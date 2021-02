Vil bytta ut diesel med straum. Men nettet til Lyse er for lite

Det grøne skiftet og ny industri krev meir kraft enn dagens straumnett kan transportera. – For mange er dette kritisk, seier nettsjef.

Eirik Bugge Simonsen i Randaberg Industries skulle gjerne hatt landstraum å tilby skip som legg til kai. Men manglande kapasitet på straumnettet forseinkar det grøne skiftet deira. Vis mer byoutline Pål Christensen

I fjor var rundt hundre skip innom Randaberg Industries. Dagleg leiar Eirik Bugge Simonsen skulle ønska han hadde fornybar landstraum å tilby dei, men straumnettet har ikkje ledig kapasitet.

Den same hindringa møter ein fiskeoppdrettar i Ryfylke og næringsområde som vil lokka til seg ny industri.

– I dag har me område i straumnettet der me må seia nei til nye næringslivsaktørar som vil kopla seg på. Straumnettet er ikkje ei utømmeleg kjelde, seier Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

– Dette må opp på den politiske dagsordenen på same måte som vegutbygging og annan infrastruktur. Kvar skal me ha kapasitet, og kven skal betala? Me må finna ein måte å gjera dette på for å lykkast med den grøne omstillinga, seier Egil Hollund i Næringsforeningen i Stavanger