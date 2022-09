Den store treplantingsdugnaden

KAILUA-KONA (E24) Selskaper og myndigheter vil plante eller restaurere tusen milliarder trær for å redde klimaet. Eksperter frykter initiativene kan gjøre vondt verre.

En glovarm ettermiddag skritter Kealii Thoene over knusktørt gress i en åsside nord på Hawaiis Big Island. I historiske tider vokste det en skog av velduftende sandeltrær her, men for flere hundre år siden ble de kappet ned og eksportert til Kina.

Etter at trærne gradvis var forsvunnet, ble kyr sendt opp på beite. De spiste opp mesteparten av vekstene som var igjen. Nå er jorden karrig, landskapet forblåst.

Men innimellom de tørre gresstustene kjemper det seg frem noen spinkle greiner med grønne blader.

De unge trærne ble plantet for halvannet år siden, og de trenger fortsatt assistert vanning. Håpet er at de 7.000 spirene over tid vil vokse seg store, og at løsningene som utvikles her kan bidra til nye skoger over store deler av jorden.

– Dette området er unikt, med et virkelig tøft klima. Hvis vi kan løse disse problemene her, kan vi løse dem andre tørre, varme, vindfulle steder rundt i verden, sier Kealii Thoene.

Det er fem år siden sjefen hans, tidligere Reddit-leder Yishan Wong, flyttet til Hawaii. Wong hadde nytt noen lukrative år i teknologibransjen, hvor han regnes som medlem av den såkalte PayPal-mafiaen. Nå ville han nyte livet på paradisøyene i Stillehavet.

Men temperaturene på Hawaii var unormalt høye, og han syntes det var for varmt å ligge på stranden.

Derfor tok han en avgjørelse: I stedet for å legge jobben på hylla, ville Yishan Wong jobbe for å bekjempe klimaendringene.

En ny bevegelse

Dette arbeidet må foregå langs to spor, ifølge FNs klimapanel. For det første er vi nødt til å gjennomføre massive kutt i CO₂-utslippene våre, men vi må også fjerne 5-16 milliarder tonn CO₂ fra atmosfæren – hvert år – innen 2050.

Silicon Valley-profil Yishan Wong konsentrerte seg om det siste sporet. Han dykket ned i eksisterende forskning og kalkulerte seg frem til at den raskeste måten å fjerne de nødvendige mengdene CO₂ fra atmosfæren, ville være å benytte en løsning som allerede eksisterer. En løsning som kunne rulles ut umiddelbart. Som er enkel å lære bort, og som er skalerbar: skog.

I 2019 grunnla han selskapet Terraformation, med ambisjon om å beplante et område større enn USA innen 2030. Antall trær: En billion – eller tusen milliarder.

Dette er et mål Yishan Wong ikke er alene om.

De siste årene har antall treplantingsinitiativer eksplodert. Verdens Økonomiske Forum opprettet «En Billion Trær-initiativet» i 2020. Plant-for-the-Planet har initiert «En Billion Trær-kampanjen», mens WWF, Wildlife Conservation Society og BirdLife International står bak «En Billion Trær-programmet».

Initiativene er omfavnet av alt fra Salesforce-gründer Marc Benioff til miljøforkjemper Jane Goodall - og klimaskeptiker Donald Trump. Myndigheter verden over vil plante trær for å hjelpe oss ut av klimakrisen.

Men hvor mye klima-gull er det i grønne skoger?

Kan tusen milliarder trær virkelig redde verden?

Samme år som Terraformation ble grunnlagt, ble det publisert en studie i fagtidsskriftet Science. Studien anslo at to tredjedeler av alle CO₂-utslipp i atmosfæren kunne fjernes ved å plante tusen milliarder trær. «Den mest effektive løsningen for klimaendringer til dags dato», ifølge forfatterne.

Studien førte til overskrifter i aviser verden over, og treplantingsinitiativene skjøt fart for alvor.

Men arbeidet ble raskt gjenstand for mye kritikk. Seks motinnlegg ble publisert i Science, og forfatterne måtte trekke tilbake deler av konklusjonen. Treplanting ble ikke lenger omtalt som «den mest effektive løsningen» på klimakrisen. Anslaget for CO₂-opptak ble halvert.

