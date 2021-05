Equinor og Hitecvision blir havvind-partnere

Equinor og Hitecvision-selskapet Vårgrønn slår seg sammen og søker konsesjon for milliard-utbyggingen av flytende havvind ved Utsira Nord. – Nå starter selve industrialiseringen av havvind, sier Equinors Pål Eitrheim.

Hitecvisions Ole Ertvaag og Equinors Pål Eitrheim i godt selskap, her i Jåttå. Selskapet Vårgrønn, eid av Eni og Hitecvision i fellesskap, vil bygge en svær havvindpark sammen med Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Samme uke som Equinor landet svært viktige havvind-kontrakter i Polen kunngjør selskapet et omfattende samarbeid med det ferske selskapet Vårgrønn, eid av Hitecvision og Eni. Sammen skal de prøve å sikre seg en av de attraktive konsesjonene for utbygging og drift av en flytende vindpark i havområdet Utsira Nord.

– Flytende havvind kommer til å bli en stor industri og også svært viktig for å klare å nå klimamålene fra Paris, sier Pål Eitrheim til Aftenbladet/E24. Han er konserndirektør for Nye løsninger i Equinor.

De to partnerne er enige om at Equinor skal sitte i førersetet og ha en eierandel på 65 prosent i prosjektet, mens Vårgrønn skal ha 35 prosent.

Det vil komme havvindparker i disse to områdene. Det er mest aktuelt å eksportere strøm fra området som ligger på grensen til Danmark. Vis mer byoutline NVE

Store ambisjoner

Det er italienske Eni og Hitecvision som sammen eier Vårgrønn med henholdsvis 70 og 30 prosent eierandel. Ambisjonene er store.

– Dette prosjektet vil bli vesentlig for vår ambisjon om å eie og drive 1 gigawatt installert kapasitet innen 2030, sier konsernsjef Olav Hetland i Vårgrønn. Han er svært tilfreds med avtalen med Equinor, og understreker hvor viktig flytende havvind er for å utvikle den norske leverandørbransjen.

Vårgrønn har som uttalt målsetting å investere 20 millioner kroner de neste 10 årene.

Pål Eitrheim i Equinor er overbevist om at flytende havvind kan bli en viktig bransje for norsk industri i fremtiden. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Ukjente rammer

Den økonomiske rammen for utbyggingen til Equinor og Vårgrønn er det ingen som vet foreløpig. Men det blir stort.

– Nå er vi ferdige med pilotprosjektene og testingen. Det er på tide å oppskalere, få kostnadene per kilowattime dramatisk ned, og satse industrielt og stort, sier Eitrheim.

Og med stort mener han en installert kapasitet på mellom 300 og 500 megawatt (MW). Til sammenligning har de 11 svære turbinene som nå produseres for Hywind Tampen og som skal forsyne Gullfaks og Snorre med strøm, en kapasitet på totalt 88 MW.

Ifølge Eitrheim har Norge store fordeler når denne nye industrigrenen nå står i startgropen.

– Vi har vindressursene, vi kan offshoreteknologien bedre enn de fleste, og vi har kompetansen. Nå er vi spente på hva regjeringen kommer med i sin veiledning for konsesjonssøknadene. Før det er kjent, er det vanskelig å snakke om både investeringsrammer og tidsplan. Men med dette samarbeidet viser vi at Equinor mener alvor i Utsira Nord, sier Eitrheim.

Mange om beinet

Det er nemlig mange andre som også vil sikre seg konsesjonene for havvind. Samlet åpnes det for en utbyggingskapasitet på hele 4.500 MW i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Det tilsvarer 1,2 millioner norske husholdninger sitt forbruk ved en produksjon halvparten av årets timer.

I tillegg til Equinor og Vårgrønn har både Aker Offshore Wind og Fred Olsen Renewables/Hafslund Eco allerede meldt interesse, og det har også Norseman Wind (Norgesgruppen) og det nystartede selskapet Deep Wind Offshore, med Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag og Knutsen OAS i ryggen.

Ole Ertvaag i Hitecvision mener det er viktig å alliere seg med selskaper som virkelig kan fornybar-bransjen. Som Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Hvorfor Hitecvision?

Oppkjøpsfondet Hitecvision, som inntil nylig bare investerte i selskaper innen olje- og gassektoren, har tidligere gjort det helt klart at det nå ønsker å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet.

