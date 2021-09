Skal gjøre CO₂-lagring til butikk: – Vi øker ambisjonene

Prestisjeprosjektet Northern Lights åpnet onsdag kontorene sine i Byfjordparken i Stavanger: – Det blir nærmest umulig å nå klimamålene uten denne teknologien, mener direktøren.

Stor stas da Northern Lights kontorer i Stavanger åpnet onsdag. Administrerende direktør Børre Jacobsen fikk besøk av både olje- og energiminister Tina Bru (H) og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Hva skal vi egentlig leve av etter oljen?

Dette var blant temaene under Aftenbladets direktesendte valgdebatt fra oljemuseet denne uken. Du kan se debatten i opptak her.

Svarene er mange og varierte. Et av alternativene er CCS, eller karbonfangst- og lagring. Du kan lese mer om teknologien i faktaboksen under.

Les også Nå starter klimaeventyret i Øygarden

– Største klimaprosjektet i norsk industri

En aktør som planlegger å slå seg opp på den europeiske CCS-scenen er Northern Lights. De ble i mars i år etablert som eget selskap. De eies av Equinor, Shell og Total Energies.

I juni ble det klart at prestisjeprosjektet skulle flytte inn i Byfjordparken i Stavanger. Onsdag var det tid for høytidelig åpning med både statsråd og ordfører.

– I dag åpner vi ikke bare et kontor. Vi samler også ledende kompetanse på CO₂-fangst, transport og lagring på ett sted, i energihovedstaden Stavanger, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Hun besøker denne uken hjemfylket under valgkampens siste uke. Bru og Høyre har i likhet med resten av partiene vektlagt klima i valgkampen.

– Herfra skal Northern Lights fortsette å jobbe for å nå de høye ambisjonene de har satt seg. Ikke minst for å fortsette å drive frem Langskip i både inn- og utland, som det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, fortsetter hun.

Les også Oljeleverandører følger Equinors fornybarsatsing: – Vi må jobbe hardt

Karbonfangst og lagring (CCS) Teknologi som omhandler å fange CO₂ som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren og lagre den under jordskorpen .

Man returnerer det i praksis hvor det kom fra.

CCS regnes å kunne fjerne 14–17 prosent av alle CO₂-relaterte utslipp innen 2050.

Det regnes som nær umulig å nå togradersmålene uten CCS.

Regnes per nå ikke som kommersielt lønnsomt uten statsstøtte. Vis mer

– I dag åpner vi ikke bare et kontor. Vi samler også ledende kompetanse på CO₂-fangst, transport og lagring på ett sted, sier Tina Bru. Vis mer

Les også Her skal de ta imot karbon i Øygarden: – Skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Northern Light skal transportere og lagre CO₂ som en del av Norges Langskip-prosjekt. Selskapets driftssenter bygges for tiden på Øygarden i Vestland.

– Over 5 millioner tonn per år

Northern Lights ønsker å bli en av Nord-Europas største CCS-aktører innen kort tid. Administrerende direktør Børre Jacobsen sier selskapet går inn i fremtiden med et høyt ambisjonsnivå.

– Interessen for karbonfangst og etterspørselen etter lagringskapasitet vokser. Mulighetsrommet som helt reelt finnes her i Norge for lagring av CO₂ er stort. Dermed ser vi nå at vi kan øke selskapets ambisjonsnivå frem mot 2030 ut over 5 millioner tonn per år, sier han.

Anlegget i Øygarden skal knyttes til en rørledning og brønner hvor CO₂ kan lagres 2600 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Les også Sokkelen rigges for framtiden

I mai la statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for anlegget på Øygarden utenfor Bergen. Dette skal stå klart i 2024. Vis mer

Northern Lights Verdens første åpne kilde for transport og lagring av CO₂.

Eies av Equinor, Shell og Total Energies.

En del av Norges Langskip-prosjekt

Starter for fullt i 2024 når anlegget på Øygarden er ferdigbygget.

Har et lager-reservoar 2.6 kilometer under havbunnen i Nordsjøbassenget.

80 prosent av driftsutgiftene dekkes gjennom statsbudsjettet de neste ti årene.

Har kontorer i Byfjordparken i Stavanger. Vis mer

Les også Regjeringen dobler hydrogensatsingen: Lover 100 nye millioner

Det var naturlig at Bru deltok i åpningen av kontoret. Staten har nemlig en sentral rolle i finansieringen av prosjektet. 80 prosent av driftsutgiftene dekkes gjennom statsstøtte. Avtalen med staten strekker seg ti år frem i tid.

Likevel håper Jacobsen å snart kunne stå på egne ben.

– Statsstøtte og subsidier er ikke bærekraftig. Selv om vi har en avtale med staten på ti år føler vi ikke at vi har ti år på oss, bemerket Jacobsen til Aftenbladet/E24 i juni.

Denne avtalen gir muligheten for å lagre 1,5 millioner tonn per år i Johansen-formasjonen sør for Troll-feltet. Målet er altså å utvide til 5 millioner snart. Dette fordi verden og Europa vil etterspørre teknologien i stor mon fremover.

– Det blir nærmest umulig å nå klimamålene uten denne teknologien. Dette støttes av både EU-kommisjonen, FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået, sier Jacobsen.

Les også Borg CO₂ inngår avtale med Baker Hughes: Viken-industri vil fange CO₂

Les også Pandion, Spirit og DNO i partnerskap: Vil jakte olje og CO₂-lager med digital løsning

Les på E24+ Flere bransjer skriker etter grønn kompetanse