– Problemet er ikke at skogplanting ikke har potensial til å bidra til å redusere utslipp, sier klimaforsker Zeke Hausfather.

– Problemet er at det er blitt oversolgt på en måte som er veldig lite nyttig.

Mange utfordringer

Hausfather er bidragsyter til en arbeidsgruppe for den siste rapporten fra FNs klimapanel og leder for klimaforskning i teknologiselskapet Stripe. Han mener det er kritisk både å unngå avskoging og å plante nye skoger for å vinne kampen mot klimaendringene. Men:

– Hvis vi skulle gjenplante skoger overalt der hvor det er praktisk mulig, ville det sannsynligvis ha fjernet omtrent syv års utslipp fra atmosfæren, sier han.

– Det er absolutt ikke ubetydelig, men det endrer egentlig ikke bildet av hvor verden er på vei - med mindre det knyttes til veldig, veldig store utslippsreduksjoner.

Hvert år absorberer trær ca. 7,6 milliarder tonn CO2 - mer enn USAs utslipp. Trær har derfor lenge vært del av strategien for å bekjempe klimaendringene. Likevel er eksperter skeptiske.

Trærne kan for det første ikke plantes hvor som helst. Den nevnte studien i Science anslo et område på 1,7 milliarder hektar, men denne beregningen fikk kritikk for å være dramatisk overdrevet.

En annen, ferskere studie kom frem til et langt mer moderat anslag: 678 millioner hektar. Gressletter, savanner og våtmarker ble ekskludert.

– Å plante trær i disse områdene, kan ha store, negative konsekvenser for biologisk mangfold, sier en av studiens forfattere, skogrestaureringsforsker Susan Cook-Patton ved Nature Conservancy.

Gressletter og våtmarker er også økosystemer hvor mye CO₂ allerede ligger lagret. Planter du trær, kan store mengder slippes ut i atmosfæren. I tillegg er det langt større sannsynlighet for at trærne ikke overlever.

Treplanting som klimatiltak kan også virke mot sin hensikt av en annen årsak. Den har å gjøre med hvorfor du tar på deg mørke klær når du er kald, og kalles albedo-effekten.

– Hvit snø reflekterer solenergi, mørke trær absorberer den, forklarer førsteamanuensis Hanna Lee ved NTNU.

Hun er økolog og klimaforsker og jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker økosystemer – og vice versa, spesielt i høyere breddegrader. Her vil ikke flere trær nødvendigvis kjøle ned klimaet, påpeker Lee, fordi trærnes evne til å absorbere energi kan ha en oppvarmende effekt som er langt større enn den nedkjølende effekten av CO₂-en de suger opp.

– Det er veldig farlig å plante trær for å prøve å dempe klimaendringene uten å tenke på dette, sier hun.

På Hawaiis Big Island er ikke snø noen utfordring. Det er i tropiske områder som dette at Terraformation planter trær.

Vi reiser noen mil lenger sør, til «fremtidsskogen» deres, hvor de har plantet rundt 3.000 vekster. Skogsjef Jill Wagner viser oss noen av de rundt 40 forskjellige tresortene, deriblant Willie Willie, Hawaiis letteste tre, som har blitt mye brukt til å lage surfebrett.

– Ett av våre høyeste mål i Terraformation er å bevare biologisk mangfold, sier Wagner.

Hun adresserer dermed en annen, vanlig kritikk mot skogplanting som klimatiltak: at ensidig fokus på CO₂-opptak kan føre til planting av noen få tresorter, noe som kan rasere lokale økosystemer.

– I september i fjor kom det ut en studie gjennomført av rundt 500 forskere verden over. De fant at hvert tredje tre er truet av utryddelse. For meg var det en oppfordring til handling, sier Wagner.

Den lavmælte kvinnen har drevet med skogbruk og restaurering av lokale økosystemer i hele sitt voksne liv. Siden 2008 har hun ledet arbeidet med Hawaiis frøbank.

Da Terraformation-gründer Yishan Wong satte seg fore å bekjempe klimaendringene ved hjelp av skogplanting, var Wagner en av de første han ringte.

