Her skal de lagre karbon i Øygarden: – Skal kutte utslippene, ikke utviklingen

Statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen til administrasjonsbygget til Northern Lights, som skal lagre klimagass på havbunnen utenfor Øygarden.

Statsminister Erna Solberg spadde sement oppå grunnsteinen til det nye bygget til Northern Lights i Øygarden. Vis mer byoutline Tor Høvik

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Bygningen som vi legger ned grunnsteinen til i dag blir kanskje ikke så veldig stor, men den vil ha stor betydning, sa statsminister Erna Solberg.

Northern Lights er en viktig brikke i regjeringens prestisjeprosjekt Langskip, for fangst og lagring av CO₂. Anlegget i Øygarden har fått navnet Northern Lights, som også er etablert som eget selskap, med Equinor, Shell og Total som likeverdige partnere.

Til anlegget i Øygarden skal det komme skip lastet med klimagassen CO₂, som er fanget på sementfabrikken Norcem i Breivik og Fortums bossbrenning i Oslo. Der skal klimagassen mellomlagres før den blir pumpet ut i Nordsjøen, og lagret permanent under havbunnen.

Statsminister Erna Solberg fikk omvisning inne på anleggsområdet til Northern Lights på Kollsnes. Vis mer byoutline Tor Høvik

Grunnstein er tidskapsel

– Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn og som samtidig legger til rette for grønn, bærekraftig vekst. Som sørger for trygghet, velferd og arbeidsplasser. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sa statsministeren under markeringen på Kollsnes.

Grunnsteinen besto av en tidskapsel fylt med blant annet dokumenter fra forarbeidet til prosjektet, en utgave av lokalavisen Vestnytt og et glassmaleri fra elever. Statsministeren tok flere spadetak med sement for å dekke over grunnsteinen, og markere at arbeidet med det nye industrieventyret er i gang.

– Det er utrolig kjekt for meg å kunne se at et prosjekt som vi har jobbet med siden vi gikk inn i regjering, blir til. Vi har sett på mange alternativet og dette var det som så mest lovende ut, sier hun.

Dette er «Northern Lights» Lagringsprosjekt for CO₂ til om lag 6,9 milliarder kroner i første fase, ledet av Equinor i samarbeid med Shell og Total.

Prosjektet skal bygges ut trinnvis, og fase én er planlagt med en kapasitet til å lagre 1,5 millioner tonn CO₂ pr. år. Driftsperioden for anlegget er 25 år.

En eventuell fase to øker kapasiteten med flere lagertanker, økt pumpekapasitet, nytt kaianlegg og flere injeksjonsbrønner. Rørkapasiteten er fra starten på om lag fem millioner tonn CO₂ pr. år.

Northern Lights kunne ta imot CO₂ fra skip ved et mottaksanlegg på land i Øygarden kommune. CO₂ mellomlagres, og pumpes så via rør til en injeksjonsbrønn på havbunnen. Vis mer vg-expand-down

Vil lokke europeiske kunder til Øygarden

Equinor-sjef Anders Opedal var også med på markeringen på Kollsnes. Vis mer byoutline Tor Høvik

Det er anslått at staten vil bruke nærmere 17 milliarder kroner på Langskip. Den første delen av anlegget i Øygarden har en prislapp på 6,9 milliarder kroner.

Når anlegget er fullt utbygd i 2024, har det kapasitet til å ta imot mye mer klimagass enn det som kommer fra de to norske utslippspunktene. Det vil bli det første åpne nettverket for transport og lagring av CO₂.

– Forhåpentligvis vil også våre europeiske naboer ta i bruk CO₂ lageret på norsk sokkel. Vi vet allerede at det er stor interesse, men det er også noen som skal overbevises, sier Solberg.