Norges elbilmekka

På Askøy utenfor Bergen kjører én av tre elbil. Det gjør kommunen til stedet i verden med høyest andel elbiler.

Utenfor huset sitt på Askøy står Kirsti Dåvøy og koster snø av sin sølvgrå e-golf. I 2012 skaffet Dåvøy seg sin første elbil, etter å ha lånt familiens norskproduserte Think.

– Jeg synes klimasaken er såpass viktig, og dette er et område hvor jeg kan bidra, sier Davøy.

Askøyværingen lader elbilen hjemme hos broren som bor rett i nærheten. Alle i familien kjører i dag elbil.

Elbilentusiast Kristi Davøy sitter i styret til Hordaland elbilforening, og jobber med å påvirke venner og bekjente til å teste ut utslippsfrie biler. – Jeg tror elbil er for de fleste, sier hun. Foreningen har nå 9500 medlemmer. Vis mer

– Det hadde vært helt utenkelig for meg å kjøre en fossilbil nå, sier hun.

Bompenge- og pendlerkommune

I skumring og regn suser elbiler på rekke og rad over broen og ut av landets største elbilkommune.

De siste årene har Askøy tronet på toppen over landets kommuner som har den største andelen av elbiler.

Askøybroen sto ferdig i 1992. Før det måtte Askøyværinger ta ferge for å komme seg inn til Bergen. Vis mer

Her bor det mange pendlere som står opp tidlig for å kjøre på jobb i en annen kommune.

For å komme dit er det ingen vei utenom bomringen med bil. Det har satt ekstra fart på konverteringen bort fra bensin- og dieselbiler.

Store fordeler for elbileiere

– Jeg har aldri skaffet meg elbil, det var min mann som kjøpte elbilen til meg, sier ordfører Siv Høgtun (H) og ler.

Høgtun har hatt en Nissan Leaf i snart tre år og ser seg svært fornøyd med å slippe bensinpumpingen. Utenfor kontoret på Rådhuset har hun tilgang til hurtigladere, noe som har kommet flere steder på øyen de siste årene. Askøy har nå 35 hurtigladere.

Ordfører Siv Høgtun (H) i Askøy kommune innrømmer at hun er redd for at folk skal tro hun har kjøpt elbil for å slippe bompenger. Vis mer

– Askøyværinger er miljøbevisste, men vi skal ikke underslå det at bompengepakken gjorde at innbyggerne våre så at de ville tjene på å ha en elbil, sier ordføreren.

Hun mener innføringen av bompenger på Askøy er en stor del av årsaken til kommunens høye elbilandel. Det var gratis for elbiler å kjøre på de nye veiene frem til 2019, og siden den gang har de betalt halv pris.

– Jeg tror ikke noen hadde trodd at så mange på Askøy skulle kjøpe seg elbiler. Det er bra at vi kjører elbiler for miljøet sin del, samtidig er det en utfordring at elbiler betaler kun halvparten av bompengene. Det blir en inntektssvikt, sier hun.

Siv Høgtun ble valgt til Askøys ordfører etter kommunevalget i 2019, og representerer Høyre. Hun var også ordfører på Askøy i 2011-2015, og varaordfører i 2007–2011. Vis mer

Den mellomstore kommunen har lenge slitt med økonomien.

– Ettersom vi er så flinke til å kjøre elbil, så kunne kanskje staten ha sett på noen kompensasjonsordninger, sier Høyreordføreren.

Se hva den ferske klimaministeren sier om regjeringens elbilpolitikk lenger ned i saken.

«Elbil-boom»

Mens EU arbeider for at alle nye biler som selges i 2035 skal være utslippsfrie, er askøyværingene allerede nær målet. I september var markedsandelen for elbiler på 94,7 prosent.

Elbilandelen på Askøy er høyere enn noe annet sted. På landsbasis består bilparken i Norge av 12 prosent elektriske biler. Vis mer

I et stort hvitt lokale i Sotrebotn næringspark står skinnende nye biler på rekke og rad. SPZ er den eneste bilforhandleren på Askøy. De siste årene har daglig leder Robert Kjerrgård sett stadig flere askøyværinger konvertere til elektrisk motor.

– Elbilene her ruller fort ut igjen, sier han og mener det ikke produseres nok til å dekke etterspørselen. SPZ har så langt levert rundt 4000 elbiler.

Da de fikk inn første partiet i 2013, sto folk i kø utenfor butikken for å se og kjøpe.

Bilselger Robert Kjerrgård har en Audi Etron som favorittelbil. Han har også to bensinbiler som han pleier som hobby. Vis mer

Frem til i fjor solgte de omtrent like mange bensin- og dieselbiler som elektriske. De siste seks månedene har elbilandelen hos SPZ økt til 75–80 prosent.

Utdanner kundene

Det finnes ikke lenger en typisk elbil-kunde, ifølge Kjerrgård. Nå selger elbiler til alle behov. Senest i forrige uke solgte han elbil til en kunde som tidligere har sverget på å holde seg til bensin- og diesel.

– Over tid har alle de gamle argumentene mot elbiler falt bort. Nå kan vi tilby familiebiler med hengerfeste og god rekkevidde i en gunstig prisklasse på rundt 500.000-600.000 kroner, sier han.

Kjerrgård har sett en voldsom utvikling i interessen for elbiler. Vis mer

Fortsatt bruker bilselgerne en del tid på å utdanne kundene, og ikke minst seg selv, på de nye bilene.

