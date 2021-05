Nå starter klimaeventyret i Øygarden

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Vis mer byoutline Tor Høvik

Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her og få en mail fra meg hver fredag.

1. Drømmen om karbonlagring blir virkelig

Statsminister Erna Solberg fikk omvisning inne på anleggsområdet til Northern Lights på Kollsnes. Vis mer byoutline Tor Høvik

Smilet til statsminister Erna Solberg var bredt da hun denne uken kunne ta noen av de første (symbolske) spadetakene for norsk karbonlagring.

Til Northern Lights sitt anlegg i Øygarden utenfor Bergen, skal det komme skip lastet med CO₂. Den skal fanges på sementfabrikken Norcem i Breivik og Fortums bossbrenning i Oslo. I Øygarden skal klimagassen mellomlagres før den blir pumpet ut i Nordsjøen, og lagret permanent under havbunnen.

Equinor-sjef Anders Opedal sier norsk oljekompetanse har vært avgjørende for å få til karbonlagring på havbunnen, som man allerede har gjennomført på feltene Snøhvit og Sleipner. Men i europeiske land er det fortsatt en del som er skeptiske til prosjektet, og er redde for at klimagassen kan lekke ut igjen. Det er det ingen grunn til å bekymre seg for, ifølge oljetoppen.

Sitatverdig: – Vi har gjort undersøkelser som viser at trykket under noen formasjoner har vært det samme i 17 millioner år, og det holder seg stabilt. Der er det helt trygt å lagre CO₂, sier Opedal.

2. Gruvedrift kan bli mareritt for havet

Sjøfjær på havbunnen. Vis mer byoutline Senter for dyphavsforskning, Universitetet i Bergen

Mineralrikdommene på havbunnen nord og sør for Jan Mayen kan bli en enorm industri for Norge, ifølge statsminister Erna Solberg. Det kan være snakk om verdier for 1000 milliarder kroner, ifølge forskere på NTNU.

Suget etter de metallrike mineralene på havbunnen er drevet frem av det grønne skiftet. Elbil-boom og fornybar-eksplosjon for vind og sol sender etterspørselen til værs.

Medaljens bakside: Solberg-regjeringens plan for å utvinne metaller til elbiler og vindturbiner fra havdypet møter kritikk fra forskere, fiskere og miljøvernere. Miljøvernerne frykter at store maskiner kan skade livet i havdypet, hvor sjeldne arter lever i hittil urørte økosystemer.

Kritiske røster: Motstanderne får støtte fra multinasjonale giganter som Google, BMW, Samsung og Volvo. De ber alle verdens regjeringer om å sette gruvedrift på havbunnen på vent i minst ti år.

3. Norsk og tysk kraft kobles sammen

Fra legging av den nye kraftkabelen. Vis mer byoutline Jan Arne Wold / Woldcam / Statnett

Det norske kraftmarkedet kobler seg stadig tettere opp til Europa. En ny kraftkabel til 18 milliarder kroner kobler sammen norsk vannkraft og tysk vindkraft. Den ble åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel torsdag.

Dette er ikke en kabel som ensidig skal tappe Norge for vannkraft. I alle kablene til utlandet strømmer kraften begge veier. Retningen skifter hele tiden. Det er mer snakk om kraftutveksling enn eksport fra Norge, skriver Aftenposten.

Hva betyr det for deg? Begge land skal tjene på kabelen. Men norske privatkunder kan vente seg at strømregningen i gjennomsnitt stiger med 300–500 kroner i året, som følge av investeringene som er gjort i kabelen og høyere kraftpris i Europa.

4. Solceller i borettslag kan bli billigere

Styreleder John Ravlo i Funkisgården borettslag vil bruke taket til solcellepanel. Vis mer byoutline Fredrik Solstad / E24

Norske borettslag og sameier utgjør over 900.000 boliger. De har 12,3 millioner kvadratmeter tak.

Ifølge beregninger fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) kan boligsameier og borettslag produsere strøm nok til mellom 520.000 og 700.000 elbiler. Men hittil har det vært kostbart å investere i solcellepanel på takene til borettslag.

Nå foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett en avgiftslettelse for egenprodusert strøm, også for borettslag og sameier. Slik det fungerer i dag må de betale elavgift og nettleie om de skal ta strømmen fra solcellepanel gjennom ledningene i borettslaget og til leilighetene.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@e24.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet HER.

Følg E24 på sosiale medier: