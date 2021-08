Extinction Rebellion: 129 aktivister arrestert – 2,1 millioner i bøter

Denne uken har medlemmer fra aksjonsgruppen Extinction Rebellion (XR) blokkert bilveier og demonstrert mot oljeutvinning og naturinngrep. De mener sivil ulydighet er nødvendig for å få oss til å innse alvoret.

– Det holder ikke å peke på forskning, holde appeller i FN, skrive kronikker eller skolestreike, sier Jonas Kittelsen. Det har han prøvd før.

Sammen med 30 andre aktivister står Kittelsen utenfor klima- og miljødepartementet tirsdag formiddag for å aksjonere mot gruvevirksomheten Nussir. Selskapet fikk i fjor tillatelse til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Det er kun Norge og Papua Ny-Guinea som tillater nye sjødeponier.

–⁠ Jeg kan forstå at folk reagerer på sivil ulydighet. Men jeg mener at vi som samfunn må vekkes litt, sier Kittelsen.

XR-aksjoner har blitt observert flere steder i Oslo denne uken. Vis mer

Protestuken

I skrivende stund har 129 aktivister fra Extinction Rebellion blitt arrestert.

Denne uken har hundrevis av de totalt 2000 medlemmene blokkert veikryss og broer i Oslo. De har satt seg ned i resepsjoner på blant annet Olje- og energidepartementet og bokstavelig talt limt seg fast i vinduer på Regjeringskvartalet.

Til sammen er nå bøtene til gruppens medlemmer oppe i 2,1 millioner kroner.

Jonas Kittelsen har organisert flere aksjoner. Han leder XR Ung-gruppen, og er sikker i sin sak: Sivil ulydighet har ført til store bevegelser før. Nå vil han at det samme skal skje med klimapolitikken. Det må til, mener Kittelsen, og sikter til den alarmerende rapporten fra FNs klimapanel.

Jonas Kittelsen har satt studiene på pause for å drive aktivisme på fulltid. Vis mer

Han mener at de fleste ikke har innsett alvoret som står foran oss.

– Det er ikke mange som har den kriseforståelsen forskningen legger til grunn, sier 24-åringen.

Extinction Rebellion Også kalt XR, ble opprettet i England i 2018. Målet er å mobilisere store deler av befolkningen til aktiv demonstrasjoner for en klimapolitikk i takt målet i Parisavtalen. Gjennom sivil ulydighet og teatralske effekter ønsker XR å «vekke folk» for alvoret vi står i når det gjelder klimaendringer og naturtap. Demonstrasjonene denne uken har vært en del av «Nordic Rebellion», som arrangeres av Extinction Rebellion. XR har tre krav for demonstrasjonene: 1) Myndighetene må behandle klimaendringer og naturtap som en krise, 2) Myndighetene og pressen må fortelle om alvoret i situasjonen vi står overfor, 3) Det må innføres et «borgerråd» for å sikre en rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn. Vis mer vg-expand-down

I krysset mellom Karl Johan og Slottet i Oslo danset et titalls mennesker til popsangen «Staying Alive». Andre lenket seg fast i hverandre på bakken og ble til slutt arrestert av politiet for å blokkere trafikken. Vis mer

Sørgemarsj for naturen

Onsdag formiddag står rundt seksti sortkledde personer på Eventyrbrua i Oslo. Professor og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen holder en tale om naturen som er i ferd med å svinne fra oss.

Ved siden av han ligger «Equitanic», skipet som skal illustrere at oljeselskapet Equinor senker oss til havdypet, litt slunkent mellom telt og paller med kaffe, mat og pledd. Flere aksjonister har overnattet på brua siden forrige helg.

Ronja Mylius (19) fikk et lite «breakdown» under sørgemarsjen for naturen onsdag. Vis mer

Sørgemarsjen føres opp til Regjeringskvartalet. I toget går Sara Backer sammen med moren Torunn Backer. De bor i Fredrikstad, men har reist inn til Oslo for å delta på sin første XR-markering.

