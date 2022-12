Bruker 650 milliarder årlig – nå skal miljø vektlegges

Regjeringen vil nå kreve at miljø vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. Grepet vil påvirke en pott på 650 milliarder kroner årlig. – Kan være et taktskifte, mener Avfall Norge.

SER TIL OSLO: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre på Tøyenbadet i Oslo.

– Her skal det vernes! sier næringsminister Jan Christian Vestre mens han og klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar på seg vernesko.

Ministrene har troppet opp på Tøyenbadets byggeplass i Oslo sentrum.

Elektriske anleggsmaskiner er på plass fordi Oslo kommune tidlig har stilt klima- og miljøkrav i sine anbudskonkurranser.

Nå foreslår regjeringen at miljøkrav skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlig innkjøp. Det vil påvirke alt fra byggebransjen til tjenestesektoren.

– Det er våre felles skattepenger som brukes. De grønneste tilbydere skal vinne frem, sier Vestre.

VIL SKRU PENGEPOTTEN: Til sammen kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 650 milliarder kroner i året. Eide og Vestre vil at disse skal bidra til nye klimavennlige løsninger.

Lastebilcowboy

En knallblå lastebil med E-skilt kjører inn på plassen. Sjåfør Bjørn Erik Lier sier han først var skeptisk til el-lastebiler, men at han har måttet bite i det sure eplet.

– Du er litt cowboy med den? spør Vestre.

– Dette er fremtiden. Og det er veldig gøy å være med fra start, sier Lier.

SAVNER LADEMULIGHETER: Bjrøn Erik Lier er fornøyd med el-lastebilen, men påpeker at lademulighetene er få. – Vi savner flere muligheter og større rom for å lade.

Vestre og Eide mener at pris ikke lenger skal være det eneste kriteriet når offentlige anbud lyses ut. I dag er ikke krav til miljø vektet i anskaffelsesregelverket.

Konsekvensene av det kan for eksempel være at offentlige innkjøpere oftere velger løsningen med lavest pris, når de i stedet kunne bidratt til å nå klimamål, forklarer Eide.

Oslo som inspirasjonskilde

Nede på byggeplassen står en oransje gravemaskin med et svært batteri på lasteplanet. Det er en av verdens største helelektriske maskiner.

På anleggsplassen kjører de fleste kjøretøyene på batteri eller biodrivstoff.

– Veldig mye av det Oslo kommune har stilt krav til fantes ikke før vi begynte. Det har bidratt til å utvikle markedet. Men vi er en liten by selv om vi er en stor innkjøper, sier byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Men staten er enda større, sier Eide.

– Og sterkest, sier Vestre og drar frem bicepsen.

FØRSTE I SITT SLAG: Batteriet lades i lunsjen, i en ladercontainer lenger opp i bakken. En annen gravemaskin løfter ut batteriet og plasserer det i containeren.

– Oslo kan gå langt og bidra til utvikling, men vi trenger alle muskler på plass, sier Hansen.

– Men vi kan jo si at Oslo er veldig inspirerende og har vært et forbilde for oss for det forslaget vi nå sender på høring, sier Vestre.

Men ikke en Oslo-greie

Miljøkravet om 30 prosent kan komme på plass til sommeren. Først skal det på høring.

Kritikken hittil fra næringslivet har vært at miljøkravene har vært vage i anbudsprosesser. Nå vil Vestre og Eide gå fra at miljøkrav kan vektes, til at miljøkrav skal vektes.

– Hva betyr dette for næringslivet?

– De bedriftene som konkurrerer på grønt får et konkurransefortrinn, mens de som ikke konkurrerer grønt har overlevelsesinstinkt og kommer til å bli grønne. Og da bruker vi 650 milliarder for effektiv omstilling, sier Vestre.

– De som tar stafettpinnen tidlig skal belønnes, istemmer Eide.

2024: Tøyenbadet skal etter planen stå ferdig i august 2024. Byggherre er Oslobygg KF og entreprenører er fra Becker.

– Her i Oslo er det kanskje greit å kjøre noen korte avstander på ellastebiler, men hva med ute i distriktene?

– Jo, men dette må jo tilpasses. Miljøkravene og vektingen av dem må tilpasses hver enkelt kontrakt, så det vil variere fra by til land og hvilke type anskaffelser det er snakk om.

– Dette er ikke en Oslo-greie?

– Absolutt ikke. Hele landet skal være med på det grønne skiftet og omstillingen, sier Vestre.

– Det er tunnelboremaskiner som er elektriske rundt om i landet. Dette er en utvikling som skjer i alle områder, påpeker Hansen.

Positive til forslaget

Avfall Norge har gjentatte ganger etterlyst strengere miljøkrav. Direktør for samfunnskontakt Kåre Fostervold mener nyheten er svært gledelig.

– Dette kan være et taktskifte. Offentlig sektor har en enorm innkjøpsmakt så dette vil bidra, sier Fostervold til E24 over telefon.

Han mener grepet sender et viktig signal til unge mennesker og bedrifter som jobber for å utvikle miljøteknologi.

– Mange av våre medlemsbedrifter har etterlyst dette. Vi får se på innrettingen, men vi er i utgangspunktet positive, sier advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO.

Skrekkblandet fryd

På byggeplassen på Tøyen står prosjektingeniør Ida Isaksson. Hun mener det er veldig viktig at regjeringen stiller miljøkrav.

– Det er viktig for oss som et lite selskap som satser på fornybar energi. Anbud må reflektere det regjeringen vil. El er dyrere og investeringene kan koste tre ganger så mye, eller dobbelt så mye med støtte fra Enova.

Prosjektingeniør Ida Isaksson søkte seg til Becker ettersom hun opplevde at de var en foregangsbedrift innen det grønne skiftet.

– Men det er en skrekkblandet fryd til dette, sier prosjektsjef Øystein Sandnes i Oslobygg.

I dag er den offentlige veilederen for offentlige anskaffelser på 400 sider. Dette skal bedres, ifølge Vestre og Eide. Å forenkle hele anskaffelsesverktøyet blir neste post på programmet.

Flere har droppet miljøkrav

E24 har tidligere skrevet om Statsbygg, som lyste ut en anbudskonkurranse på avfallshåndtering for Regjeringskvartalet og Folkeinstituttet uten å stille miljøkrav.

De endte opp med å droppe anbudskonkurransen og utlyste en ny – med miljøkrav.

Også Forsvarsbygg lyste ut en anbudskonkurranse uten miljøkrav. Både Statsbygg og Forsvarsbygg ses på som nøkkelvirksomheter for å øke miljøvennlige offentlige anskaffelser, ifølge regjeringens handlingsplan.

Ifølge Miljødirektoratet bidrar de offentlige anskaffelser til rundt 16 prosent av Norges klimafotavtrykk.