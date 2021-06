Høyre sier blankt nei til Melbys forslag om å stanse oljeleting

Men stans i leting etter olje kan føre til at man unngår nye investeringer i felt som aldri vil bli lønnsomme, mener bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt.

NEI TIL NY OLJE: Guri Melby er i gang med sin første valgkamp som partileder. Et av tolv valgløfter er «Nei til ny oljeleting». Vis mer byoutline Torstein Bøe, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Høyres landsmøte vedtok for kort tid siden at vi fortsatt ønsker å utvikle norsk olje- og gassindustri, innenfor rammene klimapolitikken setter. Å fortsatt legge til rette for leting er en viktig del av det. Det er vår politikk, og det vi går til valg på.

Det skriver olje- og energiminister Tina Bru (H) i en e-post til E24. Høyre vil altså ikke være med på Venstres forslag om stans i oljeleting.

Det var sist torsdag at Venstre-leder Guri Melby kickstartet sin aller første valgkamp som partileder. Da informerte hun om at valgkampsløftet «Nei til ny oljeleting» skulle bli et av partiets aller viktigste.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) vil ikke ha stans i oljeletingen. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB

– Det aller mest sentrale for Venstre framover, er at klimagassutslippene må ned. Det er innen oljepolitikken at det er behov for størst endring, oppsummerte Melby.

Vunnet oljekamper før

Melby ønsker nå å få overbevist samarbeidspartner Høyre om oljestans dersom partiene skal fortsette i regjering sammen.

Venstre har ligget godt under sperregrensen på mange meningsmålinger det siste året. Under møtet torsdag erkjente Melby at mange velgere nå gir uttrykk for at de ønsker et skifte.

Hun trakk frem at Venstre har vunnet oljekamper før, som nei til utredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, og oljeleting rundt Jan Mayen, deler av Barentshavet og Møreblokkene.

Les også Regjeringen flytter Equinor og Petoro til Næringsdepartementet: – Har jobbet med dette i over ett år

Olje- og energiminister Bru sier Høyre og Venstre i løpet av de siste åtte årene har funnet «gode løsninger sammen» for å kutte utslipp i Norge.

– Det har jeg tro på at vi fortsatt kommer til å gjøre i fremtiden, skriver hun til E24.

At Høyre nå svarer nei til å støtte Venstres forslag er noe som gleder leder Anniken Hauglie i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass. Hauglie har selv røtter i Høyre og trakk seg som arbeids- og sosialminister i januar 2020, i forbindelse med Nav-skandalen.

– Det at Høyre nå avklarer at det å legge til rette for fortsatt leting er nødvendig er viktig for titusener av mennesker som jobber i næringen vår over hele landet, sier Hauglie.

Stans i leting etter olje vil true arbeidsplasser og inntekter, mener leder Anniken Hauglie i Norsk olje og gass. Vis mer byoutline STIAN LYSBERG SOLUM

– Truer sysselsatte

Hun mener fortsatt oljeleting er avgjørende for å sikre inntekter og arbeidsplasser.

– Venstres politikk truer ikke bare sysselsatte i industrien, men svekker Norges mulighet til omstilling både for å utvikle nye arbeidsplasser og for å nå klimamålene, fortsetter hun.

Hauglie opplyser at Norsk olje og gass jobber for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og mot nær null i 2050. Det er i tråd med regjeringens vedtatte klimamål.

Les også Rapport: Havvind kan gi mer enn 50.000 jobber i Norge – uten subsidier

Arbeiderpartiet vil fortsatt lete etter olje

Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson, Espen Barh Eide, sier at heller ikke Ap er opptatt av å sette en sluttdato for olja.

– Vi ønsker ikke letestopp. Der er og forblir vi uenige med Melby. Arbeiderpartiet forstår at etterspørselen etter olje vil avta i framtida, men vi vil la etterspørselen avgjøre når leteaktiviteten trappes ned, sier Eide.

Nylig kom det internasjonale energibyrået IEA med en rapport som blant annet konkluderte med at det verden ikke trenger flere oljefelt, fordi det allerede finnes mer olje i verden enn vi kommer til å forbruke. Eide mener rapporten er interessant, men har «mange forutsetninger».

– Vi synes takten i nedtrappingen skal drives fram av endringene i etterspørselen, understreker han.

Les også Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

Kan sende internasjonalt signal

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea tror imidlertid at å stanse utdelingen av nye letelisenser er en god måte å trappe ned oljeaktiviteten på.

– På denne måten vil investeringene som er gjort i felt som er i produksjon med større sannsynlighet bli tilbakebetalt. I tillegg unngår man å gjøre nye investeringer i felt som aldri blir åpnet for produksjon og dermed aldri vil skape noen inntekter eller aldri blir lønnsomme, sier hun.

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt har tro på at stans i leting etter olje kan føre til at man unngår nye investeringer i felt som aldri vil bli lønnsomme. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen / Foto: Siv Dolmen

Om Norge hadde stanset oljeletingen hadde det sendt et viktig signal internasjonalt, mener økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl ved NMBU.

– Det kan kanskje få andre land til å vurdere lignende restriksjoner, sier han.

Hvilken politikk som føres fremover vil sette takten på hvor raskt oljeaktiviteten opprettholdes. Det er når man kombinerer både reduksjon i leting og strengere skatteendringer at man får den raskeste reduksjonen i aktiviteten, viser en SSB-rapport fra i fjor.

Rosendahl mener likevel det er nær umulig å stanse oljeaktiviteten til et stort og lønnsomt felt som allerede er satt i gang.

– Johan Sverdrup-feltet vil nok produsere flere tiår uansett, sier han.