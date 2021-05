Norwegian snur - sletter ikke bonuspoeng likevel

Ifølge Forbrukerrådet har Norwegian etterkommet deres krav om å droppe å slette kundenes bonuspoeng. Nå ber de SAS gjøre det samme.

UTE AV KONKURSBESKYTTELSE: Norwegian feiret denne uken at selskapet har kommet seg vellykket gjennom konkursbeskyttelsesprosesser i flere land, blant annet Irland og Norge. Vis mer byoutline Adrian Nielsen/E24

Saken oppdateres!

– De lyttet til oss, og viser med det at de tar kundene sine på alvor. Da er det en glede å gi applaus til Norwegian, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Ifølge Forbrukerrådet har nå flyselskapet etterkommet kravet om ikke å slette bonuspoeng mens coronapandemien hindrer folk i å bruke dem.

Det sier Blyverket seg fornøyd med.

– Norwegian har tatt poenget. Kundene har vist dem tillit, og nå viser de seg den verdig.

Forbrukerrådet peker på at en del kunder valgte bonuspoeng istedenfor penger da ferien ble avlyst som følge av pandemien.

Forbrukerrådet mente at kundenes verdier sto i fare på grunn av reiserestriksjonene, fordi poengene hadde en «holdbarhetsdato».

E-post forsvant for kundene

– Mange nordmenn ville mistet sine bonuspoeng hos Norwegian, fordi en epost fra selskapet havnet i reklamefilteret, forklarer Forbrukerrådet i pressemeldingen fredag.

De som leste denne eposten fikk muligheten til å forlenge holdbarheten på poengene sine ved å trykke på en knapp.

– En del fikk først høre om muligheten i media, og følte seg snytt da de oppdaget at de hadde mistet verdier for store summer.

Snur etter krav

I begynnelsen av mai kom Forbrukerrådet med sterk kritikk mot flyselskapene, der en rekke kunder har stått i fare for å miste bonuspoengene sine.

Forbrukerrådet viste da til at det ennå knapt er mulig å reise med fly, og at det ikke er riktig å nulle verdiene kundene har betrodd dem i en slik situasjon. Samtidig krevde de at Norwegian og SAS ikke sletter bonuspoengene.

Flyselskapenes håndtering av bonuspoeng under pandemien har skapt kraftige reaksjoner blant kundene.

I februar meldte Norwegian at de satte hele lojalitetsprogrammet sitt på pause frem til rekonstruksjonen var ferdig. Det førte til at kunder altså ikke har kunnet bruke Cashpoints for å kjøpe billetter - til tross for at man fortsatt kunne samle poeng.

- Vi er glade for å kunne gjenåpne for bruk og opptjening av poeng på flyreiser, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til E24.

- Siden pandemien fortsatt påvirker virksomheten så vil vi i perioden fremover ha noen begrensninger på hvor mange poeng kundene kan kan bruke. Derfor gir vi også en forlengelse av alle poeng med utløp mot slutten av året slik at de vil gjelde ut 2022, sier han.