– Det er tre helt sentrale ord når det gjelder havvind, sier Ole Ertvaag til Aftenbladet/E24.

– Det er risikokapital, entreprenørskap og industrialisering. Dette er tre begreper som vi kjenner svært godt i Hitecvision. Vi snakker verdikjeder, leverandørbedrifter og bygging av selskaper.

Ertvaag sier at han elsker å være med på å bygge noe.

– Og akkurat nå er havvind der som oljesektoren på mange måter var da jeg begynte i bransjen på 1980-tallet. Mye er allerede gjort, men nå skal selve industrialiseringen gjennomføres.

Ertvaag understreker at avkastningskravet for Hitecvision vil være akkurat det samme i fornybarsektoren som i oljesektoren.

– Vi ønsker å doble investeringen vår, men vi drømmer om tregangen.

Havvind Nesten all vindkraft i verden kommer fra landbaserte anlegg. Havvind står for bare 5,5 prosent av produksjonen. Det forventes at andelen havvind vil øke til ca. 30 prosent innen 2050. Det er to typer havvind; bunnfaste og flytende. Det er nesten ikke bygget noen flytende anlegg foreløpig på grunn av høye kostnader. Dersom havet er dypere enn 70 meter, er det ikke aktuelt med bunnfaste installasjoner. Nesten 80 prosent av havvind-ressursene finnes på dypere farvann enn 70 meter. Utenfor Norge er havet dypt, mens for eksempel Danmark og Kina har tilgang på mange grunne havområder. I 2009 kom den første flytende vindturbinen til havs, Hywind Demo, utenfor Karmøy. I 2019 ga Enova tilsagn om 2,3 milliarder i støtte til Equinors prosjekt Hywind Tampen, som vil bli verdens største flytende havvindpark. Planen er elleve turbiner som skal forsyne plattformene Snorre og Gullfaks med strøm. Prosjektet og fysisk bygging er godt i gang, og forventet produksjonsstart er i 2022. 1. januar 2021 kan det søkes om konsesjon for bygging av havvind på områdene Utsira Nord (flytende) og Sørlige Nordsjø II (bunnfast/flytende). Mens folk har blitt mer skeptisk til vindkraft på land de siste årene, er aksepten for havvind fortsatt høy. I 2020 oppga 65 prosent at de synes Norge bør øke vindkraftproduksjonen til havs. (Kilde: Cicero) Vis mer vg-expand-down

Men trenger hjelp

Ertvaag sier at Hitecvision er fullt i stand til å bygge opp og drive oljeselskaper både i Storbritannia og i Norge.

– Olje og gass kan vi etter alle disse årene. Men vi må innrømme at det beste for oss innen fornybart er å alliere oss med seriøse aktører som har erfaringen og kunnskapen. Og der er Equinor. Derfor er dette så spennende for oss.

Kostnader ned Equinor har klart å redusere kostnadene for hvert flytende havvindsprosjekt selskapet har utviklet: Mellom demonstrasjonsprosjektet Hywind i 2009 og Hywind Scotland i 2017, reduserte selskapet investeringskostnadene per megawatt med 70 prosent. Når Hywind Tampen starter opp neste år, er ambisjonen å redusere kostnadene ytterligere med mer enn 40 prosent. For begge Equinors flytende havvindprosjekter har norske leverandører vist evne til å konkurrere i et globalt marked med 30 % norsk andel på Hywind Scotland og 50 prosent på Hywind Tampen. (Kilde: Equinor) Vis mer vg-expand-down

Ertvaag ser også oppbyggingen av Vårgrønn sammen med Eni som en direkte fortsettelse av det Hitecvision har gjort i alle år.

– Dette er å bygge opp et selskap, og vi har gjennom årene bygget 200 av dem.

Kjenner hverandre

Equinor og Eni er allerede partnere i Dogger Bank som nå bygges i Nordsjøen, og som blir verdens største havvindpark når den står ferdig.

Hitecvision og Eni har et langvarig samarbeid gjennom Vår Energi – det største uavhengige olje- og gasselskapet i Norge, som dessuten er partner i Hywind Tampen-prosjektet.

Hitecvision og Equinor har gjennom mange år i samme bransje hatt mange møtepunkter. Selskaper er blitt kjøpt og solgt, og selskaper i Hitecvision-sfæren har vært lisenspartner og leverandører til Equinor.

