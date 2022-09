Siri Kalvig: – Kan hun, kan jeg

Dette var tanken som fikk ukens gjest i podkasten «Power Ladies» på skjerm foran millioner av mennesker.

I ukens episode av Power Ladies har Yrja besøk av Siri Kalvig - værdamen som tok Norge med storm.

Siri Kalvig (51) var kun 21 år og helt uten erfaring da hun ble plukket ut som værdame til TV2. Tiden i TV-kanalen ble en katalysator for ideer og muligheter som videre resulterte i gründersuksessen StormGeo og en doktorgrad i havvind.

I dag jobber hun som administrerende direktør i det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer.



I episoden får du høre mer om hva hun mener skal til for å endre et førsteinntrykk, om hun mener at det er håp for klimaet fremover og hvordan hun mener at handling skaper holdning.

Seks kjappe med suksessgründeren

Siri Kalvig har en doktorgrad i offshoreteknologi fra UiS, hvor hun også senere var ansatt som førsteamanuensis og ledet forskningsnettverket for miljøvennlig energi

Når du tenker på ordet suksess, hva eller hvem dukker opp i hodet ditt?

– Å realisere potensialet! Både det som bor inni en og det som bor i en organisasjon – den kollektive kraften som finnes i et arbeidsfellesskap må realiseres. Det blir det ofte suksess av. Realisering av et potensial avler mer potensial. På denne måten får en til en positiv spiral. Vi må vokse og ikke stagnere. Hvis en sitter på mye uløst potensialet kan en implodere.

Er det håp for klimaet fremover? Har du et konkret tiltak du håper skal skje?

– Jeg tror det er håp, men det blir tøft. Jeg håper vi får til en ordentlig global pris på karbon.

Største feil som ble en viktig lærdom?

– Jeg hadde på følelsen av at noe kom til å gå galt på en direktesendt værmelding jeg hadde ansvar for. Men jeg dobbelsjekket ikke det tekniske for jeg hadde jo allerede sjekka. Det gikk galt. Nå har jeg lært meg å stole på den krypende uroen som av og til kommer. Da dobbelsjekker jeg!

Dårligste rådet du har hørt noen i din bransje gi? Hva burde det byttes ut med?

– Jeg liker ikke råd som består av absolutter. Etter min erfaring lukker du da muligheten til å kunne navigere deg frem til en enda bedre løsning eller konklusjon på en problemstilling.

Hvis du føler deg overveldet eller befinner deg i en periode hvor det oppleves som alt tilsynelatende går i mot deg? Hva gjør du?

Jeg prøver å isolere problemene. Prøver å se på de utenfra og løse de en etter en. Ellers hjelper det ofte med en god natts søvn!

Har du et livsmotto du lever etter?

– «Evnen forplikter». Det kan brukes både privat og i en organisasjon. Har du et potensiale og kan noe nyttig, så må du kjenne på et ansvar. Mottoet handler også om at man forplikter ovenfor seg selv til å utvikle den.