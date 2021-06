Offshore-baseselskap søker om havvindutbygginger

Stavanger-baserte NorSea, som drifter flere forsyningsbaser for Nordsjøen, satser på havvind sammen med belgisk matvaregigant.

Det raser inn med interessenter til havvindutbygging i Norge. Bildet er fra Equinors Hywind Scotland. Vis mer byoutline Øyvinf Gravås / Equinor

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En ny allianse, bestående av Parkwind, et belgisk havvindselskap, og NorSea Group, som drifter flere forsyningsbaser for Nordsjøen og har hovedkontor i Tananger utenfor Stavanger, melder seg på kampen om å få bygge ut vindkraft utenfor norskekysten.

Alliansen, som også er støttet av den maritime giganten Wilhelmsen – største eier i NorSea – planlegger å søke om konsesjon for havvind både i Utsira Nord-området og Sørlige Nordsjø II.

Dette er de to områdene som foreløpig er åpnet for havvind i Norge.

– Parkwind har mer enn ti års erfaring med havvind, og har betydelig kunnskap og innsikt i det europeiske markedet. Vi i NorSea har 55 års erfaring med Nordsjøen, og har kontinuerlig tilpasset oss varierende forhold i olje- og gassmarkedet. Nå ønsker vi å konvertere en del av kompetansen og kapasiteten vår mot offshore vind, sier John E. Stangeland, konsernsjef i Norsea, til Aftenbladet / E24.

John E. Stangeland, konsernsjef for NorSea Group, og Morten Henriksen, leder for havvindprosjektet i NorSea. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Les også Vil legge 35 milliarder i havvindprosjekt

Fra basedrift til energiproduksjon

Norsea har jobbet med drift av baser og logistikk for petroleumsnæringa i Nordsjøen siden 1965, og ønsker nå å ta et steg videre og bli en energiprodusent. Ifølge Stangeland er planene «solid backet» helt til topps i Wilhelmsen-konsernet, mens Parkwind er eid av den belgiske matvaregiganten Colruyt.

Flere tunge aktører har varslet at de kommer til å søke om å få bygge ut havvind i Norge, men aktørene venter fortsatt på en mye omtalt «veileder» fra Olje- og energidepartementet. Der skal regjeringen skissere hvilke ønsker de har for utbygging i de to områdene.

Veilederen er ventet 11. juni i år, sammen med en stortingsmelding om de langsiktige ambisjonene for industriutvikling i norsk energisektor.

Les også Equinor, Hydro og RWE blir partnere: Satser på havvind sør i Nordsjøen

To områder skal bygges ut

De to områdene det nå skal søkes om er ulike. Utsira Nord er bare egnet for flytende havvind. Det er foreløpig for dyrt til å lønne seg uten subsidier, men regjeringen ser store muligheter for Norge til å lede an utviklingen og bygge opp ny industri.

Sørlige Nordsjø II er egnet for både flytende og bunnfast havvind. Både konsortiet Norseman Wind og samarbeidspartnerne Equinor, RWE og Hydro, har nylig annonsert at de ønsker å bygge ut bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II uten subsidier.

Det er åpnet for utbygging av 1,5 gigawatt på Utsira Nord og tre gigawatt i Sørlige Nordsjø II. Til sammen tilsvarer det strømbehovet til over en million husstander, ifølge regjeringen.

Konsernsjef Stangeland i Norsea ønsker foreløpig ikke å si om de ser for seg å bygge ut i Sørlige Nordsjø II uten subsidier, eller tallfeste hvor store utbygginger de ser for seg. Han sier det er noe de regner på, og at de venter på å få mer informasjon i veilederen fra regjeringen 11. juni.

Les også Tina Bru med gladmelding til havvind-senter

Lokale ringvirkninger

Industrialliansene som har lansert planer om å søke på havvindkonsesjoner, har de siste ukene vært opptatt av å få ut et budskap om hvordan deres planer vil gi verdiskapning og arbeidsplasser lokalt på Sør-Vestlandet.

Norseman-konsortiet vil legge en drifts- og vedlikeholdsbase til Egersund, mens Vårgrønn skal samarbeide med Agder Energi. NorSea og Parkwind vil legge kontoret for utbygging og drift i Stavanger, og Stangeland mener det er naturlig at forsyningsbasene også vil ligge i samme region.

– Vi ønsker å være med å styrke Stavanger som Norges energihovedstad, sier han.

Les også Arendals Fossekompani og Ferd starter havvindselskap

Vil lage tørdokk av steinbrudd

I likhet med flere av de andre som ønsker å bygge ut, er også Norsea og Parkwind opptatt av at det skal bygges opp en norsk verdikjede for havvind, helt fra produksjon av fundamenter og transformatorer, til montering av turbiner, drift og vedlikehold.

Som Aftenbladet tidligere har skrevet, jobber Norsea med planer om å produsere betongfundamenter for flytende havvind på steinbruddet i Jelsa, ved innløpet til Saudafjorden. Fjorden er dyp, og hullet etter steinbruddet kan bli til flere unikt store tørrdokker, ifølge Stangeland.

Å serieprodusere de enorme fundamentene som trengs til flytende havvindturbiner, er en av utfordringene som må løses for å drive ned kostnadene. Det håper Stangeland de kan få til, og mener det kan være mulig å produsere et sted mellom 50 og 100 fundamenter i året på Jelsa.

– Vi jobber etter en tidslinje om at den første tørrdokken skal være ferdig rundt 2027, som er omtrent da vi må være klare for å installere flytende turbiner på Utsira Nord, sier Stangeland.

– Det skal ikke veldig mye fantasi til for å se at hvis du får til å produsere 50 til 100 betongfundamenter i året, og sette sammen og utruste turbinene på stedet og taue dem ut, vil det gi en enorm mulighet for arbeidsplasser både direkte og for leverandørindustrien, sier Stangeland.