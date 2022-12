Hun kan få ansvaret for Amazonas fremtid

Marina Silva kan igjen bli klima- og miljøminister i et av verdens største utslippsland. I et intervju med E24 sier miljøforkjemperen at hun ønsker å forhindre all avskoging og at hun vil endre Brasils oljeselskap.

Marina Silva var klima- og miljøminister under president Lula da Silva. Nå er sistnevnte gjenvalgt, og det er spådd at Marina Silva igjen kan innta sin tidligere rolle.

– Det har vært en veldig vanskelig periode, sier Marina Silva, som møtte E24 på klimatoppmøtet i Egypt.

Den tidligere klima- og miljøministeren i Brasil er igjen ventet å innta regjeringskontorene etter at tidligere president Lula da Silva ble valgt i høst.

Under den nåværende presidenten, omstridte Jair Bolsonaro, har avskogingen av Amazonasregnskogen økt med 73 prosent. Fattigdommen i landet har økt, ifølge Verdensbanken.

Og over 400 urfolk og 70 miljøaktivister har blitt drept, ifølge Silva.

– Vi har sett utviklingen i landet gå bakover. Mange sliter med å få tak i nok mat, sier hun.

Vil gjenoppta regnskogssamarbeid

Da Lula sist var president styrte Silva over Brasils klima- og miljøpolitikk i en lengre periode. Mellom 2003 og 2008 var hun blant annet med på å utforme Amazonasfondet, hvor Norge bidrar med milliardbeløp.

Nå er hun igjen spådd til å innta rollen som landets klima- og miljøminister. Det er en posisjon som kan bli viktig for verden i årene fremover.

Brasil er et av verdens største utslippsland og har verdens største regnskogsområder. Amazonasregnskogen lagrer rundt ni ganger så mye CO₂ som det verden slipper ut per år.

Norge har tette bånd til Brasil gjennom handel og Amazonasfondet. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var en av få statsråder som fikk et privat møte med tidligere og kommende president Lula da Silva under toppmøtet.

Amazonasfondet ble imidlertid frosset under Bolsonaros lederskap, på grunn av brudd i avtalen.

– Det var trist å se at fondet har vært frosset samtidig som regnskogen har blitt ødelagt, sier Silva.

Etter et møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, er hun derimot beroliget. Norge ønsker å starte opp igjen fondet sammen med den nyvalgte presidenten i Brasil.

Silva opplever også at flere land som Spania og Canada, samt private organisasjoner, nå er villige til å bidra med pengestøtte for å hjelpe Brasil med å bevare skogen.

Norges Regnskogsatsing Norge gir inntil 3 milliarder kroner til tiltak for å bevare skog årlig. Satsingen ble lansert på FNs klimatoppmøte på Bali i 2007. Målet med satsingen er å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene. Norge har inngått avtaler med land som Brasil og Indonesia. Disse går ut på at Norge skal betale land som kan bevise at avskoging er redusert. Nedgangen måles i forhold til anslag om hva avskogingen ville ha vært uten nye tiltak. Vis mer

Vil endre Brasils statlige oljeselskap

Brasil er også store på olje. Ifølge EIA produserte Brasil 3,7 millioner fat oljeekvivalenter i 2019. Det er omtrent det samme som Norge.

På spørsmål om den tidligere statsråden ønsker at Brasil skal ekspandere olje- og gassektoren, svarer Silva at hun heller vil satse på fornybar energi.

– Dette er en stor utfordring både for Norge og Brasil. Vi er store produsenter av olje og gass. Vi vil ta Petrobras, vårt statlige oljeselskap, og endre det til et energiselskap, sier hun.

På klimatoppmøtet ble Marina Silva omringet av journalister som ønsket å snakke med henne om Amazonasregnskogens fremtid.

Silva vektlegger at sol og vind er blitt rimeligere enn olje, kull og gass. Hun er klar på at værforholdene i Brasil må utnyttes bedre.

– Vi kan ikke unngå å bruke olje i den globale økonomien, men vi må bruke ressursene våre til å omstille energisektoren.

Selv innrømmer hun at det er vanskelig for store fossilproduserende land.

– Men dersom utviklede land ikke klarer å redusere klimagassutslipp, så vil skogen forsvinne, uavhengig om vi klarer å forhindre avskoging eller ikke, sier Silva.

Store ambisjoner

Marina Silva har store planer for Brasil. Først og fremst vil hun sammen med Lula sørge for å forhindre all avskoging innen 2030. Dette blant annet gjennom å øke produktiviteten i landbruket slik at det ikke er behov for å kutte ned mer skog.

– Vi har 120 millioner som lever uten sikker tilgang på mat. Vi må løse dette problemet og samtidig beskytte regnskogen, urfolk og samfunn.

Den tidligere og gjenvalgte presidenten Lula da Silva tok med seg tidligere klima- og miljøminister Marina Silva til klimatoppmøtet i Egypt.

Silva mener Brasil har en stor fordel som resten av verden ikke har.

– Vi har vann, sol, vind, dyrkbar jord og teknologi. Vi kan gå mot 100 prosent fornybar energi, og vi kan produsere grønn hydrogen og hjelpe Europa med energisikkerhet.

Hun innrømmer også at den nye regjeringen overtar et stort ansvar, og ettersom Lula vant med en knapp margin, blir det viktig å samle folket.

– Vi har fått en ny sjanse til å gjenoppfinne oss selv. Vi trenger å samle folket. Da er det viktig å lage et økosystem hvor konstruktiv kritikk kan flyte fritt, avslutter hun.

Silva har store planer for Brasils fremtid. I tillegg til å forhindre all avskoging, ønsker hun å endre Brasils statlige oljeselskap til å bli et energiselskap.

«Primus motor»

– Marina Silva er en person vi har store forventninger til. Hun var primus motor for det regjeringen gjorde for regnskogen i forrige periode, sier Anders Haug Larsen.

Han er leder av politikk i miljøorganisasjonen Regnskogfondet, og mener at den nye regjeringen med Lula da Silva og Marina Silva i spissen gir håp for regnskogen.

På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor skrev 130 land, inkludert Brasil, under på en erklæring for å stanse avskogingen av regnskog innen 2030, og flere land lovte friske penger til dette arbeidet.

Larsen lister opp to grunner til at de sammen kan lykkes med å redusere avskogingen kjapt: De har klart det tidligere, og lovverket er på plass.

– Barrieren er budsjettet. Det vil være vanskelig å få gjennom betydelig støtte i kongressen. Det gjør det særlig relevant med internasjonal støtte, sier Larsen.

Fremover mener han at flere aktører vil melde seg på for å bidra.

– Amazonasfondet har vist seg å være en god mekanisme over tid. Jeg tror Norge vil være svært viktig for å koordinere den internasjonale innsatsen, sier Larsen.