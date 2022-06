– Statsministeren har solgt skinnet før ulven er skutt

Det er forvirring knyttet til Støre-regjeringens havvindplaner. Venstres Ola Elvestuen mener Senterpartiet har tvangstanker mot utenlandsforbindelser.

Flytende havvindturbiner utenfor Haugesund.

Tirsdag la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frem en fempunkts plan for Norges satsing på havvind. I den anledning bekreftet Støre overfor VG at havvindkraften over tid skal kobles til hybridkablene - som kan sende strøm til og fra Norge og utlandet.

Onsdag sa derimot Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at de ikke har sagt «ja» til hybridkabler.

– Jeg mener at de grunnleggende problemene knyttet til hybridkabler fremdeles ligger der. Det vil vi ta med oss i vurderingen i 2025 og framover, sa Arnstad til Nationen.

Samtidig avviser hun overfor Nationen at det er noen motsetning mellom Sps politikk og planene som regjeringen har fått gjennomslag for.

– Det skal vurderes fra prosjekt til prosjekt, sa Arnstad.

De tilsynelatende motstridende uttalelsene har skapt forvirring.

– Det er nå total forvirring om hva regjeringspartiene mener om hybridkabler. Jonas Gahr Støre lover EU kraft fra havvind i Norge, mens Marit Arnstad avviser at Sp har åpnet for hybridkabler, sier Nikolai Astrup, energipolitisk talsmann i Høyre, til E24. Før han legger til en vri på et kjent ordtak for å illustrere situasjonen:

– Det virker som statsministeren har solgt skinnet før ulven er skutt.

Vind og energi debatteres i Stortinget torsdag formiddag, Astrup gjentok kritikken der.

– Selv etter en rekke pressekonferanser og fremleggelse av stortingsmelding om energi, fortsetter hybridkrigen mellom regjeringspartiene. Skal vi få til en industriell satsing på havvind må dette sentrale spørsmålet avklares, sier Astrup til E24.

Nikolai Astrup er energipolitisk talsmann i Høyre.

– Nødvendig å sende kraften også til våre naboland

For en måned siden satt Støre-regjeringen nye mål for Norges havvindsatsing.

Ambisjonen er at regjeringen innen 2040 tildeler områder for 30.000 megawatt havvindproduksjon i Norge. Det nye målet vil kunne føre til utbygging av om lag 1.500 vindturbiner til havs.

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge mener at med et så stort ambisjonsnivå, så vil det være nødvendig å sende kraften videre.

– Vi er glade for at regjeringen har en plan for å utvikle norsk havvind i et 2040-perspektiv, som har kapasitet på 30 GW og en årsproduksjon som vil minst tilsvare dagens kraftproduksjon i Norge, sier Kroepelien til E24.

– Det sier seg selv at med dette ambisjonsnivået vil det være nødvendig å sende deler av kraften til våre naboland, sier han videre.

Kun lønnsomt med hybridkabler

Kroepelien påpeker at Statsnetts analyser og Energi Norges foreløpige analyser begge viser at hybridforbindelser på sikt vil gi netto kraftflyt til Norge, ha små prisvirkninger og betydelig bedre lønnsomhet.

– Når det gjelder den konkrete utformingen av et nordsjønettet, og stegene på veien dit, vil NVEs analyser som skal foreligge 1. oktober være svært viktige, sier han.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen mener at en havvindutbygging kun vil være lønnsom uten subsidier, dersom det legges hybridkabler.

– I forbindelse med regjeringens pressekonferanse om havvind 9. februar i år sa Rynning-Tønnesen at det er mulig å dimensjonere kablene så deres kapasitet blir mindre enn selve kapasiteten til et havvindfelt. Slik at de for eksempel hver vei har halvparten av kapasiteten til feltet. Da tvinges strømmen til Norge hvis produksjonen er over halv kapasitet uansett hva prisen er i utlandet, skriver Rynning-Tønnesen i en e-post til E24.

– Det er ikke bra klimapolitikk

Energipolitisk talsmann i Venstre, Ola Elvestuen, sier at uten hybridkabler kan vi ikke hekte oss på samme havvindsatsing som andre land, og det er ikke bra for omstillingen Europa må gjennom for å redusere klimautslipp og stoppe kjøpet av russisk gass. Norge burde være med på utviklingen i Nordsjøen, ellers blir det farlig for norsk havvindindustri.

– Det ikke er mulig å forstå hvorfor Senterpartiet er imot hybridkabler, som vil sette fart på havvind i Norge, og gjøre at vi kan satse som Tyskland og Danmark.

Elvestuen mener Senterpartiet har tvangstanker mot utenlandsforbindelser, som de ikke klarer å frigjøre seg fra.

– Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre, sier han.

Ola Elvestuen mener regjeringen dobbeltkommuniserer om havvind.