– Vi er fortvilte, redde og lei oss for den katastrofale kursen vi går, og vi ser jo at vi har grunnlag i forskningen for dette. Dette er ikke noe vi finner på. Det er reelt. Vi må si det med fredelige virkemidler som er en helt legitim del av demokratiet, sier Backer.

– Man er modig hvis man tør å ta alvoret innover seg fordi det rikker ved grunnstrukturene av samfunnet og livet vårt, sier Sara Backer. Vis mer

En nødvendighet

– Men er sivil ulydighet nødvendig i denne sammenhengen?

– Jeg tenker det er nødvendig. Det er et sterkt virkemiddel, men vi står overfor en krise som allerede rammer liv og som vil ramme mange flere, sier 19-åringen.

Torunn Backer holder rundt datteren sin Sara Backer under en demonstrasjon mot naturtap utenfor regjeringskvartalet. Vis mer

På grunn av sykdom klarer ikke Backer å aksjonere like mye som hun selv skulle ønske. Dette er hennes første markering noensinne. Hun føler seg heldig som har moren med seg på laget.

– Jeg vet det er mange som har foreldre som ikke forstår frykten og desperasjonen til unge godt, så det er et privilegium at familien støtter meg, sier Sara Backer.

Sara Backer er på sin første klimamarkering. Hun mener det er livsviktig med sterke ord. –Samtidig er det tungt å ta innover seg alt dette, sier Backer og sikter til FNs siste klimarapport. Vis mer

På spørsmål om hvorfor Torunn Backer valgte å bli med datteren på demonstrasjon svarer hun at «det er fordi jeg er en bekymra mamma».

– Jeg tenker på fremtiden til barna mine og ønsker å støtte engasjementet, sier Backer.

Inne langs vinduene på regjeringskvartalet står fire aktivister med munnbind og hendene klistret til vinduene. Bokstavelig talt klistret. De har limt fast hendene med superlim. Vis mer

Demonstrer daglig

Bak Sara og Torunn Backer baner Roseanna vei.

Den snart 80 år gamle aktivisten tar fergen fra Nesodden inn til Oslo hver dag for å demonstrere.

Den britiskfødte aktivisten Roseanna (79) mener vi må få norske politikere til å innse alvoret i klimakrisen. Vis mer

– Jeg er svært misfornøyd med oljepolitikken, sier hun og beklager seg på vegne av hennes generasjon, som hun mener er skyld i de akselererte klimagassutslippene.

På et banner under demonstrasjonene står det «Norsk olje dreper». Vis mer

Fredelig dialog

På sidelinjen ved Regjeringskvartalet står et titalls politifolk og følger med på aktivistene.

– Vi har hatt en veldig fin dialog med Extinction Rebellion siden de startet, sier Christine Isøy fra dialoggruppen i politiet.

Hun forteller at aksjonistene alltid er interessert i å opprettholde en dialog, og at politiet ønsker å legge til rette for at XR skal få ytre seg på en sikker og god måte.

– Man kan alltid unngå mye «fuzz» hvis man bare prater sammen, sier Isøy.

Leder av XR Ung, Jonas Kittelsen, opplever god dialog med politiet. Vis mer

De samme politifolkene er å se på de ulike aksjonene. Samtlige aktivister som E24 snakker med forteller at politiet er «snille» og at de er «skikkelig hyggelige».

«Klipp deg og finn deg en jobb»

Inne i en enkel og litt støvete leilighet på Grønland sitter Jonas Kittelsen og spiser linser med grønnsaker. Han hiver i seg maten før han må avgårde på jobb.

To dager før hadde FrP-politiker Sylvi Listhaug bedt Kittelsen om å klippe håret og finne seg en jobb da han demonstrerte utenfor olje- og energidepartementet.

Kittelsen ler. Han jobber som tennistrener og tjener «helt ok». Mer trenger han ikke akkurat nå. Klimakrisen er det som opptar han.

