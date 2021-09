Denne viften suger klimagass rett ut av luften

Fire grønne saker du må få med deg fra uken som gikk.

Denne uken åpnet en ny fabrikk på Island, hvor enorme vifter suger CO₂ rett ut av luften. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

1. Island har fått gigantisk karbonstøvsuger

Anlegget Orca ble åpnet på Island denne uken. Vis mer

Det høres kanskje ut som science fiction, men verdens største maskin for karbonfangst åpnet denne uken på Island. Ved hjelp av store vifter med et helt spesielt filter, fanges CO₂ rett fra luften. Bak teknologien står det sveitsiske selskapet Climeworks.

Anlegget skal kunne støvsuge om lag 4000 tonn CO₂ fra luften hvert år, ifølge selskapet selv. Deretter skal klimagassen pumpes dypt ned i bakken og omdannes til stein.

CO₂-støvsugerne kan også komme til Norge. Climeworks har tidligere sagt at de vurderer å bygge et tilsvarende anlegg i Øygarden, i tilknytning til karbonlagringsanlegget Northern Lights.

Regjeringen har allerede satt at mange milliarder til presisjeprosjektet. Etter planen skal utslipp fanget på sementfabrikken Norcem og Fortums avfallsbrenning i Oslo fraktes til Øygarden på skip og lagres på havbunnen.

Selv om teknologien i karbonfangst er kjent, er prosessen fortsatt vanskelig og ikke minst knalldyr. Denne uken fikk flere aktører i oljebransjen over 100 millioner kroner i støtte til et nytt prosjekt. Målet er å finne ut hvordan transport og lagring av CO₂ fanget på oljeplattformer, kan gjøres billigere. Lykkes det kan det bli aktuelt å bygge ut flere fangst- og lagringsanlegg, ifølge Aker Solutions.

Realitet eller luftslott? Bloomberg skriver at investeringene strømmer inn i karbonfangst fra både selskaper og myndigheter som er på jakt etter måter å stanse global oppvarming. Men kritikere påpeker at karbonfangst bare er en midlertidig løsning på et stort problem, da det ikke bidrar til å redusere utslipp.

2. De har vidt forskjellig syn på oljeleting

Ingvild Austestad og faren Vidar Torstad. Vis mer

Klima og oljeleting har blitt et av de heteste temaene i valgkampen. I valginnspurten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at partiet ikke vil ha store, nye leteoperasjoner på norsk sokkel. Også Erna Solberg har sådd tvil om oljeleting i nye områder.

Spørsmålet om oljeleting er noe Ingvild Austestad og faren Vidar Torstad er vidt uenige om. De bekrefter dermed resultatene i en fersk undersøkelse som viser at det er stor forskjell i synet på oljeleting blant de under 30 år og de over 45 år. Nesten seks av ti mener vi bør fortsette leteaktiviteten på norsk sokkel.

På den ene siden: Austestad mener letingen bør fases ut innen kort tid.

På den andre siden: Torstad mener letingen bør intensiveres i Nordsjøen, der man har godt utbygd infrastruktur.

3. FN vil ikke utsette klimatoppmøte

Klimatoppmøtet skal holdes i Glasgow. Vis mer

Et globalt nettverk av klimaorganisasjoner ber om at høstens klimatoppmøte i Glasgow utsettes. Climate Action Network består av over 1500 klimaorganisasjoner verden over, blant annet Norges Naturvernforbund og Regnskogfondet. Organisasjonen sier de frykter at landene som bli mest påvirket av klimakrisen og mangler vaksiner mot korona, ikke skal få delta på toppmøtet.

Ja, men: FN gir ikke etter for kravet fra organisasjonene, og sier klimatoppmøtet blir holdt i november som planlagt, melder CNN. En talsperson for FN, Farhan Haq, sier det vitenskapelige miljøet globalt har gjort det klart at klimaendringene nå er en verdensomspennende krise.

4. Danskene vil bygge kunstig energiøy

Den kunstige øyen skal ligge utenfor Bornholm. Vis mer

I Danmark har de politiske partiene blitt enige om å bygge en kunstig energiøy utenfor Bornholm. Energiøyen skal kobles til havvindmøllene i området og Danmarks strømnett. Øyen skal samle og fordele strømmen som kommer fra vindmøllene direkte til forbrukerne i flere land.

På sikt skal anlegget også kunne lagre strøm og omdanne den til drivstoff til fly, skip og lastebiler, ifølge det danske klima-, energi og forsyningsministeriet. Etter planen skal den danske staten eie minst 50,1 prosent av energiøyen. Den skal være ferdig bygget mellom 2030 og 2033, og det skal også bygges hundrevis av havvindturbiner i området.

Dette blir dyrt: Det er anslått at prosjektet vil koste 284 milliarder kroner. Det danske havvindselskapet Ørsted advarte først mot at energiøyen kunne bli et stort skandaleprosjekt, men i vår snudde selskapet og vurderer nå å legge inn et bud om å få bygge ut prosjektet.

