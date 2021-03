Kverneland Energi med prestisjeprosjekt på Svalbard

200.000 liter diesel årlig skal bli historie når Kverneland Energi skal jobbe med å omstille Isfjord Radio Spitsbergen til et anlegg på fornybar energi.

Her, på Isjord Radio Spitsbergen skal Kverneland Energi jobbe med leveranse av energisystem. Vis mer byoutline Kverneland Energi

– Dette er et pilotprosjekt som kan bli gigantisk hvis det slår gjennom. Får vi det til første gangen vil ringvirkningene for oss kunne bli ganske store.

Dette sier daglig leder, Aksel Kverneland etter at han inngikk en avtale med Store Norske om energiomleggingen på Isfjord Radio. Kontrakten har en verdi på 8.5 millioner kroner for Jær-bedriften.

Isfjord Radio er en radiostasjon fra 1933 som i dag er en reiselivsdestinasjon med viktige tekniske funksjoner. Planen er å omstille anlegget til fornybar energi.

– Den første fasen forventes å halvere dieselforbruket, mens målet på sikt er å komme frem til en hundre prosent fornybar løsning, sier Guttorm Nygård, leder for energisatsingen i Store Norske.

I dag forbrukes det nærmere 200.000 liter diesel ved Isfjord Radio i året. Kverneland Energi har hovedansvar for batteribank, solceller og styringssystem. I tillegg skal Assemblin AS bygge termiske lager til anlegget. Før sommeren skal en batteribank og et termisk lager installeres, mens solceller på tak og fasader settes opp i 2022.

– Det er veldig for oss å kunne få denne muligheten. Det er stor prestisje å kunne slå store norske og internasjonale bedrifter i dette anbudet. Det er helt utrolig, sier Kverneland.

Den daglige lederen ser på prosjektet som et steg i riktig retning for å etablere bedriften på norgeskartet.

