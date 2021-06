Denne selvgående seilbåten skal ut på et helt spesielt oppdrag

Den ubemannede seilbåten skal undersøke hvordan fisk trives rundt flytende vindmøller.

Det var mannskap fra Redningsselskapet som sjøsatte farkosten på oppdrag for Akvaplan-niva og Equinor. Her sjøsetter overstyrmann Espen Solvang (til venstre) og hospitant Martine Møgster seilbåten. Vis mer byoutline Offshore Sensing

Tirsdag ble en ubemannet liten seilbåt, en såkalt glider, satt ut i leien et stykke utenfor Bergen. De neste 70 dagene skal den lille farkosten, som har en lengde på to meter, ut på oppdrag for Equinor.

Helt på egen hånd skal den krysse Nordsjøen og seile om lag 20 dager til havvindparken Hywind Scotland. Der skal den samle inn datamateriale i en måned. Dataene vil si noe om hvor godt fisk og annet liv i havet trives rundt de flytende vindmøllene.

– Det er rett og slett en begivenhet. Det er viktig at vi får fakta om hvordan havvind påvirker livet i havet. Og så er det fantastisk at det finnes teknologi som muliggjøre denne type seilas, sier Hanne Wigum, som leder teknologienheten som jobber med vindkraft i Equinor.

Skal undersøke om parken gir ly

I en måned skal det selvgående fartøyet undersøke hvordan de flytende vindturbinene har påvirket livet i havet utenfor Skottland. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Hywind Scotland ble satt i drift i 2017 og består av fem vindturbiner, som ligger i utenfor byen Peterhead, nord for Aberdeen. En 30 kilometer lang kabel fører kraften som produseres fra turbinene til land.

Vindturbinene er flytende, men er forankret til havbunnen med tre kjettinger.

Wigum sier at Equinor har store ambisjoner innen havvind i årene som kommer, og forventer mange diskusjoner om hvordan de nye installasjonene skal bygges til havs i årene som kommer.

– Derfor er det ekstremt viktig for oss å kartlegge hvilket fotavtrykk havvind har. Forhåpentligvis får vi svar på at fisken trives rundt installasjonene, sier Wigum.

– Hva gjør dere dersom det viser seg at fisken ikke trives rundt installasjonene?

– Hvis fisken ikke trives, er det svært viktig kunnskap for oss og for samfunnet. Men det er ikke det resultatet vi forventer, så det får vi eventuelt komme tilbake til.

Kan styres fra Tromsø

De neste to månedene skal den lille seilbåten ta seg til Skottland og tilbake for egen maskin. Vis mer byoutline Offshore Sensing

Det er det Tromsø-baserte forskningsselskapet Akvaplan-niva som skal gjennomføre forskningstoktet på oppdrag for Equinor. Men farkosten som heter Sailbouy er utviklet og produsert av bergensselskapet Offshore Sensing.

Forsker Virgine Ramasco i Akvaplan-niva forteller at den lille seilbåten er lastet med avansert utstyr. Den har en rekke sensorer som skal måle temperatur, saltinnhold og oksygen og ekkolodd, som benyttes for å finne ut hvor fisken befinner seg, og hvor mye det er snakk om.

– Det vi skal undersøke er kort fortalt om installasjonene har en rev-effekt, som vil si at de gir økt mattilførsel og beskyttelse for fisken, sier hun.

En del data vil strømmes fra farkosten i sanntid til forskerne i Tromsø, men den fullstendige informasjonen fra ekkoloddet får forskerne først når farkosten returnerer til Bergen om litt over to måneder. I mellomtiden sørger et solcellepanel for at instrumentene om bord har nok batterikapasitet.

– Herregud så mye den får til

Morten Thorstensen er ansvarlig for glider i Akvaplan-niva. Her styrer han seilbåten fra kontoret i Tromsø. Vis mer byoutline Akvaplan-niva

Farkosten er autonom, som vil si at den kan driftes helt uten mannskap. Den drives av vinden og har seil som fremdrift. Farkosten har en forhåndsinnstilt rute til Skottland, men styres også av piloter som sitter i Tromsø, forklarer Ramasco.

– Vi har gjort flere forsøk med glidere i åpne farvann. Dette blir første gang vi skal inn mellom store installasjoner. Det får vi bygget opp helt ny kompetanse på med dette prosjektet, sier forskeren.

Ramasco sier hun er imponert over hvor mye den lille seilbåten kan gjøre.

– Når man først ser den er det kanskje lett å tro at det er et leketøy. Men herregud så mye den lille båten får til, sier hun.

