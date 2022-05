Statkraft skal sikre Freyrs batterifabrikker strøm i syv år

Onsdag inngikk Statkraft en avtale med batteriselskapet Freyr om å levere fornybar energi til fabrikkene i Mo i Rana. – Nok strøm til å dekke både Freyr, forbrukere og andre industrielle satsinger, sier Statkraft.

Konseptskisse for Freyrs to kombinerte gigafabrikker i Mo i Rana.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det norske batteriselskapet Freyr skal etter planen bygge batterifabrikker for 40 milliarder kroner i Mo i Rana.

Nå har de sikret seg en bindende avtale med en strømleverandør.

Batteriproduksjon krever mye strøm, og avtalen med Statkraft skal sikre Freyr et samlet volum på 1,4 terawattimer i perioden mellom 2024 og 2031.

–Det er åpenbart at dette er viktig for oss. Vår ambisjon er å lage rene battericeller, og da er fornybar energi i produksjonen veldig viktig, sier Tove Nilsen Ljungquist, konserndirektør for drift i Freyr, til E24.

Les også Freyr vil bygge batterifabrikk til 40 milliarder i Mo i Rana

Tove Nilsen Ljungquist (konserndirektør for drift) sammen med Thomas Bergan, fabrikksjef i Mo i Rana.

Peker på kraftoverskudd i nord

Den bindende avtalen skal sikre Freyr langsiktig forsyning av fornybar energi. Statkraft produserer blant annet vannkraft og vindkraft.

– Vi er godt fornøyd med å bli enige med Freyr om denne kontrakten, som viser at vi er en konkurransedyktig aktør. Dette er en del av det grønne skiftet, det er viktig at vi klarer å bygge opp en ny grønn industri, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked og IT i Statkraft.

– Vil dette gå utover andre ting, forbrukere for eksempel?

– I Nord-Norge er det fortsatt et kraftoverskudd selv med de ekstreme prisene vi ser i Sør-Norge og Europa. Vi tror det skal være nok strøm til å dekke både Freyr, forbrukere og andre industrielle satsinger, sier Granheim.

Fakta om samarbeidet Avtalen, og tilknyttede energitjenester levert av Statkraft, anslås å dekke hele det forventede strømbehovet i perioden 2024–2031. Den skal sikre fysisk leveranse av kraft fra sentralnettet i Mo i Rana til Freyrs pilotfabrikk og den første planlagte gigafabrikken. Statkraft forplikter seg til å levere inntil 23 megawatt grunnlast med et samlet volum i kontraktsperioden på 1,4 terawattimer, sammen med opprinnelsesgarantier som dokumenterer at kraften kommer fra Statkrafts vannkraftproduksjon i regionen. Ifølge prinsippavtalen skal Rana vannkraftverk forsyne Freyrs fabrikker med fornybar energi. Kraftverket er 100 prosent eid av Statkraft med en kapasitet på 500 megawatt og en årlig produksjon på cirka 2 150 gigawatt. Kilde: Statkraft og Freyr Vis mer

Les også Øker takten for fossilfritt jern og stål: Trenger 12 prosent av svensk strøm i 2030

Svenskene foran

Freyrs første batterifabrikk skal stå ferdig i 2024, og blir den første av totalt fem planlagte batterifabrikker i Mo i Rana. I løpet av 2022 skal Freys pilotprosjekt ferdigstilles.

Til sammenligning er svenskene et stykke foran: Selskapet Northvolt har allerede en fabrikk i Skellefteå i Nord-Sverige.

Northvolt har også sikret seg en kontrakt på 118 milliarder norske kroner om batterileveranser til det tyske bilselskapet VW.

På spørsmål om Freyr er konkurransedyktige i møte med aktører som Northvolt, sier Nilsen Ljungquist at denne avtalen sikrer konkurransedyktighet.

– Denne avtalen med Statkraft vil sikre langsiktig forsyning av fornybar energi til globalt konkurransedyktige vilkår for våre planlagte battericellefabrikker i Mo i Rana, sier hun.

Hallvard Granheimhar, konserndirektør for Marked og IT i Statkraft.

Kan skape titusenvis av arbeidsplasser

I dag importeres over 90 prosent av alle battericeller fra Asia. Dette gjerne laget på kullkraft.

I Norge er det flere store selskaper som satser på batteriproduksjon drevet på vind og vannkraft. Blant dem er Aker Horizons, Bellonas Morrow Batteries, Freyr og Beyonder.

Beregninger fra NHO viser at en norsk batteriindustri kan sikre 90 milliarder kroner i 2030. Den kan skape titusenvis av arbeidsplasser.

Men krafttilgangen kan bli et problem.

– På sikt kan krafttilgangen i enkelte områder bli en utfordring, har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tidligere uttalt til Aftenposten/E24.

Innovasjon Norge anslår at totalt 169 batteriprosjekter har fått tilbud om over 600 millioner kroner i finansiering siden 2016.