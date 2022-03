Rødt vil forby kryptoutvinning: – Uansvarlig å sløse strøm

Fredag fremmer Rødt et forslag om lovforbud mot utvinning av kryptovaluta, hovedsakelig på grunn av strømbruken.

ENERGIINTENSIVT: Stortingsrepresentant for Rødt Sofie Marhaug vil ha en slutt på at norsk fornybar energi går til utvinning av kryptovaluta.

Partiet Rødt fremmer freddag et stortingsforslag om å forby utvinning av kryptovaluta i Norge.

Bakgrunnen er kraftsituasjonen, som også har gitt rekordhøye strømpriser den siste tiden.

– Selv om vi har nok kraft nå, blir vi i fremtiden nødt til å prioritere strengere, særlig hvis vi skal bytte ut fossilt med fornybar og Europa skal gjøre seg mindre avhengig av Russland, forklarer Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.

– Utvinningen av kryptovaluta er utrolig energikrevende, og ikke så samfunnsnyttig, så vi ønsker ikke å legge til rette for det, tilføyer hun.

Forslaget dreier seg om den mest energikrevende formen for utvinning av kryptovaluta, som kalles for «proof of work», og er grunnlaget for bitcoin.

«Energiintensiv kryptoutvinning vil bruke energi og infrastruktur som heller burde brukes til å styrke norsk fastlandsindustri. Med dagens usikre energisituasjon i Europa, er det også helt uansvarlig å sløse energi på å utvinne kryptovaluta», heter det i forslaget.

Forklaring: Strømbruk i kryptoutvinning Bitcoin og annen kryptovaluta utstedes ikke av en sentralbank, og har heller ikke andre underliggende verdier som for eksempel gull bak seg.

Utvinningen av bitcoin, den såkalte miningen, skjer ved bruk av kraftige datamaskiner over hele verden som krever enorme mengder energi.

Dette er den mest energikrevende utvinningen, og kalles «proof of work», der man belønnes med bitcoin for å løse komplekse oppgaver som krever stor datakraft (og dermed mye strøm).

Totalt anslås det at den globale utvinningen av bitcoin nå bruker 134 terawattimer (TWh) i året, viser beregninger fra Cambridge University. Til sammenligning var hele det norske strømforbruket på i underkant av 140 TWh i fjor, ifølge Statnett. Vis mer

Vurderer tiltak

I fjor høst foreslo det svenske finanstilsynet et forbud mot den mest energikrevende utvinningen av kryptovaluta. Bakgrunnen var økende tilstedeværelse av kryptominere i Norden på grunn av tilgangen til relativt rimelig fornybar energi.

Norges kommunal- og distriktsminister, Bjørn Arild Gram, sa da at de vurderte ulike tiltak, men siden har det vært stille.

SV tok i februar til orde for forbud mot utvinning av kryptovaluta, og krevde skriftlig svar fra ministeren.

Gram svarte da at han fryktet at et særnorsk forbud kunne svekke vår konkurranseevne, og påpekte at datasentrene i Norge ventes å være viktige forutsetninger for å lykkes i den digitale økonomien i årene fremover.

Ministeren viste også til at mange viktige funksjoner i samfunnet, som helse og politi, hviler på tjenester som blir levert av datasentre. Enkelte datasentre driver med utvinning av kryptovaluta, enten som eneste formål eller når de har ledig kapasitet.

Rødt mener derimot at vi «trenger en politikk som sikrer at datasentre brukes til samfunnsnyttige formål, ikke til å utvinne kryptovaluta».

Ønsker regulering av transaksjoner

Rødt ønsker ikke å forby kjøp og salg av kryptovaluta, men kommer med en innstendig oppfordring til regjeringen om å jobbe for internasjonal regulering på dette feltet.

«Transaksjoner av kryptovaluta tilfører lite til den reelle økonomien, lar seg vanskelig skattlegges, og kan derfor ikke finansiere offentlige tjenester som helse og skole», skriver Rødt.

Partiet hevder videre at «utvinning av kryptovaluta er avhengig av fellesskapets ressurser gjennom bruk av energi og infrastruktur for å utvinne enheter til et parallelt valutasystem som gir lite tilbake til fellesskapet og som vanskelig kan påvirkes eller kontrolleres demokratisk».

Eksempler på land som har forbudt kryptovaluta er Egypt, Irak, Qatar, Oman, Marokko, Algerie, Tunisia, Bangladesh og Kina, ifølge Fortune.

Den totale markedsverdien på bitcoin ligger nå på 783 milliarder dollar, eller i underkant av syv tusen milliarder kroner, ifølge Coinmarketcap.

Spent på støtte

I tillegg til SV, har både Senterpartiet og Arbeiderpartiet tidligere uttalt seg negativt om strømbruken i kryptoutvinning.

– Hva tror dere om sjansen for å få gjennomslag for et forbud?

– Vi har sett uttalelsene fra SV og Arbeiderpartiet, og føler det er økt enighet om at utvinningen er ressurskrevende og en uklok bruk av penger og ressurser, så vi er spent på hvordan det blir mottatt, sier Marhaug.

Hun tilføyer at det uansett fortsatt gjenstår utredninger før et eventuelt lovforbud kan iverksettes.

Skulle de ikke få gjennomslag, vil Rødt kjempe for at datasentre som utvinner kryptovaluta ikke får avslag på elavgiften.

