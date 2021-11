Equinor-sjefen bekymret for ustabil omstilling

Ustabilitet kan true energiomstillingen, frykter Equinor-sjef Anders Opedal etter en periode med skyhøye energipriser i Europa. – Et bekymringsfullt scenario, sier han.

Equinor-sjef Anders Opedal taler på selskapets høstkonferanse i Oslo tirsdag. Vis mer

Etter at corona fortrengte fjorårets konferanse, er den norske energibransjen igjen samlet i Det norske teatret i Oslo til Equinors høstkonferanse.

I sin tale sier Equinor-sjef Anders Opedal at oljeindustrien skal bidra til energiomstilling, sammen med partene i arbeidslivet. Selskapet la nylig frem en forretningsplan kalt Norway Energy Hub, med 350 milliarder i investeringer.

– Vi har et spesielt ansvar for å tilby energi og få ned utslippene. Jeg føler det ansvaret hver dag. jeg har vært klar fra dag én om at vi skal være et ledende selskap i energiomstillingen, sier Opedal.

Equinor-sjefen mener at omstillingen må gå raskere, men påpeker at det er risiko for ustabilitet knyttet til de store endringene som skjer i energimarkedet. Han mener det er viktig å balansere tre viktige hensyn:

Behovet for rimelig energi

Hastverket i klimapolitikken

Ønsket om energisikkerhet

– Illustrerer risikoen

Den siste tiden har høye gasspriser og CO₂-kvotepriser sendt strømprisene i Europa og Norge i været. Equinor drar inn mye penger på høye gasspriser, men dyr energi skaper mye frustrasjon blant forbrukerne.

– Det illustrerer risikoen i en urettferdig omstilling, sier Opedal.

– Et bekymringsfullt scenario er at denne volatiliteten og ubalansen kan bli den nye normalen, og potensielt stoppe eller i verste fall reversere omstillingen. Vi må derfor håndtere omstillingen klokt og på en koordinert måte, sier han.

Han trekker frem Equinors satsinger på aktiviteter som havvind og hydrogen, som selskapets bidrag til energiomstillingen.

– Vi må oppskalere fornybar energi og andre lavkarbonløsninger som aldri før, sier Opedal.

Men han minner også om at fossil energi står for en stor del av dagens energiforbruk, og ikke kan fases ut over natten.

– Vi vil trenge olje og spesielt gass i mange år fremover, med lavest mulig CO₂-utslipp, for å sikre en stabil og balansert omstilling, sier Equinor-sjefen.

Opedal mener også at selskapet har ambisiøse klimamål frem til 2030, selv om disse ikke inkluderer kundenes utslipp ved bruk av oljen og gassen Equinor produserer. Selskapet skal bli klimanøytralt i 2050.

Equinor-sjef Anders Opedal (t.v.) i samtale med tidligere Equinor-sjef Eldar Sætre (i midten) og LO-sekretær Are Tomasgard. Vis mer

– Vil trenge norsk olje

Omstillingen preger de fleste oljekonferanser for tiden. I høst ble det også understreket på klimatoppmøtet COP26 at 1,5-gradersmålet fortsatt er i sikte. Men det krever investeringer i nye energikilder som på sikt kan utfylle verdens store forbruk av fossil energi.

Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, talte til Equinors høstkonferanse via en forhåndsinnspilt video. Tidligere har han brukt å gjenta at verden trenger «hver eneste dråpe» norsk olje og gass.

IEA la imidlertid frem et veikart til nullutslipp i 2050 tidligere i år. På spørsmål fra Aftenbladet/E24 i forbindelse med innspillinen av talen var Birol ikke like klar som før på at verden trenger all norsk olje.

– Verden vil trenge norsk olje, norsk gass, selv i et 1,5-graders scenario, svarte Birol.

– Men mengden verden vil trenge kan være lavere enn det som trengs i dag, la han til.

IEA-sjef Dr. Fatih Birol holdt sin tale til Equinors høstkonferanse via en forhåndsinnspilt video. Vis mer

Kritisk til gassbransjen

IEA-sjefen kom også med en bredside til naturgassbransjen i sin tale til høstkonferansen.

Det er lite gass på lager i Europa og budkriger om laster av flytende naturgass (LNG), og Russland har holdt igjen på gassen. Det bidrar til høye priser. Norge satte eksportrekord i oktober, drevet av rekordhøy gasseksport på 72 milliarder kroner.

– Dagens veldig høye gasspriser, 6-7 ganger det historiske snittet betyr at millioner av forbrukere rundt om i verden ikke gir gode karakterer til naturgass og gassindustrien, sier Birol.

– Naturgass har blitt presentert til verden som rimelig, pålitelig og renere energikilde, men det vi har sett de siste månedene har vært heller skuffende fra forbrukernes synsvinkel, og ført til at mange forbrukere stiller spørsmål ved naturgassen og dens fremtid, sier han.

Ønsker fortsatt elektrifisering

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fått en rekke utfordringer i fanget, med å sikre omstilling av samfunnet og samtidig sikre støtte i befolkningen.

De høye gassprisene i Europa har sendt strømprisene i været. Dette har i det siste også smittet over til Norge, som er knyttet til Europa gjennom eksportforbindelser.

Mandag satte strømprisen i Sør-Norge ny rekord på 2,56 kroner kilowattimen, og helt oppe i 4,18 kroner i en enkelttime. I denne timen var prisen til strømkundene på om lag 5,75 kroner med nettleie og avgifter.

Industriaktøren Elkem ønsker å begrense strømeksporten til Europa og bremse elektrifiseringen av sokkelen for å sikre billig strøm.

Persen fastholder imidlertid at oljebransjen skal halvere sine utslipp innen 2030, selv om det vil kreve mye strøm fra fastlandet.

– Vi vil legge til rette for å redusere utslippene gjennom fortsatt elektrifisering, sier Persen i sin tale.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Vis mer

Hun trekker også frem at norsk olje og gass er viktig for våre handelspartnere, også når det gjelder å redusere bruken av kullkraft og omstille samfunnet.

– Eksport av norsk gass vil hjelpe Europa med å nå sine klimamål, uten å sette energisikkerheten i fare, sier Persen.

Petroleumsnæringens investeringer, produktinnsats og lønnskostnader har falt fra toppen for noen år siden, men utgjorde fortsatt ni prosent av størrelsen på den norske fastlandsøkonomien i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Oljebransjen sysselsatte 163.000 mennesker i fjor, ifølge SSB.