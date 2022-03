Røkkes grønne selskaper slår seg sammen

Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen og Aker Horizons slår seg sammen.

Kjell Inge Røkke-grepet tas for å skaffe penger til fremtidige fornybarprosjekter, og for å slå sammen kompetansen som er bygget i de ulike selskapene, forklarer mediesjef Ivar Simensen i Aker Horizons til E24.

– Det er ikke så lenge siden disse selskapene ble børsnoterte. Hvorfor slår dere disse selskapene sammen så tidlig?

– Transaksjonene er motivert av det vi mener er det beste oppsettet for å nå målene våre nå. Sammenslåtte selskaper gir en større sjanse for å lykkes og skape verdier for aksjonærene.

Fornybarmarked i stadig endring

Dette ønsker Aker å gjøre med de grønne selskapene:

Aker Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind går inn i Aker Horizons

De to førstnevnte selskapene vil bli heleid av Aker Horizons

Mainstream Renewable Power går også inn i Aker Offshore Wind

Aker Horizons selger porteføljeselskapet Rainpower Holding til Aker Solutions for inntil 150 millioner kroner

– Man kan si at fornybarmarkedet er i stadig endring, og at det er aksje- og finansmarkedene også. Dagens transaksjoner er det vi mener er riktig oppsett nå, sier Simensen.

Hentet inn Slyngstad til gigantsatsing på forvaltning

Aker Horizons er investeringsselskapet som forvalter Kjell Inge Røkkes grønne satsinger.

Det var sommeren 2020 at havvind og karbonfangst ble skilt ut fra oljeservicekonsernet Aker Solutions, og ble til børsnoterte Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Aker Horizons er også hovedaksjonær i børsnoterte Aker Clean Hydrogen samt i vindkraft-selskapet Mainstream Renewable Power og solenergiselskapet Rec Silicon.

I desember 2021 ble det også kjent at tidligere oljefond-sjef Yngve Slyngstad vil lede Aker Asset Management, en separat virksomhet med Aker og Aker Horizons som fødselshjelpere og eiere. Ambisjonen er å etablere en kapitalforvalter for grønne investeringer som på sikt vil ha en portefølje på 100 milliarder euro.

– Transaksjonene som ble kunngjort i dag styrker Aker Horizons’ evne til å starte de store grønne energi- og grønne industriprosjektene som Aker Asset Management ønsker å investere i, sier Slyngstad i meldingen onsdag.