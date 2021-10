MDG-politiker hardt ut mot dyre flybilletter

MDG er kanskje ikke partiet man forbinder med klaging på dyre flybilletter – men partiets sosialpolitiske talsperson Farid Shariati går nå hardt ut etter at han måtte betale nær 18.000 kroner for en reise innad i Norge.

MDG-politiker Farid Shariati raser over høye flypriser mellom norske byer. Han mener det er galimatias å skulle ut med nærmere 18.000 kroner for en flytur i Norge. Vis mer

– Jeg er vant til at det koster mer i nord, men dette er ut av alle proporsjoner, sier MDG-politiker Farid Shariati til E24.

Han har nettopp betalt 17.872 kroner for flybilletter tur retur Vadsø – Oslo for seg selv og sønnen.

Den stive prisen førte til at politikeren raste fra seg på Twitter.

– Grunnen til at jeg blir sint er at det er en skjevhet her som påvirker samfunnet i stor grad. Nord er en viktig geografisk del av Norge. Essensielle reiser er for dyre. Det er ikke et nordnorsk problem, men et problem for Norge, sier han.

Shariati har bodd 13 år i Nord-Norge og det er ikke sjeldent han opplever problemer med samferdsel i nordligere strøk.

I skrivende stund er MDG-politikeren på vei fra Bodø til Vadsø. En reise som tar han åtte timer med tre forskjellige fly.

Vil endre prisnivået i nord

Flere MDG-politikere har tidligere tatt til ordet for at nordmenn må fly mindre i fremtiden. Ifølge Framtiden i våre hender slipper en flypassasjer ut nesten fire ganger så mye CO₂-gasser per kilometer sammenlignet med en togpassasjer.

– Er det ikke et paradoks at du som MGD-politiker klager på høye flypriser?

– Det er mange misforståelser når det gjelder MDGs samferdselspolitikk. Allerede i Rasmus Hanssons første periode på Stortinget foreslo vi null kroner i ekstra flyseteavgift til, fra og inn i Nord-Norge, sier Shariati.

Han påpeker at MDG skiller mellom ulike flyreiser: De vil skattlegge utenlandsreiser og reiser hvor tog er mulig mest.

– Særlig i nord er vi store tilhengere av kortbanenettet. Å reise innad i Nord-Norge er ikke det samme som å reise til Syden. For oss handler det om å reise til en slektning, jobb eller et helsetilbud. Avstanden kan vi ikke gjøre så mye med, men hyppighet og pris på samferdsel kan vi endre, sier han.

«Dynamiske priser»

Sharati bestilte turen mellom Vadsø og Oslo ti dager før avreise.

Til sammenligning koster en tur fra Oslo til New York tur retur med SAS rundt 10.000 kroner for en voksen og et barn, altså nesten 8.000 kroner billigere.

På spørsmål på hvordan SAS kan forsvare den høye prisen, sier pressetalsmann John Eckhoff at priser er dynamiske.

– Prisene er basert på tilbud og etterspørsel. Det er klart at hvis du bestiller kort tid før avreise, så kan billettene være dyre. Du kan få langt rimeligere priser enn dette, sier han.

«Et politisk spørsmål»

Widerøes kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll sier at det er mulig å få tak i langt billigere billetter på strekningen hvis man er tidligere ute.

– Det er også verdt å merke seg at det kan være over en tredjedel av billettprisen som er skatter og avgifter. Dersom Shariati ønsker et lavere prisnivå på fly i Norge er dette i veldig stor grad et politisk spørsmål. Vi ønsker velkommen alle politiske initiativ som kan få ned skatter og avgifter på flyreiser i distriktene, sier hun.

Brandvoll mener det er et paradoks at avgiftene på utenlandsreiser, som er en versting når det kommer til utslipp, er en brøkdel av prisen Shariati betalte.

– Jeg går ut fra at MDG er enige med oss om at det er viktig å beholde en norsk luftfart, der vi kan drive med anstendige, norske arbeidsvilkår. Med de marginene som denne bransjen driver med er det ingen rom for store priskutt dessverre, men avgiftskutt vil kunne ha stor betydning for prisene i nord og et slikt initiativ ønsker vi hjertelig velkommen, sier hun.

PS! Av Shariatis tweet, hvor han har lagt ved billett-kvitteringen, fremgår det at skatter og servicegebyr utgjorde 3.675 kroner av en totalpris på 17.872 kroner.