176 millioner til bærekraftig havbruk og havvind

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde med seg totalt 176 millioner kroner til to grønne prosjekter da hun besøkte Skretting i Forsand og Equinor i Stavanger.

Næringsminister Iselin Nybø (V) kom torsdag med grønne millioner til fiskefôrprodusenten Skretting sitt forskningsanlegg på Lerang i Forsand. Vis mer

Først besøkte statsråden fiskefôrprodusenten Skretting, og med seg hadde hun 93 millioner kroner til prosjektet "Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs".

Det er et prosjekt som skal sørge for at fiskeoppdrett blir bærekraftig når det flyttes til havs.

– En vellykket utvikling av offshore havbruk vil ha et enormt potensial for underleverandører, som blant andre Skretting. Skal vi fortsette å leve av havet må vi gjøre det på en klimavennlig måte. Jeg ser frem til å følge med på dette spennende prosjektet, sier Iselin Nybø (V) til Aftenbladet/E24.

Flere selskaper og institusjoner står bak prosjektet som blant annet skal vurdere hvordan en grønn verdikjede kan utvikles. Det handler om elektrifisering av havbruksinstallasjoner og skipene som betjener dem, om helautomatiske overvåknings- og beslutningssystemer og utvikling av et nytt flytefôr.

Grønn plattform Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Det er Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet som administrerer ordningen som har et budsjett på tre milliarder kroner over tre år. Dagens tildelinger er de første fra denne ordningen.

Også havvind fikk

Statsråden hadde også en annen grønn gavesjekk med til Stavanger. Den ble delt ut hos Equinor og var på 83 millioner kroner. Pengene brukes i et prosjekt som skal sikre at havvind, både bunnfaste og flytende installasjoner, blir kommersielt drivverdige.

– Pengene går til å utvikle et helt nytt koblingssystem som kan håndtere høyere elektriske spenninger enn dagens løsninger.

– Det er tunge aktører med, og dette prosjektet vil akselerere det grønne skiftet gjennom utvikling av havnett-regulering, teknologi og åpen forskning. Det gir dessuten en unik mulighet til samarbeid mellom brukerne og leverandørene, sier næringsministeren.

– Dette er det grønne skiftet i praksis. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har startet utdelinger fra Grønn plattform som jo har totalt tre milliarder kroner til formålet. Det betyr at mange selskaper og institusjoner kan gå sammen og få penger til kostbare grønne prosjekter som monner, sier Nybø.