Terraformation Amerikansk selskap grunnlagt av tidligere Reddit-sjef Yishaan Wong i 2019.

Hentet i fjor en Serie A-runde på 30 millioner dollar, ledet av Apollo Projects.

Målet er å plante tusen milliarder trær i forringede områder innen 2030, i samarbeid med ulike partnere rundt om i verden.

Anslår dette kan koste oppimot 3000 milliarder dollar årlig.

Selskapet er misjonsdrevet, og profitt anses først og fremst som et middel til å finansiere videre utvidelse av arbeidet.

Har identifisert tre flaskehalser for storskala skogrestaurering: tilgjengelig areal, ferskvann og frø.

Ønsker å bøte på dette ved å bruke solcelledrevne avsaltingsanlegg til å irrigere trær i avskogede områder der dårlig arealforvaltning kan ha gjort vekstforholdene vanskelige.

I tillegg har de utviklet en frøbank i en standard container, hvor det kan lagres flere tusen frø.

Selger også et flatpakket drivhus hvor tusenvis av frøplanter kan stelles og vannes i potter til de er klare til å plantes utendørs.

Klientene deres inkluderer grunneiere, naturvernere og myndigheter som ønsker å beplante områder rundt om i verden.

Så langt har deres partnere plantet i underkant av 350.000 trær og litt over 150.000 drivhusplanter. Over 8,2 millioner frø er plassert i frøbanker. Kilder: Terraformation, Reuters, Independent, Techcrunch Vis mer

Nå har hun designet frøbanker på størrelse med en container, hvor 5.000 frø kan tørkes og lagres.

Frøbankene selger Terraformation til samarbeidspartnerne sine. For de har ikke tenkt å plante tusen milliarder trær på egenhånd.

– Vi ønsker å styrke alle de som allerede jobber med å plante trær og inngå partnerskap med folk som vet så mye som mulig om lokale økosystemer, sier leder for samfunnsprogrammer, Kealii Thoene.

Mye uvitenhet

Lokal og faglig kunnskap regnes som en av nøkkelfaktorene for å lykkes med skogplanting, men ikke alle tar hensyn til dette.

– Mange grupper hopper inn på markedet med veldig lite vitenskapelig ekspertise og uten langsiktig perspektiv, sier Karen Holl, professor i miljøstudier ved University of California, Santa Cruz.

– En rekke av dem har ringt meg, og de aner ikke hva de holder på med.

Holl påpeker at det er langt viktigere å bevare eksisterende skog enn å plante ny, fordi det gir større og mer umiddelbare fordeler. Og hun ønsker at vi skal endre fokus vekk fra at trærne skal plantes til at de skal vokse, et perspektiv som ivaretas av flere av de store kampanjene.

– Vår kampanje har aldri bare handlet om å plante trær, sier daglig leder John Lotspeich ved En Billion Trær-programmet stiftet av WWF med flere.

I verste fall kan skogplantingsprogrammer gi incentiver til å kappe ned eksisterende trær, som i Mexico, påpeker Karen Holl. I Pakistan har lokalbefolkningen trukket opp trær plantet av myndighetene fordi de ikke ønsket dem.

– En fersk studie fra India fant at en betydelig del av skogplantingsprosjektene der faktisk aldri resulterte i noen trær, sier Stripe’s Zeke Hausfather.

I tillegg er skogene også selv sårbare for endringene i klimaet som de er ment å bekjempe.

Ti gylne råd for skogplanting Beskytt eksisterende skoger først.

Millioner av hektar med skog blir ødelagt hvert år, noe som fører til enorme karbondioksidutslipp som ikke lett kan kompenseres av skogplanting. Jobb sammen med lokalbefolkningen.

En av de vanligste årsakene til at skogplantingsprosjekter mislykkes er at lokalbefolkningen ikke er involvert. Sørg for å maksimere utviklingen av biologisk mangfold.

Langsiktig restaurering av skoger som var der før er langt bedre for å gjenopprette biologisk mangfold enn bare å plante raskt voksende, dyrkede trær. Velg riktig område for skogplanting.

Det beste stedet å plante trær er på land hvor det tidligere har vært skog. Gressletter eller våtmarker bidrar allerede til å fange karbon, for det meste i jorda, så bør unngås. Å velge et område hvor det foregår jordbruk, kan føre til ytterligere avskoging andre steder. La naturen restaurere seg selv der hvor det er mulig.

