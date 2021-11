Mener Norge har reddet regnskog tilsvarende 50 prosent av norske utslipp hvert år

Norge har betalt land og andre organisasjoner 32 milliarder kroner for å bevare skog siden 2008. Naturvernforbundet mener det er meningsløst å sammenligne regnskogsatsingen med Norges egne utslipp.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er på klimakonferansen i Glasgow for å forhandle med den norske delegasjonen på vegne av Norge. Vis mer

GLASGOW, SKOTTLAND (E24): Norges rolle som både klimaforkjemper og olje- og gassprodusent har blitt lagt merke til på klimakonferansen i Glasgow. Forrige uke ble Norge blant annet tildelt den lite ettertraktede tittelen «dagens fossil» av organisasjonen Climate Action Network (CAN).

Statsminister Jonas Gahr Støre svarte at han ikke har opplevd press fra utenlandske ledere for å slutte med olje og gass, samtidig som han mener Europa trenger norsk gass på vei til det fornybare.

– Fordi vi tjener veldig mye på det, mener jeg vi har et stort ansvar for å drive med klimafinansiering, sier Norges relativt ferske klima- og miljøminister Espen Barth Eide til E24 på møtet i Glasgow.

Han er fornøyd med at Norge skal levere stort på skogbevaring.

– Det med skog er viktig å understreke, for målet er netto null. Litt kan fanges opp med karbonfangst- og lagring, men det meste må fanges opp av naturen, fordi det er uendelig mye billigere, sier han.

– Det kan noen ganger bety miljøvern, men det kan også bærekraftig bruk av naturen. Det som er nytt er denne naturbaserte løsningen, ned med utslipp og opp med natur slik at vi møtes på midten. Det har blitt en større del av statsledernes bevissthet, sier Eide.

Under klimakonferansen har Norge blant annet lovet å gi 85 millioner til Perus kamp mot avskoging. Peru har verdens fjerde største regnskog. Vis mer

«Gode resultater stort sett»

Eide trekker frem at tidligere statsminister Jens Stoltenberg så sammenhengen med klimautslipp og regnskogen tidlig. Han opplever nå at USA og store selskaper som Amazon ønsker å gjøre lignende som Norge. Det vil si å gi massiv pengestøtte til land, organisasjoner, urfolk og privat sektor som jobber med regnskogsbevaring.

– Det har gått ekstremt mye norske midler til å bevare regnskogen. Har dere noen tall på hvor mye karbonutslipp det har forhindret?

– Det er åpenbart at det har forhindret utslipp, for det er gode resultater stort sett. Men det store tallet har ikke jeg i hodet, sier klimaministeren.

– Dere, har vi noen ganger laget et tall på hvor mye karbon regnskogsatsingen har spart? Finnes det? spør Eide sine rådgivere som sitter på bordet ved siden av oss.

–Jeg tviler på det, sier Eide.

– Det er veldig viktig at det er resultatbasert. Vi gir ikke masse penger og håper at det går bra. Det hadde ikke vært så lurt, sier han.

Betaler direkte for resultater

Svaret kommer senere på dagen fra fagavdelingen i Klimadepartementet.

De skriver at de ikke har tall på hva Norge har spart, men på hva «våre partnere har klart».

De trekker frem at «Brasil reduserte over flere år utslipp tilsvarende 70 år med norske utslipp» og at «Indonesia har de siste årene levert tilsvarende imponerende resultater med laveste avskoging på 20 år».

Videre skriver de at «vi har betalt direkte for en andel av samarbeidslandenes resultater, tilsvarende 50 prosent av norske utslipp».

Ifølge Klimadepartementets regneark har den norske regjeringen brukt 32 milliarder kroner totalt på klima- og regnskogsatsingen i en periode over 12 år.

Rundt en tredjedel av disse pengene har gått direkte til land som Brasil, Peru, Myanmar og Vietnam. Resten har blant annet gått til diverse skogfond og underorganisasjoner innen FN-systemet.

«Meningsløs sammenligning»

– Mener dere at finansiering direkte til samarbeidspartnere har forhindret tilsvarende 50 prosent av norske utslipp, som i reelle utslipp?

– Norge har direkte betalt skogland 10 milliarder kroner for 320 millioner tonn reduserte CO₂-utslipp, altså om lag halvparten av Norges utslipp i snitt hvert år. Med dagens kurs utgjør dette 31 kroner per tonn, skriver Eide i en e-post til E24.

– Vi har bare betalt for en brøkdel av det samarbeidslandene har oppnådd. Vi har i tillegg betalt 2 milliarder kroner inn i fond som har inngått kontrakter med skogland for å betale direkte for resultater de oppnår de neste par årene, skriver han videre.

Klimaministeren poengterer at utover pengestøtten har Norge støttet en rekke globale innsatser som har redusert avskoging, men som er vanskeligere å måle effekten av.

Mandag ble det klart at den nye regjeringen vil kutte kraftig i skogvernet hjemme i Norge. Kuttet er på 120 millioner kroner.

Mens Norge brukte 3,1 milliarder kroner på bevaring av tropisk skog og myr i 2020, ble drøyt 450 millioner kroner brukt på å verne norsk skog i fjor.

Leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener det er viktig og bra at Norge har støttet og vil fortsette å støtte tiltak for bevaring av regnskog.

Leder av Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener det er meningsløst å sammenligne regnskogsatsingen med Norges egne utslipp. Vis mer

– Men det er meningsløst å sammenligne dette med Norges egne utslipp, mener han.

– I samme periode har vi tjent hundrevis av milliarder årlig på olje og gasseksport, som har gitt over 500 millioner tonn i utslipp hvert eneste år. Norge burde gjort mer, ikke mindre, for å kutte utslipp både i Norge og i utlandet, sier Gulowsen.