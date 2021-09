MDG stiller elbil-krav for å støtte Støre

Dager før valget stiller MDG nå flere elbil-krav de ber Jonas Gahr Støre innfri dersom han vil bli Norges neste statsminister. – Neppe er den beste veien til makt, svarer Espen Barth Eide (Ap).

MDGs Lan Marie Berg tror MDG kan få stor innflytelse på en rødgrønn regjering.

Det er spenning foran stortingsvalget, etter at flere nylige målinger har indikert at en regjering bestående Ap, Sp og SV mangler flertall – og trenger støtte fra enten Rødt eller MDG. Det viste sist TV2s måling onsdag.

Men et grønt lys fra MDG krever sin kamelsvelging. Miljøpartiet har allerede stilt flere krav og ett ufravikelig ultimatum – stans i all oljeleting på norsk sokkel.

Foran fredagens siste partilederdebatt stiller MDG flere nye krav – til bilpolitikken.

Partiet krever blant annet full stans i salget av fossilbiler allerede fra 2023, to år tidligere enn Stortinget har vært enige om – i tillegg til 10.000 hurtigladere, og at dyrere elbiler blir «fredet» fra moms.

Det siste kravet går i direkte klinsj med Aps plan – som er å innføre moms på elbil-kjøp over 600.000 kroner allerede fra neste år. Her er hele kravlisten:

Sjekk MDGs nye elbil-krav Bygge et sammenhengende ladenett innen 2023, og sikre til sammen 10 000 hurtigladere innen 2025.

Etablere støtteordning for lading i borettslag og sameier etter modell fra Oslo.

Forbud mot nysalg av fossilbiler innen 2023.

Gi kommunene mulighet til å innføre soner der kun nullutslippsbiler kan kjøre.

Videreføre momsfritaket for alle elbiler, også dem som er litt dyrere.

Etablere en «elbilbank» etter modell av Husbanken, som gjør at folk med dårlig råd kan skrote fossilbilen og kjøpe eller lease seg en miljøvennlig elbil.

Etablere incentiver til bruk av bildeling.

Utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.

Fremme klimavennlig teknologi for varebiler og tungtransport gjennom et eget klimafond for næringstransport.

Etablere felles lade- og betalingsløsninger for ladebransjen, så det blir enkelt og raskt å lade langs veiene. Vis mer

– Jeg blir litt oppgitt av at Vedum og Støre knives om å love billigst mulig bensin til folk i valgkampen, mens ingen er opptatt av å gjøre det billigere og enklere å reise miljøvennlig. Når de samtidig vil kutte ned på elbilfordelene, er jeg redd dette kan sette distriktene fast i en fossil bakevje, sier Lan Marie Berg, MDGs førstekandidat i Oslo.

– Målingene viser at MDG kan havne på vippen, og vi stiller nå knallharde klimakrav til Støre for å gjøre det enkelt og billig å ta grønne valg, enten de bor på Vålerenga eller i Vardø, fortsetter hun.

Barth Eide: – Det går vi ikke med på

Espen Barth Eide er Aps klimapolitiske talsperson. Han reagerer på MDGs harde linje og avviser flere av de ne kravene. Men ikke alle. Noe av dette skal det være mulig å forhandle om, ifølge Ap-profilen.

– Fossil-forbud om to år, krav om 10.000 hurtigladere, fortsatt momsfritak: Hva tenker du?

– Vi er veldig opptatt av at det skal bli lett for folk flest å gå over til elbil. Vi mener som MDG at det krever en betydelig utbygging av infrastruktur, ikke minst mange hurtigladere.

– Hva med 10.000?

– Vi setter ikke noe tall på dette, men vi går inn for nok hurtigladere i alle kommuner. Kanskje det trengs 7.000, kanskje 11.000. Men her er vi enig med MDG i intensjonen, sier Barth Eide.

Han avviser et totalforbud av fossilbiler.