Jonas Kittelsen tar en pause fra protestuken. Han må på jobb. Vis mer

Stilte spørsmål ved sivil ulydighet

En bunke CDer ligger i vinduskarmen og en bok av Arne Vetlesen og Rasmus Wilig med tittelen «Hva skal vi svare våre barn» ligger på stuebordet.

Selv mener Kittelsen at hans multikulturelle barndom på Grønland gjorde han i stand til å skjønne at verden var større enn Norge.

– Klimakrisen fører til at generasjoner etter oss er stemmeløse. Hele vårt samfunnsprosjekt er å beskytte fremtidige liv fremfor kort økonomisk profitt, sier 24-åringen.

Han innrømmer at han først var skeptisk til å aksjonere og stilte spørsmål ved om det var behov for sivil ulydighet i klimakampen.

Kittelsen har satt studiene på pause for å drive med aktivisme på heltid. Han deler leilighet med faren Erling Kittelsen på Grønland. Vis mer

–⁠ Nå tenker jeg at vi trenger radikalitet, sier Kittelsen.

Og han mener ikke-voldelig sivil ulydighet er den mest effektive metoden.

Så må han løpe. Etter jobb skal han overnatte i telt utenfor Equinors kontorer på Fornebu. En «hemmelig» aksjon venter torsdag morgen. Grytidlig.

Rundt femti personer sov over eller møtte opp utenfor Equinors kontor i Oslo torsdag morgen. Vis mer

Fracking-aksjon

Klokken fem på torsdag morgen tar to aktivister seg opp på det 15 meter høye taket på Equinors kontorer på Fornebu i Oslo via en innleid elektrisk lift.

Målet er å ta med seg både megafon, høyttalere og en slags trestatue som skal forestille en fracking-boremaskin, men idet de skal laste opp kommer politiet mot dem. De kjører maskinen til værs for å slippe unna en mulig arrestasjon.

Aktivistene unnslipper politiet. For en liten stund. Vis mer

Oppe på taket knoter de lenge før de klarer å slippe ned et banner like ved siden av hovedinngangen til Equinor-kontoret.

«Fracking kills! Out of Vaca Muerta now!» leser skiltet. Aksjonen er en protest mot Equinors fracking-virksomhet i Argentina.

Vaca Muerta har et av de største skiferoljereservene i verden. Ifølge The Guardian, skjer fracking-ulykker ofte i området, og kjemikaler fra utvinningen har forurenset lokale drikkekilder, ødelagt jordbruk og fordrevet familier.

«Fracking kills! Out of Vaca Muerta now!» står det på XR sin banner utenfor Equinor-kontoret på Fornebu. Vis mer

«En grønn fasade»

Like ved kranmaskinen sitter Esteban Servat fra Argentina. Han representerer Mapuche-folket som bor ved Vaca Muerta, og sier at han kjemper for livet ved å aksjonere mot Equinor og den norske stat.

–⁠ Dere er klimakriminelle for å drive med fracking. Dette er snakk om liv. For oss er ikke dette en hobby, sier Servat.

Fracking er en svært omstridt oljeutvinningsmetode som er ulovlig i flere europeiske land.

Esteban Servat kommer fra Argentina og Vis mer

–⁠ Her på Equinors kontorer er det gress på taket, men på innsiden er det pilt råttent. Alt her er en fasade, sier argentineren som venter på å komme seg opp på taket slik at han kan holde en appell.

«Uproblematisk aksjon»

Men flere aktivister kommer seg ikke opp på taket. For en snau time senere blir aktivistene som har kommet seg opp arrestert. Politiet har tatt seg opp på taket via en dør ut til taket fra kontorene.

«You are not alone» roper aksjonistene idet aktivist Vebjørn Bjelland Berg blir båret inn i en politibil.

XR-aktivist Vebjørn Bjelland Berg blir arretert etter å ha tatt seg opp på taket på Equinors kontor på Fornebu. Vis mer

Til E24 sier innsatsleder Svein Arild Jørunsland at aksjonen går fint og rolig for seg.

