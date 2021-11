Bellona-prosjekt får millioner i statsstøtte

Startskuddet for pengestøtte til grønne prosjekter har gått: Sahara Forest Project får 4,2 millioner kroner fra den nye regjeringen. Til sammen har prosjektet fått 30 millioner kroner.

Bellona-leder Frederic Hauge og distriktssjef i Sahara Forest Project Frank Utsola ved drivhuset i Aqaba i Jordan. Drivhuset til norske Sahara Forest Project er et klimaprosjektet som renser sjøvann til ferskvann, dyrker grønnsaker og har som mål å gjøre ørkenen grønn. Vis mer

Under et arrangement på klimatoppmøtet i Glasgow ble det klart at norske myndigheter bevilger 4,2 millioner kroner til Sahara Forest Project i Jordan.

Etter initiativ fra Bellona-leder Frederic Hauge, ble drivhusprosjektet startet for å forske på hvordan ørkenområder kan bruke fornybar energi og saltvann til landbruksindustri.

Sahara Forest Prosject dyrker grønnsaker i drivhusanlegg drevet av solenergi og renset saltvann. Norske Bama vil blant annet selge søtpotet, tomater og paprika dyrket på anlegget. VG besøkte prosjektet nylig.

– Støtten fra Norge gjør det mulig å jobbe for å utvikle løsninger for å endre globalt landbruk fra å være klimaversting til å bli klimasmart, sier Kjetil Stake i Sahara Forest Project til E24.

I tillegg til å dyrke grønnsaker, jobber Sahara-prosjektet med å utdanne kvinnelige ingeniørstudenter i Jordan, og med å inspirere myndigheter, næringsliv og akademia til å ta i bruk fornybar energi.

Sahara Forest Project i Jordan dyrker grønnsaker ved hjelp av solenergi og saltvann som de renser til ferskvann. Vis mer

Ikke økonomisk bærekraftig

Bellona-Hauge gikk i bresjen for Sahara-prosjektet under FNs klimatoppmøte i 2009. Norske myndigheter har siden den gang vært støttende: Sahara Forest Project har nå til sammen fått rundt 30 millioner kroner.

– Det er mye prat på disse klimatoppmøtene, men denne norske støtten bidrar med «action på bakken», sier Frederic Hauge til E24.

Prosjektet i Jordan er enn så lenge avhengig av store pengesummer for å gå rundt, og Hauge innrømmer at det kan ta lang tid før prosjektet blir økonomisk bærekraftig.

– Støtten tar oss et steg videre, og etter hvert vil vi kunne oppskalere. Og når det oppskaleres vil det kunne gjøres økonomisk bærekraftig. Det å bygge opp landbruksindustri tar tid, og vi må kunne høste nok erfaringer og luke ut eventuelle feil først, sier han.

Sahara Forest Project En miljøstiftelse og prosjekt etablert 2008 for å fremme innovative løsninger knyttet til klimaendringer og matvaresikkerhet. I 2012 ble et testanlegg åpnet i Qatar. I 2016 ble deler av anlegget flyttet over til Jorden og en ekspandering tredoblet størrelsen. Høsten 2017 åpnet Kong Abdullah og Kronprins Haakon anlegget. Prosjektet finansieres av norske og jordanske myndigheter, EU, USA og private aktører. Vis mer

Får sponset rørledning

– Norske myndigheter har videreført støtten til Sahara Forest-prosjektet og håper det nå blir mulig å oppskalere prosjektet i tråd med planene, sier statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet til E24.

– Dette er et godt eksempel på klimavennlig teknologi som kan bidra til bærekraftig og klimavennlig jordbruk i vannfattige land, sier han.

Jordanske myndigheter gir ikke pengestøtte til anlegget, men har forpliktet seg til å bygge en saltvannsrørledning fra havnebassenget og inn til drivhusområdet. Forventet kostnad på rørledningen er 14 millioner kroner. Byggestart er ventet i løpet av vinteren.

– Når rørledningen er på pass, kan vi starte arbeidet med kommersiell oppskalering, sier Stake som leder prosjektet.

Frykter pengepress

Den forrige klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) har tidligere advart mot å bruke «kredittkortet» til grønne aktører.

– Vi kommer oss ikke gjennom det grønne skiftet med subsidier alene, uttalte han til E24 tidligere i år.

Staten har fra før av satt av milliarder til storsatsinger som CO₂-rensing, reduserte elbilavgifter og Equinors flytende havvindprosjekt Hywind Tampen.

Økonomer frykter et økende press mot staten om å bruke store milliardsummer på det grønne skiftet.

Matsikkerhet og klimaendringer

Samtidig står verdens matproduksjon for rundt 25 prosent av klodens klimagassutslipp og rundt 70 prosent av ferskvannsforbruket i dag.

Løsningene for å sikre at verdens økende befolkning får nok mat og vann på en bærekraftig måte er et av de flere store temaene under klimatoppmøtet i Glasgow som startet denne uken.

Jordan er et av landene i verden med størst vannmangel. Allerede innen 2025 er det fryktet at halvparten av verdens befolkning vil bo i områder med begrenset vanntilgang.

På anlegget i Jordan renser Sahara Forest Project saltvann fra Akababukta og omgjør det til ferskvann som igjen brukes til å dyrke mat i saltvannsnedkjølte drivhus og utendørs i ørkenen.

– Det er viktig å vise at klimaløsningene for et bærekraftig globalt landbruk i tørre områder eksisterer. Majoriteten av grønnsakene vi spiser i Norge er produsert utenfor Norges grenser, og hvordan denne maten produseres i utlandet påvirker oss direkte gjennom økte klimagassutslipp, vannmangel og ørkenspredning, sier Stake.