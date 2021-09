Vidar og datteren har vidt forskjellig syn på oljeleting. – Før kunne det bli ganske dårlig stemning

Nesten to tredeler av de over 45 år vil fortsette å lete etter olje og gass. Blant de under 30 år vil nesten halvparten stanse letingen.

Ingvild Austestad og faren Vidar Torstad har hatt en del diskusjoner rundt klima de siste årene. Vis mer