– Vi opplever det hele som uproblematisk. Men vi så oss nødt til å arrestere enkelte på grunn av deres egen sikkerhet. Det blåser fælt, sier innsatslederen.

Innsatsleder Svein Arild Jørunsland mener aksjonene er «uproblematiske» Vis mer

Ved inngangen til et parkeringshus utenfor Equinor-kontoret sitter Jonas Kittelsen og fem andre XR-aktivister.

– Beklager! Vil du ha kjeks? roper Jenny Giæver og strekker ut en Bixit-pakke til en forbipasserende mann i dress.

– Det er ikke gøy å sperre veier. Og vi vil jo ikke at aksjonene skal gå utover enkeltpersoner. Jeg får dårlig samvittighet for det, sier den 20 år gamle aktivisten Cinta Hondsmerk.

XR-aktivister blokkerte veien utenfor Equinor-bygget på Fornebu. Vis mer

Deler engasjementet

Ettersom ingen forbipasserende Equinor-ansatte ønsker å snakke med E24, får en talsperson gjøre susen.

I en e-post skriver talsperson Rikke Høistad Sjøberg i Equinor at «selskapet deler utålmodigheten og engasjementet som XR-aktivistene har vist denne uken».

– Og nettopp derfor varslet vi i sommer at vi skal akselerere satsingen på fornybar energi, sier Sjøberg og henviser til planen om å vokse innen fornybar energi, utvikle lavkarbonløsninger og bli et klimanøytralt selskap innen 2050.

– Ved aksjoner rettet mot Equinor og våre anlegg er det viktigste for oss at aksjonistene ikke setter seg selv eller andre i fare, sier Sjøberg.

Hun skriver også at påstandene om Argentina ikke stemmer, og at virksomheten der drives i henhold til nasjonalt regelverk, internasjonal industripraksis og Equinor standarder.

Uenig i XRs virkemidler

Olje og energiminister Tina Bru (H) skriver at hun mener «det er synd at demonstrantene mener de må ty til sivil ulydighet for å fremme sitt politiske syn»

Hun mener at XR tar til orde for at demokratiet er problemet.

– Jeg er altså uenig i virkemidlene deres, men deler sterkt bekymringen for klimaendringene og hva de kan føre til dersom vi ikke klarer å intensivere kampen mot dette globalt, sier Bru.

Demonstrantene gikk mandag formiddag inn i resepsjonsområdet til Olje- og energidepartementet. Der satte de seg ned på gulvet i foajeen. En større gruppe på omkring 150 mennesker samlet seg samtidig utenfor bygget. Vis mer

Omstridt gruveselskap mister kontrakt

Samme dag som aktivistene aksjonerer utenfor Equinor i Oslo, kommer det en stor nyhet fra nord. Mineralselskapet Aurubis har besluttet å terminere kobberavtalen med Nussir, som hadde planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Det tyske mineralselskapet Aurubis sier at de har brukt det siste året på jevnlig å undersøke arbeidet i et «samfunnsansvars-perspektiv». De har innsett at «enkelte sosiale forhold» må vektlegges tyngre.

XR er kjent for å bruke dans, teater og sang for å protestere mot olje- og klimapolitikk. Vis mer

Miljøvernere og reindrifter har i flere år kjempet for å stoppe planene. Det samme har Exctinction Rebellion, som senest denne uken aksjonerte mot Klima- og miljødepartementet for å tillate Nussir å dumpe gruveavfall i fjorden.

En av dem som jubler ekstra etter kontraktbruddet er Jonas Kittelsen.

– Det viser at sivil ulydighet fungerer. Og at protest vekker folk, sier han til E24.

Oppdatering: I en tidligere versjon av denne saken sto det at 116 aktivister var arrestert og at bøtene summerte seg til 1,5 millioner kroner. Dette er nå oppdatert til 129 aktivister og 2,1 millioner kroner.