Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

En omstridt IEA-rapport sier at det ikke trengs noe ny olje og gass etter 2021 hvis klimaomstillingen går raskt nok. Men det betyr ikke at byrået tror at det faktisk vil skje.

GIGANTFELT: Johan Sverdrup er et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel. Hvis verden følger veikartet i en sjokkrapport fra IEA, så kan det også bli et av de siste. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen