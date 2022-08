Equinor inn på eiersiden i betongselskapet Saferock

Oppstartsselskapet Saferock henter 37 millioner for å kommersialisere miljøvennlig betong. Equinor Ventures, Awilco og GC Rieber kommer inn på eiersiden.

Espen Lea er daglig leder i selskapet Saferock.

Med frisk kapital skal det norske selskapet bygge en pilotfabrikk i Sandnes og videreutvikle betong produsert av avfall fra gruveindustri.

Selskapet har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Teknologien kan redusere klimagassutslippene fra produksjon med rundt 70 prosent.

Til sammen går Equinor Ventures, britiske Awilco og norske GC Rieber inn med 37 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyde med å få inn tre store, industrielle aktører på laget. Det betyr at vi kan tenke langsiktig, og de vil bidra med kompetanse som kan styrke Saferock nasjonalt og internasjonalt, sier Espen Lea, daglig leder i Saferock.

Ser vekstpotensial

Pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor sier at Saferock var et attraktivt selskap å investere i for Equinors venturefond.

– Saferock er et spennende selskap og konsept. Det de jobber med passer bra inn i Ventures strategi om å investere i tidligfaseselskap med vekstpotensial, sier Eidsvold.

Equinor Ventures investerer i oppstartsselskaper og teknologier som kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Selskapene kan være både innenfor og utenfor Equinors tradisjonelle kjernevirksomhet.

Så langt har Equinors venturefond investert i 50 ulike selskaper. Løsninger til batteri, drivstoff og droneteknologi står på listen.

– Det er et bredt spekter i selskapene vi går inn i, sier Eidsvold.

Fått 11,5 millioner i statlig støtte

Produksjon av betong står for mellom seks og åtte prosent av verdens totale CO₂-utslipp. Målet til Saferock er å produsere betong med null utslipp innen 2025.

Den nye pilotfabrikken skal stå i løpet av 2023, og vil bruke avgangsmasser fra Titania-fabrikken i Sokndal.

Tidligere i år mottok Saferock 11,5 millioner kroner fra Enova, regjeringens tilskuddsordning for energi- og klimatiltak.

Saferock har også inngått et strategisk samarbeid med designbyrået Snøhetta. Avtalen innebærer at Snøhetta skal bruke betongløsningen og markedsføre den internasjonalt.