mens Norge planlegger for at eventyret skal starte rundt år 2030.

Havvind er ennå ikke lønnsomt i Norge, men begynner å bli konkurransedyktig i Europa.

Norsk strøm koster normalt 30–40 øre kilowattimen, mens havvind er ventet å koste 60 øre kilowattimen og flytende havvind 82 øre i 2030, ifølge energimeldingen fra tidligere i år. Dette er strømprisen som kreves for at prosjektet skal bli lønnsomt over sin levetid. Vindkraft på land er ventet å ha en levetidskostnad på 22 øre kilowattimen i 2030.

Støre-regjeringen har planlagt en tilleggsmelding om energi som er ventet å komme til våren. Regjeringen har programfestet at de vil øke produksjonen av blant annet havvind. De har også programfestet at de vil opprette en energikommisjon som skal kartlegge Norges energibehov og foreslå økt energiproduksjon.