– Det har skjedd ekstremt mye i vår bransje de siste åtte til ti årene. Vi må bruke mye tid på å holde oss oppdatert, finne ut hvilke biler som vil slå best an og vise kundene hvilke muligheter de byr på, sier Kjerrgård.

Fembarnsfar og teslaeier

Det er flest bensin- og dieselbiler å spotte utenfor bensinstasjonen XY på Askøy, men også Tesla-eier Svein Håkon Vikesland har stoppet opp for å kjøpe seg en kaffe.

Han forteller at han skaffet seg en Tesla i modell X i 2018 av mange årsaker.

– Vi ønsket å være miljøvennlige og den var ganske praktisk. Vi er mange i familien – vi har fem barn, sier Vikesland og smiler.

Svein Håkon Vikesland angrer ikke et sekund på at han investerte i en elbil. Vis mer

Askøyværingen er positiv til elbil-boomen i kommunen og sier at han ikke gikk til innkjøp av elbil fordi han følte seg presset.

– Vi hadde tenkt på det lenge. Og vi har ikke angret et sekund, sier Vikesland som jobber på Vestlandet og ofte har lang reisevei.

Han opplever ikke problemer knyttet til rekkevidde.

– Jeg kjører til Stavanger, og det er ikke noe problem, sier han før han reiser av gårde.

Stolt Tesla-eier

En annen Askøyværing som har elbil, er Morten-Christian Berson. Han er på vei til Norefjell i helgen for å delta på en konferanse sammen med styret i Tesla Owners Club Norway.

Etter at faren hans skaffet seg en Buddy i 1998, ble han interessert i elektriske biler.

– Jeg synes det var veldig kult. Moderne og fremtidsrettet. Det var nok ikke miljøaspektet som var viktigst den gangen, sier Bernson og viser til farens pendlervei.

Morten-Christian Bernson foretrekker elbilteknologien, og reiser rundt med campingvogn bak på sommerstid. Vis mer

Berson overtok den tidlige prototypen av en elbil etter faren, men slet litt med rekkevidden etter å ha flyttet lenger nord på Askøy.

– Jeg kunne ikke bruke varmeapparatet. Så da satt jeg der med lue, skjerf, votter og frøs. Jeg har lidd litt for å kjøre elbil, sier han.

Har opplevd et voldsomt elbilhat

– Hvordan var reaksjonene når dere var så tidlig ute med elbil?

– Det var jo en veldig rar bil, så jeg tror den skapte smil og latter, sier Berson.

– Det her voldsomme elbilhatet tror jeg kom senere når folk føler at de har blitt tvunget til å bytte fra noe de er vant med. Det er jo litt særnorsk dette voldsomme elbilhatet, som jeg synes er litt vanskelig å skjønne, sier han.

Elbilister slapp å betale bompenger i mange år. Nå betaler de halv pris. – Det føles gammeldags å sette seg inn i en forbrenningsmotor, sier elbilist Bernson. Vis mer

Berson mener at de som er negative til elbiler gjerne er de som ikke har testet det selv.

– Men det er en fordel at man kan lade hjemme, som her på Askøy. Jeg pleier å fraråde folk å kjøpe elbil med mindre de kan lade hjemme. Det blir mye negativitet hvis du alltid skal lade på hurtiglader, sier han.

Ikke redd høye strømpriser

Selv kjører Berson rundt med campingvogn på sommertid og har feriert i Sverige og Danmark med Teslaen. Han er ikke redd for at høyere strømpriser skal dra opp driftskostnadene.

– Det er jo klart at det er ingen som liker de høye strømprisene nå, men det er jo fremdeles ekstremt mye billigere enn å kjøpe bensin og diesel, sier Berson.

Sammenlignet med fjoråret er prisen på hjemmelading omtrent doblet på grunn av strømprisene. Men det er fremdeles billigere i drift enn fossilbil, viser NAFs utregning.

Berson håper at de økonomiske incentivene for elbiler vil fortsette. Han frykter at den nye momsen på elbiler over 600.000 kroner vil kunne stoppe noen fra å bytte bil.

– Det er jo mye bedre at de som er rike og skal kjøpe seg en stor bil velger en elbil, enn en Landrover eller noe annet stort som bruker mye diesel. Det er negativt hvis de stopper med fordelene nå et par år før de burde, sier han.

– Norge har gått langt i det å bruke gulrot og ikke så mye pisk. Og det har jo fungert ganske bra.

Dette sier klima- og miljøministeren om elbilpolitikken: – Norge har kommet langt og elbiljobben er snart gjort. Forbrenningsmotorens tid er over, sier Espen Barth Eide til E24/BT. Den nye Støre-regjeringen vil innføre moms på nye elbiler fra den første kronen over 600.000 kroner. – En ganske dyr elbil blir litt dyrere. Du er hjertelig velkommen til å kjøpe en Porsche Taycan med skinnsete og 700 hestekrefter, men da kan du betale moms, akkurat sånn som folk som kjøper bleier og melk gjør hver dag, sier Eide. Han påpeker at elbiler i likhet med fossilbiler også tar plass på veien, at de produserer svevestøv og at elbilpolitikken har ført til et enormt tap for staten. – Jeg tror alle egentlig vet at før eller siden må elbilene begynne å betale for seg, sier han. Inntektene vil den nye regjeringen bruke til å bygge ladestasjoner i kommunene som ikke har det, eller som støtte til borettslag som sliter med strømforbruk. – Vi er opptatt at klimapolitikken må virke, men den må også oppleves som rettferdig, sier Eide. Vis mer