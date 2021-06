Desert Control inngår avtale i Emiratene

Vil gjøre ørken til matjord. Nå går Desert Control i gang med pilotprosjekt i Emiratene.

Atel Idland og Ole Kristian Sivertsen i Desert Control, sammen med Abdul Jaleel Alblouki og Ayman El Gayar fra Abi Dahbi-selskapet Mawarid. Vis mer byoutline Desert Control

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sandnes-selskapet Desert Control, som har utviklet en leire som skal gjøre ørken til dyrkbar jord, har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med investeringsselskapet Mawarid fra De forente arabiske emirater (UAE), og med hovedkontor i Abu Dhabi.

Ole Kristian Sivertsen, direktør i Desert Control, forteller til Aftenbladet/E24 at den første fasen av samarbeidet blir å gjennomføre et pilotprosjekt. I piloten skal Desert Controls spesielle leire, «Liquid Natural Clay», testes ut i flere områder i Emiratene der Mawarid-gruppen driver landbruk og skogforvaltning.

Pilotprosjektet skal pågå fram til oktober, og dreier seg om å reversere jordforringelse og redusere vannforbruk i landbruk, skogbruk og bevaring av natur.

Hvis pilotprosjektet går bra, ligger det ifølge Sivertsen til rette for en stortstilt utrulling i Emiratene, med muligheter for at samarbeidet med Mawarid kan utvides til andre deler av Midtøsten og Nord-Afrika.

Avtalen er den første av sitt slag for Desert Control, og har en verdi på 375 000 dollar, i følge Sivertsen.

Desert Control hentet inn 200 millioner i vår, med sykkelstjerna Alexander Kristoff blant investorene, og ble notert på Euronext Growth i april.

Les også Sterk børsdebut for Desert Control

– Gjøre ørkenen grønn

Abduljaleel Ablouki, direktør for Mawarid, sier i en børsmelding at avtalen danner grunnlag for et langsiktig partnerskap, i tråd med en visjon fra Emiratenes ledere om å «gjøre ørkenen grønn».

– Med dette nye initiativet reduserer vi vannforbruket, øker energieffektiviteten, tar vare på resursene våre og sikrer biodiversiteten vår og matsikkerheten, sier Ablouki i meldingen.

Desert Control omtaler seg som et klimateknologiselskap, som ønsker å «gjøre verden grønn igjen».

De har fått internasjonal oppmerksomhet for produktet sitt, en flytende leire som selskapet hevder kan gjøre om sand til dyrkbar jord, og redusere forbruket av vann og gjødsel med 50 prosent.