– Det er vi uenig i, og det kommer vi ikke til å gå med på. Det er typisk MDG å ville forby ting, men vi mener det er galt og unødvendig. Vi bruker heller gulrot, og litt pisk.

Berg: – Altfor tidlig å avvikle elbilfordelene

Berg sier Ap fort blir avhengig av MDG, og tror partiet hennes da kan få stor innflytelse.

– Dere stiller mange krav og ultimatum nå, også på punkter der Ap har vedtatt klar motstridende politikk, som MVA. for elbil-kjøp over 600.000 kroner: Risikerer ikke MDG å sette seg selv på gangen, mens de største venstrepartiene finner regjeringsstøtten de trenger andre steder, for eksempel i Rødt?

– På ingen måte. Vi mener det er altfor tidlig å avvikle elbilfordelene akkurat når elbilsalget tar seg opp kraftig i distriktene. Vi vil at folk over hele landet skal kunne ta del i elbilrevolusjonen.

– Stortinget går allerede inn for salgsstans for fossilbiler innen 2025. Hvorfor er det viktig for dere å skrote en bred enighet, til fordel for et forbud bare et par år tidligere?

– En ny fossilbil vil være i bruk til langt ut på 2030-tallet. Derfor haster det å fase ut salg av nye fossilbiler hvis Norge skal bli verdens første land uten utslipp innen 2035. Over 60 prosent av nybilsalget er allerede elektrisk, som viser at dette er fullt mulig å få til. Å få flere til å bytte til elbil, særlig i distriktene, er vinn-vinn både for miljøet og lommeboken.

– Det kan innvendes at et så tidlig fossil-forbud er usosialt, når elbiler med god rekkevidde fortsatt er dyre å produsere, og salgsprisene fort bikker en halv million?

– Jeg er helt enig i at også de med dårlig råd skal kunne være med på elbilrevolusjonen, men da trenger vi målrettede grep for å få det til. Derfor foreslår MDG for eksempel å tilby rimelige elbillån for folk med lavere inntekter. Fordi elbiler er mye billigere i drift, vil de fleste oppleve at de sparer penger på å bytte til elbil, i alle fall på litt sikt.

Les også Ber om kutt i elavgiften: – Vil gi større oppslutning om klimaskiftet

– Vi er ikke avhengig av dem på VGs måling

MDGs krav om at momsfritaket skal bestå for dyre elbiler, faller heller ikke i god Ap-jord:

– Nei, vi må ta inn over oss at det er et klasseperspektiv, sier Barth Eide:

– Elbil er blant veldig få momsfrie varer i Norge. Vanlige folk betaler moms når de kjøper bleier eller melk, mens direktører som kjøper en Porsche Taycan Gran Turismo til millionbeløp, slipper det fullstendig. Det er sosialt vanskelig å bære, og det bør MDG skjønne.

Han står fast på planen om å kreve moms for den delen av elbil-prisen som overstiger 600.000 kroner.

– En fullspekket Audi Etron får kanskje da litt moms, mens en Skoda Enyaq fortsatt slipper med god margin. Alle som vil ha en god familie-elbil kommer seg under 600.000 kroner, sier Barth Eide.

– Så det er ikke aktuelt?

– Nei, vi har ikke tenkt til å endre på dette.

– En regjering bestående av Ap, SV og Sp er avhengig av støtte fra Rødt eller MDG på flere målinger, inkludert TV2s måling onsdag. Dere kan måtte svelge kameler?

– Vi er ikke avhengig av dem på VGs måling torsdag. Og den eneste målingen som betyr noe, er på mandag. Så tar vi det derfra.

På spørsmål om hva han synes om alle krav MDG har fremmet, svarer Barth Eide:

– Jeg har vært med i flere regjeringsforhandlinger, og lært viktigheten av å finne konstruktive løsninger. Denne ultimatum-linjen er kanskje ikke så smart, og jeg er enig med SV som sier det neppe er den beste veien til makt.