Hvilket klimaavtrykk gir forbruket ditt?

Ducky er et selskap som lager digitale verktøy som måler hvor stort klimagassutslipp forbruket ditt skaper. Nå henter de 30 millioner kroner, og Nysnø Klimainvesteringer er med.

Guro Skjæveland i Nysnø og Mads Simonsen i Ducky

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det norske klimateknologiselskapet Ducky utvikler digitale verktøy for å hjelpe forbrukere, næringsliv og offentlig sektor å redusere sitt klimaavtrykk. Nå henter de 30 millioner kroner fra et investeringskonsortium med Nysnø Klimainvesteringer, T.D. Veen, Katapult Accelerator, Hafslund Ny Energi og EQT Stiftelsen, samt eksisterende investorer.

I dag utgjør forbruket vårt over to tredeler av globale klimagassutslipp. For å nå våre klimamål må verdens forbruksmønster endres i en mer bærekraftig retning. Duckys teknologi kvantifiserer utslipp, og applikasjonene deres gir brukerne innsikt i klimaeffekten av eget forbruk, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Kvantifisering av klimaavtrykk er et felt Nysnø har fulgt med på over tid. Vi har tro på at fremtiden vil preges av kunnskapsbaserte klimavennlige valg. I Nysnø er vårt oppdrag å gjøre lønnsomme investeringer i selskaper som vil akselerere det grønne skiftet, og vi mener Ducky er godt posisjonert til å både levere god lønnsomhet og bidra til å redusere utslipp, sier Guro Skjæveland, rådgiver i Nysnø Klimainvesteringer.

Ifølge en nylig undersøkelse oppgir hele 7 av 10 nordmenn at de er villige til å endre forbruk på grunn av klimaendringer. Duckys digitale løsninger skal gjøre det enklere for brukerne å få oversikt over og endre sitt forbruksmønster for å redusere utslipp.

Flere store selskaper bruker allerede Ducky sitt verktøy, blant andre Sparebank1 SMN, Fjordkraft og Wattn.