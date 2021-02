Han vil bygge verdens første drivstoffstasjon ute i havet

Unitech Offshore får støtte til pilotprosjekt.

Gunnar Birkeland er direktør i Unitech Offshore. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Unitech Offshore har fått støtte av Forskningsrådets «Grønn plattform» til et forprosjekt om å utrede produksjon og lagring av hydrogen på Unitechs flytende vindturbin Zefyros.

Forprosjektet skal benyttes til å utarbeide en hovedprosjektsøknad i løpet av våren på nær 100 millioner kroner. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Grønn Plattform er en ny satsing fra Regjeringen for å stimulere til det grønne skiftet og er et samarbeid mellom Forskningsrådet, SIVA, Innovasjon Norge og Enova.

Målet til Unitech offshore er å utvikle det som kan bli verdens første flytende vindturbing med egen hydrogenproduksjon og hybrid energilagring.

– Hydrogenproduksjon og -lagring er interessant for en rekke offshore applikasjoner innen maritime operasjoner og offshore havbruk for å nevne noen. Et eksempel er fremtidige autonome båter med hybrid fremdriftsteknologi som da kan fylle på både strøm og hydrogen ute på havet fjernstyrt fra land. Lagring og anvendelse av hydrogen kan gjøres i forskjellige former. Det kan være i metallhydrider, som gass eller for eksempel som ammoniakk. Prosjektet skal utrede et testanlegg for produksjon og lagring av energi i batterier, som hydrogen gass og hydrogen i from av metall hydrider, skriver selskapet.

Med på laget er bla EMPA (Sveits), Source Energie (UK), LOS Elektro og Bremnes Seashore AS og prosjektet gjennomføres i samarbeid med bla Universitetet i Oslo, Sustainable Energy Catapult, NCE Maritime Cleantech og Norwegian Offshore Wind Cluster.

