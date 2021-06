Aker Offshore Wind og Statkraft

Aker Offshore Wind, en del av Kjell Inge Røkkes Aker-system, vil søke om å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II sammen med Statkraft.

Så sent som i 2020 sa Statkraft til Nationen at havvind ikke er noe å satse på i Norge, men snudde og pekte på fallende kostnader, behovet for elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner til havs, og muligheten for å eksportere kraft fra Sørlige Nordsjø II til Europa.