Nå satser ladeselskapene i utlandet

1. Denne verdensnyheten kan gjøre alle ferger utslippsfri

Næringsminister Jan Christian Vestre og ingeniør i Kongsberg, Lars-Petter Nygaard. Vis mer

Denne uken viste Kongsberg Gruppen frem teknologi som gjør det mulig for alle ferger i Norge å gå på hydrogen. Systemet kan løftes om bord i en ferge og sørge for at den seiler helt utslippsfritt. Det eneste utslippet er rent vann.

Det finnes allerede flere batteriferger, men når energimengden i batteriene ikke strekker til, er det hydrogen som gjelder for å få til utslippsfri skipsfart, forklarer konsernsjef i Kongsberg Gruppen Geir Håøy.

Mens USA og flere europeiske land allerede har ambisiøse hydrogenplaner, mangler et viktig ledd i satsingen her hjemme. Det er infrastruktur og stabil tilgang på hydrogen.

Næringsminister Vestre lover at Støre-regjeringen skal ha en offensiv hydrogenstrategi. Han sier regjeringen nå se på hvordan man kan skape en hel verdikjede fra produksjon til bruk, og fortsatt vurderer et statlig hydrogenselskap. Vestre sier regjeringen også skal sette konkrete mål for produksjon av hydrogen. I tillegg kan det ble aktuelt med nye tilskudds- og låneordninger eller krav til bruk av teknologien i offentlige prosjekter.

Dykk dypere: Hvorfor satser noen på hydrogen, mens andre går for batteri eller ammoniakk? Denne forklarende saken gir deg mer innsikt i de forskjellige typene grønt drivstoff.

2. Skrinlegger planer om gigantisk batterifabrikk

Konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim. Vis mer

Etter å ha trålt landet for tomt til en gigantisk batterifabrikk i over ett år, kom den overraskende nyhetene om at Hydro, Equinor og Panasonic skrinlegger satsingen. Dermed ryker også de 2000 arbeidsplassene som ble lovet. Selskapene fikk mer enn 100 tomteforslag fra alle deler av landet til fabrikken. Hydro skriver i en melding at det er samlet vurdering av det europeiske batterimarkedet som er årsaken til avgjørelsen.

En annen batteriaktør med overraskende nyheter er Corvus. Like før helgen kom meldingen om at selskapet ikke skal gå på børs for å hente penger til den nye fabrikken sin utenfor Bergen likevel. Ifølge konsernsjef Geir Bjørkeli var ikke eierne fornøyd med prisingen.

Hvor stort er dette? De siste årene har en rekke aktører satset knallhardt på batterier. Morrow bygger batterifabrikk i Arendal, mens Elkem vil bygge en batterifabrikk for bilbransjen i Porsgrunn. Svenske Northvolt har planer om to fabrikker i Sverige og Tyskland, og aller lengst fremme er Freyr som satser stort i Mo i Rana.

3. – Oljeetterspørselen vil toppe seg innen 2025

Fatih Birol er sjef for IEA. Vis mer

Skal verden nå klimamålene som ble bestemt i Glasgow, må også Norge rigge seg for en omfattende omstilling. Det sa sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, på Equinor sin høstkonferanse.

IEA-sjefen sier verden fortsatt vil trenge norsk olje og gass, selv i et scenario hvor man fortsetter å kutte utslipp for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men mengden verden vil trenge kan være lavere enn i dag. Birol sier IEA anslår at oljeetterspørselen vil toppe seg i 2025.

Grønn smell: Etter en periode med skyhøye energipriser i Europa frykter Equinor-sjef Anders Opedal at ustabiliteten skal true omstillingen fra olje til fornybar energi. Nye grønne industriprosjekter kan komme til å kreve store mengder strøm, som kan bidra til å presse prisene opp ytterligere. I EU frykter politikerne allerede at det grønne skiftet kan bli svært upopulært, dersom det er vanlige folk som må ta regningen.

4. Bergen har fått verdens kraftigste elbillader

Konsernsjef i Eviny, Jannicke Hilland. Vis mer

Bergen er byen med høyest andel elbiler i verden. Nå har bergenserne også fått verdens kraftigste elbillader. Lynladeren har en kapasitet på hele 360 kW. Det er kraftigere enn noen elbil kan ta imot, men den kan lade to av dagens råeste elbiler samtidig, forklarer konsernsjef i Eviny (tidligere BKK), Jannicke Hilland.

Eviny og Statkraft sitt ladeselskap Mer er blant de største aktørene på hurtiglading i Norge. Nå ser begge selskapene forretningsmuligheter i Europa. Der ligger de fortsatt langt etter på å bygge ut ladestasjoner. Mer har bygget opp fem ladeselskaper i Europa, blant annet i Tyskland, Sverige og Storbritannia.

Det store bildet: Den ferske sjefen for Mer Norge, Nicholai Jørgensen, sier han tror utviklingen av ladenettverket vil gå enda raskere i utlandet enn i Norge. Årsaken til det er at kundene vil ha et større utvalg av elbiler, enn man hadde i begynnelsen i Norge, forklarer han.