Naturlig skogvekst kan være billigere og mer effektivt enn treplanting, og karbonfangst kan være 40 ganger større i naturlig regenererte områder enn plantasjer. Denne tilnærmingen fungerer best på områder som ikke er veldig forringet, eller nær eksisterende skoger som kan tjene som kilde til frø. Velg treslag som maksimerer biologisk mangfold.

Skog bør plantes med en blanding av ulike arter, inkludert så mange lokale som mulig, samt sjeldne og truede arter der hvor det går an. Plant motstandsdyktige treslag som kan tilpasse seg et klima i endring. Sørg for god planlegging.

Beslutninger om hvor frø eller trær skal hentes fra og hvilke fasiliteter og protokoller som kreves, bør tas i god tid før prosjektet starter. Konsulter vitenskapelige og lokale kilder. Trekk lærdom underveis

Det kan være lurt å gjennomføre et prosjekt i liten skala først, for å sikre bruk av riktige tresorter. Indikatorer på suksess bør overvåkes regelmessig. Sørg for inntekter

For å sikre bærekraften til et skogprosjekt, bør det skapes ulike inntektsstrømmer. Disse kan inkludere karbonkreditter, bærekraftige skogprodukter eller økoturisme. Kilde: Kew Royal Botanical gardens Vis mer

Klimaforsker Bill Anderegg står foran PC-en uti naturen i Montana. Det ser idyllisk ut over Zoom, men han påpeker raskt at det nettopp har blåst inn røyk fra en skogbrann i nærheten.

Nesten passende nok.

Forskningen hans har vist konkrete eksempler på hvordan klimaendringene har gjort skoger til store utslippskilder, når de har gått tapt i skogbranner eller blitt drept av barkbiller.

– Restaurering av skog er en veldig sakte løsning, der klimafordelene skjer over 30 til 50 år. Skogene må overleve i mange tiår, eller hundreår. Hvis ikke har de svært begrensede klimafordeler, sier Anderegg.

Han er derfor – i likhet med andre eksperter – svært skeptisk til praksisen med å knytte treplanting til klimakvoter, fordi de åpner for utslipp andre steder - i dag. Men hvis skogene brenner opp om 40 år, har de ingen positive klimaeffekter.

– Den som står igjen med regningen, er atmosfæren, sier Anderegg.

Terraformation-gründer Yishan Wong mener salg av verifiserte karbonkreditter kan finansiere oppstarten av nye restaureringsprosjekter. Denne høsten lanserer de derfor en karbonakselerator for skog, som vil gi mulighet for tidlige investeringer i restaureringsprosjekter.

– Vi tror dette er et uunngåelig skritt for å skalere mer skogrestaurering, sier han i et skriftlig intervju med E24.

Selskapets mål er basert på forskningen til gruppen bak den omstridte Science-studien, opplyser Wong, men han har også lagt andre studier som mener et område på rundt 900 millioner hektar kan beplantes.

– Vi mener vi kan flytte grensene for dette.

Samtidig vil de bare restaurere degradert land, hvor det tidligere har vært skog, og alle samarbeidsorganisasjonene deres er enten grunnlagt og drevet av folk fra lokalsamfunnet, eller er nært knyttet til lokalsamfunnet, opplyser Wong.

– Vårt vitenskapsteam gjør omfattende undersøkelser på de naturhistoriske detaljene knyttet til enhver potensiell partners gjenplantingsoperasjon, sier han.

Terraformation sporer også alle trærne de har plantet i felt, og har planer om å inngå samarbeid med andre plattformer for langsiktig overvåking av prosjekter.

For skogsjef Jill Wagner handler arbeidet både om å bekjempe klimaendringene, men også å bevare trær og frø så fremtidige generasjoner kan ha glede av dem.

Men på spørsmål om hun tror det er mulig å nå målet om å beplante 900 millioner hektar innen 2030, nøler hun en stund før hun svarer:

– Jeg tror du må sikte mot månen og se hvor langt du kan komme. Vi klarer ikke dette uten store visjoner.