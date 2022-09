Norsk teknologi: Dette skipet kan bli verdens første i sitt slag.

Et nytt norsk cruiserederi skal bygge utslippsfrie skip øremerket for bruk i norske fjorder. Forutsetningen er at det ikke lempes på vedtatte miljøkrav.

Multi Maritime i Førde står bak designet til de nye hydrogencruiseskipene. Tilbud fra rundt 20 verft ble vurdert før valget falt på West Sea-verftet nord for Porto i Portugal.