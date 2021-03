Britisk havvindrekord for Equinor

Equinors flytende havvindanlegg Hywind Scotland leverte full kapasitet i 57 prosent av tiden i fjor. Det er rekord i britisk havvind, ifølge selskapet.

Equinor og Masdars flytende vindkraftprosjekt Hywind Scotland var det første anlegget av sitt slag i verden. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Dette er det tredje året på rad der Hywind Scotland leverer best av alle havvindparker i Storbritannia, skriver Equinor i en melding tirsdag.

«Med disse toppresultatene har den Equinor-opererte vindparken virkelig bevist potensialet som ligger i flytende havvind», skriver Equinor.

«Dette baner vei for Storbritannias kunngjøring om utbygging av én gigawatt flytende havvind i Storbritannia innen 2030», legger selskapet til.

Hywind Scotland var verdens første flytende havvindanlegg, og består av fem vindturbiner på til sammen 30 megawatt. Anlegget er 75 prosent eid av Equinor, som også driver anlegget. Masdar eier 25 prosent.

Rekordhøyt

Equinor oppgir at Hywind Scotland leverte full kapasitet i 57,1 prosent av tiden i fjor, noe som tilsvarer like under 4.500 timer av årets 8.760 timer. Det er rekordhøyt i britisk havvind, ifølge Equinor selv.

Storbritannia har bygget ut en rekke havvindparker, og disse leverer i snitt full kapasitet i 40 prosent av tiden, påpeker Equinor.

Fjoråret var Hywind Scotlands tredje år i drift. I de to første årene leverte anlegget i snitt full effekt 54 prosent av tiden.

Anlegget er på 30 megawatt, og den teoretiske kapasiteten er dermed 0,26 terawattimer årlig. Men i praksis blåser aldri vinden optimalt i alle årets 8.760 timer, selv langt til havs.

Sonja Chirico Indrebø, anleggsleder for de britiske havvindparkene Hywind Scotland og Dudgeon. Vis mer byoutline Harald Pettersen, Equinor

– I Equinor arbeider vi hele tiden med å bedre vindparkenes ytelse, samtidig som vi sørger for å ta lærdom for å støtte fremtidige prosjekter, sier Sonja Chirico Indrebø i Equinor ifølge meldingen.

Hun er anleggsleder for Hywind Scotland og Dudgeon, et annet britisk havvindanlegg med bunnfaste turbiner.

Hywind-parken i Skottland har en rekke sensorer som henter ut data som Equinor skal bruke til å forbedre teknologien. Målet er å redusere kostnadene betraktelig, slik at flytende havvind kan bli mer lønnsomt.

– Potensialet er enormt

Inntil videre er fortsatt flytende vindkraft langt dyrere å bygge ut enn bunnfast vindkraft og landbasert vindkraft. Men bransjen jobber med å få ned kostnadene.

– Potensialet i flytende havvind er enormt, sier Sebastian Bringsværd, som leder utviklingen av flytende havvind i Equinor, ifølge meldingen.

Han viser til at flytende vind kan utnytte nye områder til havs, med jevnere vind. Det kan også skape arbeidsplasser, understreker han.

– Bare i Storbritannia snakker vi om minst 17.000 jobber og 33 milliarder britiske pund i brutto verdiskaping innen 2050, sier han.

Tallene kommer fra det britiske forskningssenteret ORE Catapult og den britiske kronens eiendomsselskap Crown Estate.

Equinor venter at kostnadene for flytende havvind vil falle i årene fremover, og at prosjektene vil øke i størrelse. Vis mer byoutline Equinor

Stadig større Hywind-prosjekter

Equinor hadde allerede i 2009 utviklet Hywind-teknologien, i en turbin på 2,3 megawatt som ble testet ut utenfor Rogaland.

I 2017 var Hywind Scotland på 30 megawatt på plass.

Equinor og partnerne på oljefeltene Gullfaks og Snorre bygger nå ut en enda større flytende havvindpark utenfor Norge, Hywind Tampen på 88 megawatt. Denne har fått 2,3 milliarder i støtte fra statlige Enova og kommer i produksjon i 2022.

Sebastian Bringsværd leder utviklingen av flytende havvind i Equinor. Vis mer byoutline Ole Jørgen Bratland, Equinor

Venter betydelige kostnadskutt

Kostnadene for flytende havvind vil trolig falle mye, ifølge en rapport fra ORE Catapult.

«Kostnadsreduksjoner i britisk flytende havvind vil skje mye raskere enn den gjorde i bunnfast havvind», skriver ORE Catapult.

Forskerne tror flytende havvind vil kutte kostnader gjennom innovasjon, nye og større turbiner og økt konkurranse om prosjektfinansieringen, særlig i utbyggingsfasen.

Equinor sier at selskapet har kuttet investeringene per megawatt med 70 prosent fra demonstrasjonsprosjektet i 2009 til Hywind Scotland. Selskapet mener kostnadene på Hywind Tampen vil kuttes med ytterligere 40 prosent.

– Vi ser at det er mulig å oppnå betydelige kostnadsreduksjoner gjennom stor skala og erfaring, noe som vil bane vei for at flytende havvind kan bli fullt ut kommersialisert, sier Bringsværd.

Med det mener han at vindanleggene kan bygges ut og være lønnsomme basert på de strømprisene de kan hente i markedet, uten statlige subsidier eller tilrettelegging.

ORE Catapult venter at de første prosjektene i kommersiell skala på 500 megawatt og oppover er i sving i Storbritannia rundt 2029–2030.

